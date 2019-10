Supporterfyrverkeri preget målløst derby mellom Lillestrøm og Vålerenga

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – Vålerenga 0–0) Fullt kaos med bluss og fyrverkeri både før, under og etter en kamp med få sjanser og null scoringer. Slik kan lørdagsderbyet mellom Lillestrøm og Vålerenga oppsummeres.

Oppdatert nå nettopp







Men det utenomsportslige kaoset var ikke over da dommer Tommy Skjerven blåste for full tid, det etter at kampen tidligere hadde vært stoppet to ganger på grunn av bluss på banen.

Etter kampen oppstod det kaos der hvor VIF-fansen var. Det ble kastet gjenstander inn på en av balkongene og vaktene hadde nok av ting å holde styr på.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Før det rakk Eurosport å intervjue LSKs Fredrik Krogstad.

– De lager et fantastisk liv og en fantastisk ramme rundt kampen. Det er bare synd vi ikke klarer å levere. Det er en drit kjedelig fotballkamp, sier LSKs Fredrik Krogstad til Eurosport.

Nærmest å avgjøre det intense, men ikke svært sjanserike derbyet var Herolind Shala, som traff stolpen etter 60 minutter. VIF-spilleren kunne også scoret på returen, men banens gigant Jonas Tamm, som hadde vært overalt hele oppgjøret, kastet seg ned og blokkerte.

Det tredje skuddforsøket i samme angrep fikk Vålerenga-spissen Mayron George etter estlenderens klarering. George bommet – som på det meste han foretok seg lørdagsettermiddagen på Åråsen – for skuddet tok LSK-keeper Marko Maric seg av.

Dermed endte fotballen uavgjort – og dem som talte antall bluss fyrt opp hos de to supporterskarene, var nok heller ikke langt unna å komme frem til et uavgjortresultat.

VG Live: Vi fulgte derbyet her!

1. omgang var mest preget av de to utsettelsene som skjedde etter at det ble kastet bluss inn på banen:

Kampen var i gang etter at banen først måtte ryddes og utsatte avspark noen minutter. Men da oppgjøret var i gang smalt det fra nye supportereffekter og det hele måtte avbrytes av dommer Tommy Skjerven etter to minutter.

Det samme skjedde etter 34 minutter. Da kom det to nye bluss fra Vålerengas tribunedel som lå og brant ut i 16-meteren til Adam Larsen Kwarasey. Kampen ble satt i gang kort tid senere. En tilsvarende stopp-start skjedde etter fem minutter.

Vålerenga-keeperen mener situasjonene var uproblematiske:

– Hva skal jeg si? Jeg føler meg ikke truet eller noe. Det er tenning og supporterne er klare og har møtt opp mannssterke. De er klare for en fest og får kose seg, sier Kwarasey til Eurosport i pausen.

– Når man må avbryte kampen, så er ikke det noe særlig. Men at de lager liv, det er bare bra, sier LSKs Krogstad.

SPESIELLE SCENER: Politiet passer på VIF-supporterne på den ene kortsiden. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Truet med å stoppe

Rett før pause tok dessuten et 20-talls politifolk oppstilling foran bortetribunen. Dommer Skjerven la til minimum seks minutter i 1. omgang.

– Ett bluss til på banen, så blir kampen stoppet, opplyste speaker på Åråsen da kampuret viste fem minutter – og kalte det en henstilling til samtlige på tribunen på en nær fullsatt arena (9884 tilskuere).

Skjerven plukket opp ballen da to minutter var spilt og spillerne måtte ta tidlig pause, men holdt seg ute på banen.

Da kom det både røyk og smell fra tribunene på Åråsen, og NFFs sikkerhetssjef Geir Ellefsen og øvrige arrangørpersoner entret banen for annen gang.

Ellefsen var også ute på gressmatten og pratet med Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey da avspark ble utsatt.

– Skandale

– Allerede i ferd med å utvikle seg til en skandale, sa Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim da kampen ble stoppet etter fyrverkeriet første gangen.

I motsetning til tribunene var fotballspillet mer innholdsløst før pause:

Deyver Vega skulle hatt fullklaff om han hadde gitt Vålerenga ledelsen med sitt venstrebensskudd etter 27 minutter (gikk over), der backen Ivan Näsberg sto for fint forarbeid.

LSK-spissen Daniel Gustafsson hadde betydelig bedre vinkel og mulighet da han skjøt mot lengste hjørne fra høyre side med høyre fot. Den suste utenfor og var både 1. omgangs største målsjanse og LSKs beste i kampen.

For øvrig kunne Skjerven blåst straffe til hjemmelagets Kristoffer Ødemarksbakken allerede etter 17 minutter da Näsberg sendte LSK-flanken i bakken.

MASKERTE FANS: Her fyrer maskerte VIF-fans bluss opp under kampen mot LSK på Åråsen. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Publisert: 26.10.19 kl. 16:08 Oppdatert: 26.10.19 kl. 18:23







Eliteserien S V U T M P 1 Molde 25 17 5 3 57 – 24 33 56 2 Bodø/Glimt 25 14 7 4 54 – 34 20 49 3 Odd 25 13 6 6 39 – 32 7 45 4 Rosenborg 25 11 8 6 39 – 31 8 41 5 Viking 25 11 7 7 43 – 34 9 40 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om