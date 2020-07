KRITISK: Jahn Ivar «Mini» Jakobsen reagerer på hvordan Erik Loe får betalt av NFF, mens han samtidig er ansatt i forbundet. Foto: Delebekk, Bjørn S.

«Mini» om betaling i Bjerketvedt-saken: – Hvor er moralen?

Stadig flere reagerer på hvordan Erik Loe (62) har fått utbetalt en hemmelig oppreisning av sin egen arbeidsgiver – Norges Fotballforbund (NFF).

En av dem er tidligere landslagsspiller Jahn Ivar «Mini» Jakobsen (54), som ga uttrykk for hva han mente på nettsamfunnet Twitter:

«Betale til en egen ansatt,. Hvor er moralen til Loe i dette? Du har snakket stygt om meg, så nå skal jeg ha penger fra Fotball-Norge... Makan» skrev Jakobsen.

Han ønsker ikke å utdype meldingen sin overfor VG.

Erik Loe ønsker heller ikke å kommentere Twitter-meldingen til fotballprofilen med 64 landskamper på CV-en.

Loe har tidligere gitt uttrykk for at han ikke ønsker å omtale den økonomiske avtalen han har inngått, foruten at han er fornøyd med utfallet.

Det var på torsdag VG avslørte hvordan fotballforbundet har betalt en ukjent sum penger til Erik Loe, etter at generalsekretær Pål Bjerketvedt ble blåst som hemmelig kilde av Josimar i forbindelse med en klage til Pressens Faglige Utvalg (PFU)

Bjerketvedt skal ha fortalt Josimar at Loe var omplassert i NFF-systemet etter håndteringen hans av en sponsorsak. Både Erik Loe og Pål Bjerketvedt er fortsatt ansatt i NFF. Samtidig var Bjerketvedt selv sentral i forhandlingene om betalingen til Loe.

Overfor TV 2 har han hevdet at han ikke var alene om dette. Men han vil ikke si hvem andre som deltok i samtalene. Bjerketvedt hevder også at det er «skivebom» at summen Loe skal ha fått, er på 500.000 kroner - men uten å ville si hva summen faktisk er.

Fredag reagerte flere profilerte eksperter på organisasjonsledelse på det som har skjedd. BI-professor Stig Berge Matthiesen mente det er et dårlig tegn å holde summen Loe fikk hemmelig.

– Det er vanlig å betale penger til dem som trer ut for tort og svie, men å betale en som blir værende, den er ganske ny. Dette har tegn til et gubbevelde, der folk blir gående og værende, sa han.

Dermed rettes det kritikk mot både NFF og Erik Loe.

Nå kommer det også stemmer fra grasrota: Trener i tredjedivisjonsklubben Djerv 1919, Endre Eide, mener også summen Erik Loe har fått bør bli offentlig kjent.

– Det er dugnadsånd og tillit som er drivkraften bak idretten her i Norge. Den står sterkt, og dersom man viker fra disse prinsippene på øverste hold, så er ikke det bra. De skal selvsagt ivareta verdiene og spille med åpne kort. Jeg synes dette er en spesiell sak, og regner med at sannheten kommer frem snart, sier han til VG.

HOVEDPERSON: Generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt. Foto: Frode Hansen

Eide mener det er viktig å komme til bunns i saken.

– Det er vanskelig for meg å spekulere om hvor pengene kom fra, men om det er medlemspenger så er ikke det bra, sier han.

NFF-topp Pål Bjerketvedt ønsket torsdag ikke å svare på VGs spørsmål om hvorfor forbundet ikke er åpen om summen som er betalt til Loe.

Konfrontert med Endre Eides utspill, skriver kommunikasjondirektør Gro Tvedt Andersen følgende:

«Oppreisningserstatningen dekkes over ordinært budsjett. NFF har ingen direkte inntekter fra medlemmer, snarere går en del av våre inntekter til kretsene og til prosjekter som kommer klubbene og medlemmene til gode».

Som svar på kritikken fra ekspertene på organisasjonsledelse, svarte Bjerketvedt fredag følgende:

– En erstatning og en forsoning er ikke en uvanlig måte å løse en konflikt på, men det er en uvanlig sak. Jeg skjønner at det er interesse for summen. Samtidig er det helt vanlig at personalavtaler er fortrolige, i tråd med arbeidsmiljøloven. Vi følger det prinsippet.

KRITISK: Endre Eide, trener i 3. divisjonsklubben Djerv 1919. Foto: Haakon Vaaga

Fredag kveld stilte VG også spørsmål til NFF om hvorfor Erik Loe har blitt kompensert med en pengesum i etterkant av bråket rundt Josimar, Bjerketvedt og PFU.

Svaret kom fra kommunikasjonsdiretkør Gro Tvedt Andersen:

«Det forhold at generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt, uttalte seg om Erik Loe på en ufordelaktig måte til Josimar, har påført Loe en belastning han ikke skulle vært påført. At saken har fått nasjonal oppmerksomhet og mediedekning har medført ytterligere merbelastning for Loe».

Ifølge Andersen var utfallet av Bjerketvedts samtale med Josimar aldri å krenke Loe, selv om dette likevel har blitt utfallet:

«Dette erkjenner NFF og generalsekretæren har beklaget dette på det sterkeste overfor Loe personlig, overfor andre ansatte, styret og eksternt. Samtalene har handlet om finne en felles plattform for å komme videre, samt kompenserer Loe for den belastningen han er påført i saken slik at han og NFF kan legge dette bak seg for å se fremover. I norsk avtalepraksis er det ikke uvanlig å avtale økonomisk oppreisning for ikke-økonomiske belastninger. Dette handler ikke om å kjøpe seg ut av noe, men om at NFF ønsker å gi en ansatt som er utsatt for en urimelig belastning i sitt arbeidsforhold en oppreising for dette og dermed en mulighet for partene å forsones og gå videre».

VG var i kontakt med leder av NFFs etiske komité, Mina Gerhardsen, fredag. Også hun anmoder generelt om åpenhet:

– Etisk komité sitt generelle råd til styret er å praktisere åpenhet så langt det lar seg gjøre. Utover det må NFF svare i denne konkrete saken, sier Gerhardsen.

Publisert: 03.07.20 kl. 20:49

