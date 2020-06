MÅ VENTE: Åge Hareide har vært gjennom en kneoperasjon og kan ikke trene noe lag for øyeblikket. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Hareide uaktuell for Rosenborg nå – kan ikke trene lag før tidligst til høsten

Åge Hareide (66) har aldri vært aktuell som trener for Rosenborg nå – på grunn av en kneoperasjon for bare to uker siden.

Ivar Koteng og RBK-styret må lete andre steder, hvis de skal bytte ut det nåværende trenerteamet med Eirik Horneland i spissen.

Hareide bekrefter operasjonen overfor VG. Han har byttet ut det ene kneet, og derfor er belastning så kort tid etter en operasjon helt uaktuelt.

– Det stemmer. Jeg er nyoperert. Og for meg er ingen trener-jobb aktuell før til høsten, sier den tidligere danske landslagssjefen til VG.

Mange har koblet ham til Rosenborg de siste dagene.

– Har Rosenborg vært i kontakt med deg?

– Jeg kommenterer ikke spekulasjoner. Det spiller heller ingen rolle – jeg kan ikke trene noe lag nå uansett, svarer Hareide.

Etter et smertehelvete i det ene kneet det siste året, bestemte Hareide seg for at noe måtte gjøres. Operasjonen ble fremskyndet, fordi det ikke ble noe av EM denne sommeren. Hareide skulle egentlig under kniven i slutten av juni, men i stedet ble det til at det skjedde for to uker siden – i København.

– Inngrepet var vellykket, det virker i hvert fall sånn. Men jeg må trene. Jeg trener to ganger om dagen. Og dette er bare startfasen, da kan jeg ikke løpe rundt på et treningsfelt, sier Åge Hareide til VG.

Han poengterer at planen er at han skal jobbe til høsten, men akkurat nå er han sykemeldt,

– Helsen kommer først. Jeg har slitt et helt år med infeksjon og utslitt kne etter mange kneskader, så det viktigste nå er å få tilbake livskvaliteten.

– Og hvis du begynner for tidlig med har belastning nå så ...?

– Da er det ingen «godføtter» igjen, svarer Åge Hareide.

Publisert: 22.06.20 kl. 21:13

