SJELDENT MÅL: Birk Risa blir gratulert med sin scoring av Moussa Njie (t.h.) og Joshua Kitolano (t.v.). Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Rosenborg hvilte fem spillere - fikk svi mot Odd

SKIEN (VG) (Odd-Rosenborg 1–1) Det hører til sjeldenhetene at Birk Risa (21) scorer mål. Da passet det godt å få sesongens første seriemål mot Rosenborg som nok hadde tankene på ukas Champions League-play off.

Venstrebacken hadde ett mål i serien i fjor. I kveld brukte han hodet på en corner fra Elba Rashani og sendte Odd i føringen etter 10 minutter.

Da hadde storscorer Torgeir Børven sekunder tidligere sjekket hva RBK-keeper André Hansen er god for - og han er en av de beste keeperne her i landet.

På den påfølgende corneren fikk den tidligere Odd-keeperen imidlertid lite hjelp fra forsvaret.

– Vi har vært mye på reise og spilt mye kamper. Da gjelder det å forberede hodene mentalt. Noen er veldig flinke til det, mens andre har Rosenborg-skolen å gå på det, sier Rosenborg-trener Eirik Horneland til Eurosport.

Rosenborg er på femteplass med 29 poeng. Bodø/Glimt leder med 38 poeng - to poeng foran Molde. Odd er på tredjeplass med 34 poeng.

Horneland har ikke gitt opp håpet om seriegull.

– Vi må bli bedre borte, sier Horneland og legger til at interne oppgjør i toppen blir viktig.

Ingen skal påstå at Odd fikk det enkelt i de første 45 minuttene, men når Rosenborg valgte å hvile hele fem av spillerne som slo Maribor i mesterliga-kvalifiseringen, så ble oppdraget litt enklere for laget som kaller seg «de ekte sorte og hvite».

Når det er sagt: Odd er Eliteseriens beste hjemmelag sammen med Molde. De har ikke tapt her i Skien siden 11. november i fjor. Den statistikken ble bare enda mer imponerende i kveld med 8–2–0.

Og Odd nekter å tape for Rosenborg hjemme. Dette var fjerde gang trønderne forsøkte seg. Odd har vunnet to og spilt to uavgjort.

Etter å ha kastet innpå både Marius Lundemo og Alexander Søderlund utlignet Rosenborg på et frispark. Even Hovland har spilt 53 kamper for Rosenborg i serie og cup uten å score. Rett før timen var spilt stusset han inn 1–1 på frisparket fra Vegard Hedenstad.

– Vi skulle helst hatt tre poeng for å få heng på de der oppe. Vi gir de et billig mål før pause. Vi har ballen mye, men mangler det siste lille foran boksen, sier Hovland til Eurosport.

– Altfor billig, sukket Dag-Eilev Fagermo, Odd-trener, til Eurosport.

Med Søderlund på banen ble det mer trykk på topp hos Rosenborg, men det ble med den ene scoringen.

På tampen hadde også Odd et par gode muligheter til å få seiersmålet.

Publisert: 17.08.19 kl. 19:51 Oppdatert: 17.08.19 kl. 20:08

