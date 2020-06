ERSTATTER KLAVENESS: Truls Dæhli vil fungere som elitedirektør ut 2020. Foto: HELGE MIKALSEN

Truls Dæhli blir toppfotballsjef i Klaveness-fravær

ULLEVAAL (VG) Truls Dæhli (64) går inn som fungerende elitedirektør i Norges Fotballforbund når Lise Klaveness går ut i mammapermisjon i juli.

Nå nettopp

Klaveness venter sin tredje gutt i midten av august, og har selv pekt på Dæhli som sin erstatter fra slutten av juli og ut året.

– Det handler om fem måneder, så det er ikke så veldig voldsomt, men det blir antageligvis fem veldig hektiske måneder – som vi ikke vet hva inneholder. Det blir spesielt, og jeg tror du må være forberedt på det meste, sier Truls Dæhli når VG møter duoen på Ullevaal.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Dæhli var sportskommentator i VG, før han ble seksjonsleder for aldersbestemte landslag hos NFF i 2014.

– Truls har en ro og en måte å være på som får andre gode. Vi er en eliteavdeling som skal prestere og skape resultater, og da er det viktige egenskaper å få andre til å føle seg trygge og gode. Han har den effekten overfor kollegaene våre i avdelingen og også overfor meg, forteller Klaveness.

les også Slik er VIF-Dønnums tatoveringer: – Vet jeg kan se ut som en idiot for mange

I stillingen som «direktør for toppfotball og landslag» vil Dæhli ble en del av generalsekretær Pål Bjerketvedts ledergruppe.

– Sønnen din (Mats Møller Dæhli) er aktuell for A-landslaget. Hvordan løser du det?

– Det har vi naturligvis snakket om. For det første er det snakk om en ganske kort periode, for det andre er det formelle helt avklart. A-landslagssjefene rapporterer til styret og generalsekretæren, og er kun faglig en del av eliteavdelingen, svarer Dæhli.

les også Fryktet for karrieren etter diabetesdiagnose – da fikk Eikrem besøk av Ferguson på sykehuset

– Jeg ville veldig gjerne ha denne biten helt død, så jeg kommer ikke til å uttale meg om A-landslaget for herrer. Det er det Lars (Lagerbäck) som tar selv. Jeg kommer ikke til å ha noe med den biten å gjøre, tillegger Dæhli.

Han ser på det som helt uproblematisk, og tror andre også ser det på den måten.

– Men det er en spesiell situasjon siden han har vært aktuell for troppen, vedgår han.

UEFA har bekreftet at playoff-kampen mot Seriba spilles 8. oktober.

– Er du forberedt på at toppfotballen må «stenge ned» igjen?

– Problemet for oss og mange andre er alt vi ikke vet, fordi vi ikke kan vite, så vi må bare forholde oss til det som gjelder nå, og tenke oss til hva som kan komme, svarer han.

les også Messi serverte da Barcelona satte press på Real Madrid

Da coronaviruset satte en stopper for all fotballaktivitet, ble Lise Klaveness utpekt til å lede NFFs arbeid med gjenåpningen av fotballen. Dæhli kommer ikke til å erstatte Klaveness i denne rollen, selv om han «er beredt til å ta det som er nødvendig».

Prosjektet tilhørte aldri eliteavdelingen, men var et tverrfaglig prosjekt som ble ledet av Klaveness, og løpende oppfølging legges nå som kampene i gang til Nils Fisketjønn og NFFs konkurranseavdeling.

Dæhli skal fokusere på prestasjonsutvikling av landslag, trenerutdanning og toppfotball på en så normal måte som mulig i et pandemiår, forteller Klaveness. Det er et arbeid Dæhli «brenner for».

– Å jobbe i avdelingen til Lise handler om å jakte internasjonal fremgang. Det er det vi skal prøve på. Vi skal prøve å bli flinkere på alle nivåer. Det er liksom ikke gjort sånn, sier Dæhli – og knipser.

– Da må vi stadig bygge oppå, sånn at vi faktisk blir det. Å bli sterkere faglig er noe Lise har tatt tak i helt fra hun kom. Vi føler nå at vi har en veldig bra gruppe som prøver å ta det et steg videre, sier Dæhli.

Publisert: 24.06.20 kl. 15:56

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 2 2 0 0 10 – 3 7 6 2 Brann 2 2 0 0 5 – 1 4 6 2 Molde 2 2 0 0 5 – 1 4 6 4 Kristiansund 2 1 1 0 7 – 2 5 4 5 Sandefjord Fotball 2 1 1 0 4 – 3 1 4 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser