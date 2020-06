MOT ALLE ODDS: Få hadde spådd at Ali Ahamada kom til å spille i norsk fotball som 28-åring. I starten av 20-årene var han spådd en gyllen fremtid i internasjonal fotball. Foto: Arilas Berg Ould-Saada / VG

Fra supertalent til norsk sjokk: Mener TV-harselas ødela karrieren

BERGEN (VG) – De foreslo at jeg kunne dra til Norge. Jeg spurte: «Hva skal jeg gjøre i Norge?» Så sa de at det var på nivå to. Jeg svarte: «Hva?! Nivå to i Norge? Det er tungt. Det er blytungt».

Nå nettopp

Det er kanskje ikke så rart at Ali Ahamada (28) fikk seg et sjokk da han i fjor innså at karrieren skulle ta ham til Kongsvinger i Obos-ligaen.

Den nye Brann-keeperen, som allerede har gjort seg bemerket i Eliteserien gjennom vågalt keeperspill og en Nystemten-tabbe, var nemlig lenge på vei mot noe helt annet.

Som 20-åring tok han fransk Ligue 1 med storm og vekket sterk interesse fra internasjonale topplag. Han spilte på aldersbestemt landslag med Raphaël Varane (Real Madrid) og Antoine Griezmann (Barcelona), som for to år siden ble verdensmestere med Frankrike.

Mens hans gamle lagkamerater har signert den ene spinnville kontrakten etter den andre for verdens største klubber, har Ahamada vært gjennom TV-ydmykelser, tyrkisk utfrysning, halvannet år uten arbeid og til slutt et usannsynlig eventyr i Norge – et land som vekket vonde minner.

Ali Ahamada (28) Født 19. august 1991 i Martigues, Frankrike.

Spilte 133 kamper i Ligue 1 for Toulouse (2010–16) og 31 kamper for Kayserispor i tyrkisk Süper Lig (2016–17).

Representerte Frankrike 12 ganger på U21-nivå med lagkamerater som Raphaël Varane, Antoine Griezmann og Alexandre Lacazette.

Nåværende landslagsspiller for Comorene.

Ble Branns nye førstekeeper i juni etter overgang fra Kongsvinger. Vis mer

I løpet av dette intervjuet tar han VG med bak kulissene til en fransk fotballskandale i Drammen, forteller om vanskelighetene som har ført ham til byen mellom de syv fjell, og avslører sannheten bak Nystemten-brøleren og hvorfor dette aldri skal skje igjen:

Ønsket av storklubber

Ahamadas utypiske, offensive stil har sine røtter i oppveksten hans og mangelen på tradisjonell «keeperutdanning». Han var 14 år da han – på grunn av en tilfeldighet – for første gang tok på seg hanskene på trening med barndomsklubben Martigues. Før den tid hadde han vært forsvarer, midtbanespiller og spiss.

– Jeg har lært at jeg aldri skal vente på ballen, men at det er jeg som skal ut og angripe ballen, sier Ahamada, sittende på tribunen på Brann Stadion med en sjokolademelk i hånden.

– Er det et hint av galskap?

– Nei, det er ikke galskap, for det er gjennomtenkt. Hver gang jeg griper inn, tenker jeg meg om. Jeg ber alltid en lagkamerat om å ta plassen min i mål hvis jeg ruser ut, i tilfelle jeg dummer meg ut.

2010/11-sesongen ble starten på et eventyr i fransk toppfotball som skulle inneholde høye topper og dype daler for Ahamada. Han var i utgangspunktet fjerdekeeper på et Toulouse-lag som slet. Da banket han på døren til trener Alain Casanova.

les også Eks-sjefen om Branns nye keeper: – En superstjerne

– Jeg sa det rett til ham: «La meg spille, for resultatene er dårlige og keeperne gjør det ikke bra.» Han spurte meg: «Hvem tar du deg for?» Men jeg hadde ikke noe å tape. Jeg kommer fra gatene. For meg var alt bare bonus, forteller Ahamada.

Skader og svake prestasjoner førte til at han avsluttet sesongen som førstevalg. Og i 2011/12 tok det helt av: En 20 år gammel Ahamada holdt nullen i 19 av 38 seriekamper og slapp inn færrest mål i Ligue 1. Han ble fast keeper på Frankrikes stjernespekkende U21-landslag. Redningsprosenten hans var over David de Gea og Manuel Neuer.

