I HAUGESUND: Eirik Horneland på plass på Haugesund stadion for å se kampen mellom Haugesund og Molde. Her sammen med styreleder i FKH AS, Ole Henrik Nesheim. Foto: Jan Kåre Ness

FKHs styreleder om mulig Horneland-retur: – Naturlig at vi har en god tone med Eirik Horneland

HAUGESUND (VG) I minuttene før kampstart mellom Haugesund og Molde lørdag kveld dukket den nylig avgåtte RBK-treneren Eirik Horneland opp på tribunen.

Etter Rosenborgs tap mot Bodø/Glimt 26. juni kom bekreftelsen på at Eirik Horneland var ferdig som Rosenborg-trener. Trond Henriksen overtok ansvaret på som midlertidig hovedtrener, men for Hornelands del har det vært tyst etter han dro fra sent fra RBK-brakka sent i juni.

– Jeg ønsker ikke å kommentere noe, forteller Horneland på Haugesund stadion.

Den 45 år gamle treneren dro til Rosenborg etter mange år i FK Haugesund. Den overgangen gikk i boks etter mye frem og tilbake i januar 2019.

FKHs styreleder Leiv Helge Kaldheim var også på plass på tribunen under kampen mot Molde, og kunne der fortelle at klubben ikke har hatt kontakt med Horneland angående trenerjobb på Haugalandet.

– Jeg vil tro Eirik har behov for å senke skuldrene å komme til hektene igjen, så er han nok klar for nye utfordringer igjen. Det er jeg ikke i tvil om, men slik situasjonen er i Haugesund så er vi godt fornøyd med trenerteamet vi nå har, sier Kaldheim til VG.

– Er det uaktuelt for dere å hente Horneland tilbake til klubben?

– Det vil jeg svært lite tro. Men det må han svare på selv. For vår del så er det slik at når man skiller lag, så ønsker man hverandre lykke til, og det gjorde vi. I ettertid har vi også hatt en dialog på et vennskapelig nivå. Han er en fin gutt, og han er FKH i sjel og hjertet, og det er et av våre produkter som vi har bygget opp på trenernivå. Det er derfor naturlig at vi har en god tone med Eirik Horneland, sier Kaldheim til VG.

– Er dere stolte av at Horneland fikk RBK-jobben?

– Vi er stolt av Eirik Horneland. Først og fremst for at han fikk forbundsjobb som landslagstrener. Vi synes det er stas når lokale tar steget opp, og vi må selvsagt innrømme at Rosenborg er et knepp opp fra oss i Haugesund. Om det er spillere eller trenere som tar steget, så er vi store nok til å akseptere det.

Publisert: 11.07.20 kl. 18:16 Oppdatert: 11.07.20 kl. 18:38

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 7 6 1 0 18 – 7 11 19 2 Bodø/Glimt 6 6 0 0 24 – 6 18 18 3 Kristiansund 6 2 4 0 15 – 9 6 10 4 Brann 6 3 1 2 9 – 10 -1 10 5 Strømsgodset 6 2 3 1 9 – 9 0 9 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

