Koomson forklarer feiringen: – Hun gjør meg mer besluttsom

Livet smiler for Gilbert Koomson – både på og utenfor banen. Vingen skal snart bli far, noe han mener bidrar til flere mål for Brann.

I fjor scoret Gilbert Koomson bare to mål i Eliteserien. I år har Branns dribleglade kantspiller allerede scoret fem, og det bare etter syv serierunder.

I det siste har Koomson også fått vise frem en helt ny feiring: En tommel i munnen. For om tre uker kommer Emilia Koomson til verden.

– Det er en vanlig feiring blant fotballspillere når man blir far, forklarer Brann-spilleren, som gleder seg enormt til familieforøkelsen.

– Jeg tenker på det hele tiden, og jeg er roligere nå som jeg vet at jeg skal bli far. Jeg jobber hardt og fokuserer på fotballen, og ønsker å være en god farsfigur for henne, smiler han.

Brann kjøpte ghaneseren fra Sogndal i 2016 for om lag seks millioner kroner, ifølge Transfermarkt. Hans mest produktive sesong kom i debutsesongen i Bergen, da han scoret tre og la opp til ti mål. Foran mål var han dødeligst i 2017 med syv mål, men sannsynligheten er stor for at denne rekorden blir slått i år.

– Jeg er mer besluttsom og konsentrert på grunn av datteren min. Jeg prøver alltid å gjøre mitt beste, og jeg vil score så mye som mulig, sier han.

Brann har startet sesongen varierende, men godt – og befinner seg på 3.-plass i Eliteserien før onsdagens runde. Da venter Odd i Skien.

I forrige serierunde scoret Koomson to mål på tre minutter, og nærmest drepte kampen før kvarteret var spilt. Han forklarer den plutselige scoringsformen slik:

– Fotballen forandrer seg fra sesong til sesong. Bare se på Bodø/Glimt, som gjør det bra nå. Det gjelder å fokusere, så vil scoringene komme.

I fjor sommer var det mye bråk i Brann. Koomson gikk ut og kritiserte trener Lars Arne Nilsen, noe som resulterte i at han ble vraket til den påfølgende kampen. Også Daouda Bamba gikk hardt ut i pressen, og kalte spillerne «hjernevasket» av Nilsen.

I år er situasjonen helt annerledes, ifølge Koomson. Med barn på vei har han funnet en helt annen ro, og Koomson kan fortelle om et lag i harmoni.

– Stemningen i laget er god for tiden, og vi er klar for hver kamp. Sesongen er akkurat i gang og alt kan skje. Målet vårt er å ende på topp, sier han offensivt.

– Vi har nesten samme lag som i fjor, og alle gjør sitt beste for hverandre. Vi har fokus på at vi skal være et lag.

Publisert: 15.07.20 kl. 09:57