Ahamada forteller om konkrete henvendelser fra Chelsea, Newcastle, Tottenham, Benfica, Lyon og Marseille.

– Jeg var ung og uerfaren, jeg hadde ikke riktige folk rundt meg, og Toulouse nektet å gi slipp på meg. Jeg gikk nok glipp av muligheten for å spille for en veldig, veldig stor klubb, sier keeperen, som ikke ble mindre kjent i Europa da han stormet opp på corner og scoret et avgjørende mål fem minutter på overtid mot Rennes i september 2012:

Skandalen i Drammen

16. oktober 2012: Fem ganger må Ahamada plukke ballen ut av nettet på Marienlyst Stadion i Drammen. Frankrikes U21-lag har fått juling av Jo Inge Berget, Marcus Pedersen, Håvard Nordtveit og kompani, som sikrer seg en plass i 2013-EM.

– Det var veldig, veldig, veldig ydmykende, sier Ahamada om sitt første norgesbesøk.

Og det handlet ikke bare om det som skjedde på fotballbanen. Dette var et tidspunkt der fransk landslagsfotball var i krise i kjølvannet av VM-skandalen i Sør-Afrika to år tidligere. U21-spillerne måtte være «eksemplariske», forteller Ahamada. Ingen feiltrinn tillatt.

Likevel kom det frem at fem spillere – Griezmann, Wissam Ben Yedder, Yann M’Vila, Chris Mavinga og Mbaye Niang – hadde dratt på byen i Paris bare tre døgn før returkampen mot Norge. Senere ble de utestengt fra landslagsfotball i over et år.

– Jeg sov på hotellrom med Ben Yedder. Jeg sa «vær så snill, ikke dra ut». Men jeg sovnet, og han dro ut, sier Ahamada.

les også U21-treneren: - Bedre enn Frankrike i alt

Oppladningen til kampen i Drammen var preget av mange interne oppvaskmøter. Og like før kampstart mot Norge fikk spillerne vite at saken hadde blitt lekket til pressen.

– Vi tok en samling i bånn og sa: «Vi har ikke noe annet valg enn å vinne nå, hvis ikke kommer alle til å myrde oss». Men det ble en katastrofe. Det var en skam. En total ydmykelse, sier Ahamada.

Selv var han ikke på byen. Det samme gjaldt Varane, som allerede hadde begynt å slå seg opp i Real Madrid. Likevel trakk flere franske medier frem at de to lederskikkelsene ikke hadde tatt ansvar.

– Da vi kom tilbake til hotellet i Drammen, oppdaget jeg og Varane at pressen skrev at vi hadde sviktet laget. Et bilde av oss to og M’Vila ble slått stort opp. Jeg og «Raph» trodde ikke det vi så. Hva var det vi hadde gjort? De skyldte på oss, men vi hadde ingenting med den byturen å gjøre.

FIKK JULING: Ali Ahamada kolliderer med lagkamerat Eliaquim Mangala under 5–3-tapet mot Norges U21-landslag i 2012. Til venstre: Marcus Pedersen. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

– Gjorde meg til en vits

Ahamada har generelt hatt et anspent forhold til franske medier, og spesielt én TV-skikkelse: Komikeren Julien Cazarre. I mange år hadde han en svært populær spalte på Canal + der han hver mandag leverte sitt skråblikk på helgens fotballrunde.

Den utypiske stilen til Ahamada, som med jevne mellomrom førte til TV-vennlige situasjoner på godt og vondt, gjorde ham til en gjenganger hos komikeren.

– I starten var det gøy. Det var humor. Jeg så ikke noe vondt i det. Men så fortsatte det. Det var hver helg. Ofte snakket han om meg eller viste klipp av meg selv om jeg ikke var på banen. Han gjorde meg til en vits, og det har ført til fordommer mot meg gjennom hele karrieren, sier Ahamada og forklarer:

– Jeg fikk et negativt image. De som bare så oppsummeringene og TV-programmene, tenkte at jeg var elendig. Selv da jeg diskuterte med enkelte klubber om en overgang, så sa de «beklager, du er en god keeper, men vi orker ikke disse Cazarre-greiene». Det er synd at han fikk så stor innflytelse, for han bidro til å ødelegge karrieren min og lukket mange dører for meg.

