Brann-stopper skaper RBK-sinne: – Klin rødt

BERGEN (VG) Pål André Helland (30) lot sinnet gå ut over fjerdedommeren på Brann Stadion. Han mener Bismar Acosta (33) skulle vært utvist.

Nå nettopp

Da han ble byttet ut med et drøyt kvarter igjen å spille, kom RBK-profilen med en skyllebøtte mot fjerdedommeren – rett foran TV-kameraene som plukket opp alt:

– Du må si ifra du også at det er en klink albue! Er du på utstilling her eller?!

Situasjonen han reagerte på, fant sted noen minutter tidligere da Brann-stopper Bismar Acosta traff Kristoffer Zachariassen i ansiktet med albuen.

– Jeg synes det er en klin rødt kort. De snakker opp og ned om at de skal beskytte spillerne, og det der synes jeg er en bevisst albue på Kristoffer. Da kan det ha vært en god grunn til at jeg ropte meg litt hes, forklarer Helland til VG i pressesonen etter 2–1-seieren i Bergen.

Bismar Acosta forsvant raskt ut av garderoben og vekk fra Brann Stadion uten å uttale seg til pressen. Han la på da VG prøvde å ringe søndag kveld og har ikke svart på tekstmelding. Branns medieavdeling har også – uten hell – prøvd å få stopperen i tale for å svare på RBK-kritikken.

– Sånn som jeg opplever det, føler jeg nesten at han venter meg inn der. Jeg vet ikke om han gjør det med vilje, men jeg får litt den følelsen. Han treffer meg ganske hardt. Det var vondt, men det er ikke noe mer å gjøre med det, sier Zachariassen om situasjonen.

Rosenborgs vikarierende trener Trond Henriksen var også opprørt etter Acosta-albuen. «Jævlig ufint», ropte han fra sidelinjen da det skjedde.

– Ut fra det jeg så, så det ut som en bevisst albue i ansiktet. Det skal bli straffet, sier Henriksen til VG.

Brann-trener Lars Arne Nilsen sier at han ikke har fått med seg situasjonen, og at han derfor ikke vil uttale seg om den. Bergensernes midtstopper Vegard Forren flirer av uttalelsene til Helland.

– Jeg så ikke situasjonen, men Pål er like uenig i dommeren som jeg pleier å være. Derfor er det ingen selvfølge at det var noen albue der. Det kan godt hende han har et poeng, men det er ikke noe jeg fikk med meg fra tribunen. Vi vet at Pål er storkjeftet, så vi må se den et par ganger til før vi tar en konklusjon, sier Forren.

Til tross for at han slapp unna uten straff for albuen, endte Acosta opp som syndebukk da han rotet bort ballen i forkant av Carlo Holses vinnermål for Rosenborg.

– En stygg feil, sier Lars Arne Nilsen.

Publisert: 29.06.20 kl. 09:10

