Fotballpresident Terje Svendsen tar selvkritikk etter «Bjerketvedt-saken»

I en uttalelse til VG tar fotballpresident Terje Svendsen selvkritikk etter håndteringen av situasjonen som har vekket harme i deler av Fotball-Norge.

– Styret har gått gjennom forelagt avtale inngått mellom NFF v/Pål Bjerketvedt og Erik Loe. Et samlet styre er enige om at avtalens parter skulle vært NFF v/styret og Erik Loe. Styret har kommet til at avtalen blir å etterleve, av hensyn til Erik Loe og til en endelig avslutning av saken.

– Dette skulle jeg som styreleder sjekket ut på et tidligere tidspunkt. Det er beklagelig at det ikke skjedde.

Det sier Terje Svendsen i en uttalelse til VG, overlevert fra direktør Gro Tvedt Anderssen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF.

Fredag møttes fotballforbundets eget forbundsstyre for å diskutere håndteringen av det som har blitt kalt «Bjerketvedt-saken». VG konfronterte NFF torsdag med habilitetsekspert og jusprofesser Jan Fridthjof Bernts vurderinger. Han mente Bjerketvedt var inhabil i saken.

– Han er inhabil, og skulle ikke hatt noen ting med saken å gjøre, sa Bernt til VG om generalsekretær Pål Bjerketvedt.

– Sånn som jeg har fått regelverket presentert synes jeg det er ganske klart at skadevolderen her må være inhabil, sier Bernt.

Det var forrige torsdag VG avslørte hvordan fotballforbundet har betalt 150.000 kroner til Erik Loe, etter at generalsekretær Pål Bjerketvedt ble blåst som hemmelig kilde av Josimar i forbindelse med en klage til Pressens Faglige Utvalg (PFU)

Bjerketvedt skal ha fortalt Josimar at Loe var omplassert i NFF-systemet etter håndteringen hans av en sponsorsak. Både Erik Loe og Pål Bjerketvedt er fortsatt ansatt i NFF. Samtidig var Bjerketvedt selv sentral i forhandlingene om betalingen til Loe.

Overfor TV 2 har Bjerketvedt hevdet at han ikke var alene om dette. Men han vil ikke si hvem andre som deltok i samtalene. Bjerketvedt hevder også at det er «skivebom» at summen Loe skal ha fått, er på 500.000 kroner - men uten å ville si hva summen faktisk er.

VG har forsøkt å få kontakt med både president Terje Svendsen og generalsekretær Pål Bjerketvedt fredag kveld. Ingen av de to NFF-toppene har besvart henvendelsene.

