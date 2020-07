Hurtigguiden: Haugesund

Stadion: Haugesund stadion

Underlag: Kunstgress

Kapasitet: 8754

11eren

Grindhaug overrasket flere i fjor sommer da han la om til 4-3-3 etter å ha vært en svoren 4-4-2 mann i mange år. Ser ut til å fortsette i dette sporet i 2020, men da vet vi også at han har mye kunnskap om 4-4-2 og fort kan finne på å finne løsninger her hvis de blir stående litt fast. Har en god miks av erfarne og potensielle spillere sentralt i banen i Grindheim, Leite, Krygård, og Våge Nilsen. Unge, lovende Krygård kan også bli benyttet på kanten. Da Wadji kommer tilbake vil de ha to ulike midtspisstyper, i han og Källman, å spille på til ulike scenarioer.

Dette var 11eren i første serierunde:

Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Jostein Grindhaug (andre år som hovedtrener, har tidligere trent laget i syv år) spiller en direkte fotball med høy intensitet (se video). Laget ønsker fortrinnsvis å presse aggressivt og høyt, og var i mange år kjent som en «irriterende bikkje», men har de senere år i enkelte kamper og faser av kamper lagt seg lavere. Spiller ofte på underdog-stempelet i oppbyggingen til kamper, og tar lite hensyn til motstanderen taktisk – det vil handle om trøkk, dueller, og å være «på stasjon». Haugesund stadion var en gang i tiden et meget vanskelig sted å komme og spille, men har med tiden blitt et sted flere og flere lag trives å komme til.

Ofte en undervurdert motstander da man møter dem på hjemmebane – Eliteseriens tredje sterkeste bortelag i 2019 med 4-7-4 i kamper

Scoret 0 mål i de første 15 min av alle kamper i 2019

Det laget som slapp inn færrest mål imot det første kvarteret etter pause, og det siste kvarteret før kampslutt i 2019 – 5 mål imot i hver av kvarterene

Mikkel Desler

Spilleren som slo flest innlegg i 2019 (128).

Foto: Jan Kåre Ness

Se Deslers 128 (!) innlegg i 2019:

Haakon Lunov har trenerbakgrunn fra Everton FC, Stabæk, og Odd. Han har også jobbet som assistenttrener og blitt seriemester med Strømsgodset og Celtic FC. Nylig var han assistenttrener i Vålerenga, og fungerende hovedtrener frem til januar 2020. Per dags dato har han en sluttavtale med klubben.

Publisert: 02.07.20 kl. 10:02