I januar 2019 stilte Ahamada opp på Canal + for å skvære opp med Cazarre. De har begravet stridsøksen, men Brann-keeperen mener fortsatt at det gikk hardt ut over ham mentalt.

– Til og med på trening spøkte lagkameratene mine hele tiden om at jeg kom til å havne i innslaget hans hvis jeg gjorde en liten feil. Jeg klandret ham, sier han.

SPILTE MOT ZLATAN: Ali Ahamada i duell mot PSG og Zlatan Ibrahimovic i februar 2013. Foto: PASCAL PAVANI / AFP

– Psykisk utmattet

Med «moralen på bånn» forlot Ahamada til slutt Frankrike til fordel for tyrkiske Kayserispor. Det startet lovende, han var stort sett fast på laget i halvannet år, men sommeren 2017 stoppet det opp. Ifølge Ahamada skyldtes det en rekke utskiftninger både på trenerplass og i posisjonen som klubbpresident.

– En dag sa de til meg, uten noen forklaring, at jeg måtte dra. Jeg sa at jeg ikke ville dra. Men de insisterte. Jeg ble fryst ut og måtte trene to ganger om dagen for meg selv, bare løpe rundt og rundt. De sluttet å betale meg i et helt år. Det var veldig tungt for meg, så til slutt terminerte jeg kontrakten fordi jeg var psykisk utmattet. De stakk kjepper i hjulene mine og ødela karrieren min, forteller Ahamada.

– Har det noen gang slått deg at du kanskje gjorde noe galt for å ende opp i den situasjonen?

– Nei, det er nettopp det som er merkelig. De skjønte ikke selv hvordan jeg orket å være så tålmodig da de nektet meg spilletid og sluttet å betale meg. Jeg tror de forventet at jeg skulle sprekke.

les også Tomhetens teater

Lisenstrøbbel i kjølvannet av bruddet med Kayserispor hindret en overgang til Metz i 2018. Dermed ble han værende klubbløs i godt over et år, helt til agentene hans fortalte om et tilbud fra Norge og Kongsvinger.

– Andre nivå i Norge. Det var en brutal beskjed å få. Jeg sa at jeg måtte vel i det minste fortsatt ha nivået til å spille i toppdivisjonen, men de sa at «vi bestemmer ikke, sånn er markedet, dette er det eneste du har», forteller Ahamada, som fikk seg et sjokk da han flyttet fra Sør-Frankrike til lille Kongsvinger midt på vinteren.

Han ble umiddelbart en attraksjon i Obos-ligaen med sin utradisjonelle stil, og et år senere banket Brann på døren og hentet ham til Eliteserien.

Beklaget etter Nystemten-tabbe

Franskmannen, som er blitt landslagsspiller for Comorene, har fått med seg VGTV-innslaget der Bernt Hulsker kaller det «respektløst» at han kom spaserende inn på Brann Stadion mens lagkameratene hadde begynt å synge Nystemten før møtet med Viking forrige helg.

– Jeg har fått så mange meldinger om det. Folk har kalt meg respektløs og arrogant. Men det som skjedde, var at dommeren ba meg skifte teipen på sokkene mine fordi det var feil farge. Da jeg kom tilbake, begynner de å synge en sang. Jeg skjønte ingenting. Etterpå forklarte de meg hvor viktig hymnen er. Jeg unnskyldte meg og sa at jeg ikke kan vite alt når det er min første hjemmekamp. De burde forklart meg det før kampen.

– Nå må du vel lære deg hele teksten?

– Ja, for å bli unnskyldt og akseptert. Jeg skal være mye mer forsiktig i fremtiden, sier Ahamada og gliser.

Til tross for glippen i debuten har han allerede rukket å la seg sjarmere av den bergenske kulturen. Han har foreløpig bare signert en kontrakt ut 2020, men åpner allerede for et lengre eventyr i Brann:

– Det er dette jeg har savnet. Lidenskap, fansens kjærlighet, følelser og høy emosjonell intensitet. Jeg savnet det i Kongsvinger, men har funnet tilbake til det her. Det er mange supportere, mange medier som følger klubben, det er veldig profesjonelt. Jeg liker når det koker litt, og jeg føler meg veldig bra her. Jeg håper etter hvert vi kan diskutere en litt lengre avtale.

Publisert: 28.06.20 kl. 06:48

