FÅR ROS: Martin Ødegaard spås å få en nøkkelrolle på Real Sociedad denne sesongen. Foto: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images

Spansk ekspert hyller Ødegaard: Enormt viktig for laget

Martin Ødegaard (20) blir hjørnesteinen i sitt lags angrepsspill denne sesongen, tror Real Sociedad-ekspert Oscar Badallo.

Nå nettopp

Han følger klubben fra San Sebastián i det daglige for den spanske storavisen Marca. Før bortekampen mot Valencia i første runde av La Liga-sesongen, lørdag klokken 18.00, hevder han at 20-åringen fra Drammen er garantert en plass på laget fra start.

– Det er helt sikkert. Han kommer til å spille fra start mot Valencia og i nesten alle kampene. Treneren ser på ham som en enormt viktig spiller på laget. Han er den som skal organisere angrepene, den spilleren som de andre skal lete etter for at han skal skape sjanser med pasningene sine, sier Badallo til VG.

les også Ødegaard var forberedt på oppstyr etter Hegerberg-kritikken

Sesongoppkjøringen til «La Real» har gitt tydelige indikasjoner på at Ødegaard blir en nøkkelfigur for trener Imanol Alguacil: Nordmannen spilte flest minutter av samtlige på laget i løpet av treningskampene.

Med 385 minutter fordelt på fem kamper fra start og tre innhopp topper den offensive midtbanespilleren statistikken foran svenske Alexander Isak (381 minutter). Til tross for at det kun har resultert i én målgivende pasning, er dommen fra ekspertisen svært positiv.

Disse har spilt mest for Real Sociedad i oppkjøringen 1. Martin Ødegaard 385 min. 2. Alexander Isak 381 min. 3. Aihen Muñoz, Robin Le Normand og David Zurutuza 370 min. 6. Portu 365 min. 7. Álex Remiro og Diego Llorente 360 min. Vis mer

– Han har vært veldig god. Allerede fra første trening har han imponert med kvalitetene sine. Klubben og lagkameratene er henrykt over oppkjøringen hans, det samme er fansen. Alle påpeker hvor sympatisk han er. Det eneste som manglet, var et mål, og det er bare uflaks at han ikke fikk flere assists. Han har skapt en rekke sjanser som lagkameratene har misbrukt. Det kommer garantert mange flere når sesongen starter, sier Badallo, som fremhever Ødegaards intelligens, blikk og venstrefot.

I et intervju med avisen Mundo Deportivo, som han prydet forsiden til fredag, sier Ødegaard at han har ladet opp til seriestart med besøk fra moren sin og sine to søstre. Blant lagkameratene er det Alexander Isak han har tettest forhold til, ettersom de kan snakke sammen på norsk og svensk. Han snakker også mye med Asier Illarramendi, som han spilte samtidig som i Real Madrid.

– Han har tilpasset seg godt. Sportslig har det gått veldig raskt. Sosialt går det litt saktere, sier Badallo om Ødegaard, som er godt i gang med spanskkurs i den baskiske kystbyen.

FORSIDEGUTT: Martin Ødegaard på forsiden av den baskiske utgaven av Mundo Deportivo fredag. «Målet må være Europa», varsler nordmannen før sesongstarten i La Liga. Foto: Faksimile, Mundo Deportvio

Ifølge Marca-journalisten bør man kunne forvente fem-seks mål og fem-seks målgivende pasninger av Ødegaard i La Liga denne sesongen, men han advarer også nordmannen:

– Forsvarsspillerne på de andre lagene vet veldig godt hvem han er. De kommer til å passe nøye på ham.

Slik stiller trolig Real Sociedad (4–3–3) Remiro – Zaldua, Le Nordmand, Zubeldia (eller Llorente), Aihen – Ødegaard, Illarramendi, Merino – Januzaj, Isak (eller Willian José), Oyarzabal. Vis mer

Ødegaard er én av fem nysigneringer hos Real Sociedad denne sommeren, og på den siste pressekonferansen før Valencia-kampen ble han trukket frem av trener Imanol Alguacil:

– Det er en gutt som jobber til det fulle. Han tenker på fotball 24 timer i døgnet. Ser man bort fra talentet hans, så jobber han også ekstremt hardt.

På spørsmål om Ødegaard kommer til å spille fra start på mektige Mestalla, holder Alguacil kortene tett til brystet, men ifølge spansk presse kommer drammenseren til å bekle rollen som playmaker sentralt på midtbanen i lagets 4–3–3-formasjon.

Publisert: 17.08.19 kl. 11:24