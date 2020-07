FORSONET: NFF-topp Pål Bjerketvedt og tidligere kommersiell direktør, Erik Loe, skal ha blitt enige om en oppreisning. Loe er fortsatt ansatt i NFF. Foto: Frode Hansen og Jan Petter Lynau, VG

NFF punger ut hemmelig oppreisning til Erik Loe

Norges Fotballforbund (NFF) har kommet til enighet med Erik Loe om oppreisning etter den såkalte «Josimar-saken». Summen velger forbundet å hemmeligholde.

Nå nettopp

Det har gått en måned siden fotballtidsskriftet Josimar blåste generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt, som hemmelig kilde i forbindelse med en klagesak i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Ifølge Josimar fortalte Bjerketvedt at Erik Loes håndtering av en sponsorsak, var en av årsakene til at Loe ikke lenger er kommersiell direktør i NFF.

Saken har vært svært betent i Norges Fotballforbund, der enkelte skal ha uttrykt mistillit til sin egen generalsekretær: Loe er nemlig fortsatt ansatt i NFF.

Nå får VG bekreftet at fotballforbundet betaler oppreisning til Erik Loe.

«Det er riktig at vi er enige om en forsoning og en oppreisning. Detaljer i en intern personalsak kan vi naturlig nok ikke bekrefte eller kommentere» skriver Pål Bjerketvedt i en SMS til VG.

les også Blåst som anonym kilde av Josimar: – Jeg er trist og sjokkert

Også Erik Loe bekrefter opplysningene:

«Det stemmer at vi er kommet til enighet, uten at jeg kan utdype. Jeg er imidlertid fornøyd» skriver han i en SMS.

VG har også stilt Pål Bjerketvedt tre skriftlige spørsmål:

1. Stemmer det at det er snakk om et sekssifret beløp?

2. Hvorfor kan dere ikke være åpne om dette når det er fotballfamiliens penger som benyttes på dette?

3. Er det du som har stått for forhandlingene med Erik Loe i denne prosessen, eller andre?

NFF-toppen besvarte disse med en enkel SMS: «Som sagt, ingen ytterligere kommentarer».

les også Bjerketvedt-tillit drøftes i NFF

Når VG deretter spør fotballpresident Terje Svendsen om han ser noe problematisk i at Pål Bjerketvedt skal ha forhandlet med Loe om en sak der han selv er hovedperson, svarer Svendsen: «Jeg har tillit til generalsekretæren til at han håndterer dette».

På intranettet til NFF ble det torsdag formiddag lag ut en melding til de ansatte i forbundet, som VG har fått tilsendt av forbundet. Der het det blant annet at:

«I etterkant av den såkalte Josimarsaken har NFF/Pål og Erik hatt en god og konstruktiv dialog. Saken er tidligere beklaget, og nå er partene enige om en forsoning/oppreisning. - Med dette setter vi punktum for en vanskelig tid og retter blikket framover i et kollegialt fellesskap, sier Pål (Bjerketvedt, journ. anm.)

- Vi er enige om en løsning der Pål og jeg har samme forståelse av alvoret i saken og den belastningen den har vært for meg personlig. Nå går vi videre, sier Erik (Loe, journ. anm)».

Publisert: 02.07.20 kl. 14:40

Fra andre aviser