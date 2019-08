I FORM: Alexander Søderlund scoret både her, på Lerkendal, og borte mot Maribor. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Søderlund takker familien etter RBK-suksessen

TRONDHEIM (VG) I vår fikk Alexander Søderlund (32) kritikk for prestasjonene sine. Bare noen måneder senere er spissen en av hovedgrunnene til at Rosenborg er tilbake i Europa.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Med fem mål på seks kvalifiseringskamper har Søderlund allerede bidratt sterkt til at trønderne kan glede seg til europacupspill på Lerkendal.

I løpet av de to neste ukene vil 32-åringen på nytt bruke sin enorme kraft, målteft og arbeidskapasitet. Det skjer i de avgjørende playoff-oppgjørene til Champions League mot kroatiske Dinamo Zagreb – noe få trodde ville bli mulig etter Rosenborgs svake seriestart.

– Det er kjekt å kunne bidra. Vi har bare ventet på at det skulle løsne litt for oss. Det har tatt lengre tid enn normalt, sier Søderlund til VG i dette intervjuet:

les også Horneland med erkjennelse etter Europa-bragden: – Vi var i ferd med å kjøre gruppen i grøften

Har fått støtte

Søderlund scoret åtte eliteseriemål for Rosenborg sist sesong. Det var det langt ifra alle som mente var godt nok. Da kritikken kom, og ting ikke fungerte optimalt på banen, var hans nærmeste gode å ha.

– Jeg har fått mye støtte fra familie og sånn. Det har vært viktig, forteller Søderlund, som har sønnen Noah sammen med samboeren Camilla Olsen Vesterbekkmo.

KJÆRESTER: Søderlund og Camilla Olsen Vesterbekkmo avbildet på en Rosenborg-bankett i 2015. Foto: Therese Alice Sanne/VG

Søderlund har også benyttet seg av såkalt «floating». Han er selv medeier i studioet «Bare Flyt» i Trondheim sentrum.

– Det har hjulpet veldig og fått meg til å tenke på andre ting. Det er litt yoga-aktig, beskriver den kraftfulle spissen som er oppvokst på Tysvær utenfor Haugesund.

– Hvor nær er du toppnivået ditt nå?

– Det er klart at det er mye bedre, men det er fortsatt en god del å gå på. Jeg har en del vondter her og der som jeg håper skal gi seg snart. Men det er så klart mye bedre enn det har vært, og det er kjekt å kjenne at jeg kan bidra.

«Kjekt» syns også Anders Konradsen (29) det er at touchet, bevegelsene og avslutningene stemmer for Søderlund igjen. Nordlendingen scoret selv to mål mot Maribor, og gleder seg over at også lagkameraten lykkes for tiden.

– Det har vært helt nydelig å følge med på ham. Jeg syns han kanskje har vært vår aller beste spiller de siste ukene. Det han leverte i Slovenia i det første oppgjøret var helt, helt fantastisk. Det la grunnlaget for det som skjedde her i kveld. Han skal ha mye av æren for at vi går videre nå, sier Konradsen til VG.

Han beskriver Søderlund som «snill, stille, rolig, seriøs og hardtarbeidende».

– Det er en mann jeg virkelig unner alt godt, forteller Konradsen i dette intervjuet:

Publisert: 14.08.19 kl. 15:43