Arsenal rotet bort seieren mot Leicester – ny gavepakke til CL-rivalene

(Arsenal - Leicester 1–1) Chelsea og Manchester United har alt i egne hender etter at Leicester igjen avga poeng. Samtidig var det trolig kroken på døren for Arsenals syltynne håp om Champions League-spill.

Det ble nemlig en drømmekveld for de blå fra London, som etter å ha slått Crystal Palace 3–2 på Selhurst Park, kunne lene seg tilbake og se Arsenal og Leicester ta ett poeng hver.

London-rivalen herjet tidvis med Leicester på The Emirates, men ineffektivitet og en drivende dyktig Kasper Schmeichel, hindret at det ble stygge sifre for Brendan Rodgers’ mannskap.

Pierre-Emerick Aubameyang så ut til å bli utslagsgivende for Mikel Artetas mannskap, som stod med full pott og null baklengs på de tre foregående kampene i Premier League.

Men kun 79 sekunder etter at spillet ble satt i gang etter Eddie Nketiahs innhopp like før 71 minutter var spilt, hevet unggutten knottene i en duell. Dommer Chris Kavanagh ble anbefalt av VAR å titte på skjermen, og konkluderte deretter raskt med at rødt kort var korrekt.

Dermed er også Arsenals ørlille lite håp om Champions League-spill i ferd med å svinne hen.

Istedenfor at det er seks poeng opp til Leicester på fjerdeplass, slik det ville vært med seier, opprettholdes avstanden på ni poeng. Manchester United på femteplass kan øke avstanden ned til åtte poeng torsdag.

GRUNN TIL Å SMILE: Nå har Ole Gunnar Solskjær og Frank Lampard, her fra fjerde runde i ligacupen i høst, alt i egne hender i kampen om Champions League-spill neste sesong. Foto: GLYN KIRK / AFP

Da reiser nemlig Ole Gunnar Solskjærs menn til Birmingham hvor Aston Villa venter. For første gang har rødtrøyene nå alt i egne hender.

Med seier der vil de være ett poeng bak Leicester på fjerdeplass. Vinner Manchester United resten av kampene sine, inkludert den svært viktige kampen mot Leicester i siste serierunde, vil de være inne blant topp fire.

I tillegg kan femteplassen være nok dersom Champions League-utestengelsen av Manchester City opprettholdes.

I andre enden av tabellen ser det stadig mørkere ut for Alexander Tettey og Norwich. Tirsdagens bortetap mot Watford betyr at det er ti poeng opp til trygg grunn, når det kun er tolv poeng igjen å spille om.

