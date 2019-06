SELVKRITISK: En selvkritisk Lars Lagerbäck møtte pressen etter Romania-kampen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Lagerbäck tar selvkritikk: - Mulig vi skulle byttet ut King

Lars Lagerbäck har fått kritikk for å ikke sette inn mer defensiv kraft på slutten av oppgjøret mot Romania. Nå innrømmer han at han burde gjort noen endringer.

Landslagssjefen gjorde kun ett bytte det siste kvarteret, mens Norge raknet i sømmene mot Romania. Han satte inn Ola Kamara, og tok ut Tarik Elyounoussi. I etterpåklokskapens lys ser Lagerbäck at det kunne vært gjort andre endringer.

– Etter man har resultatet kan man alltid si at man burde gjort bytter. Vi hadde en dialog på benken. Det mest naturlige byttet kunne vært King, som så mer og mer tom ut. Min erfaring er at det er vanskelig for spillere å komme inn på slutten. Det er lett å si etterpå, men det er mulig vi skulle byttet King de siste 15, innrømmer Lagerbäck.

Svensken møtte pressen et halvt døgn etter nedturen, og forteller at det gikk inn på han.

– Nå har det skjedd to ganger at vi har tapt sånn her. Vi må skjerpe det her om vi skal bli et bra lag. Jeg har aldri vært med på to så sure poengtap som dette, sier Lagerbäck.

Mangler ledere

Etter kampen har mange etterlyst mer kynisme fra det norske landslaget, blant dem Joshua King og Kjetil Rekdal. Lagerbäck påpeker også et annet problem, som han mener kan være grunnen til at Norge ramler sammen på slutten.

– Det er få av disse spillerne som er ledere på sine klubblag. Det er kun Markus Henriksen som er kaptein. Det kan være en forklaring på at vi er dårlige til å agere på banen.

Igjen ble det baklengsmål på dødball - noe Lagerbäck og assistenttrener Per Joar Hansen har terpet mye på. Sjefen mener nesten halve laget gjør feil på Romanias første mål.

– Hjørnespark er noe vi har snakket mye om. Det er 6–7 spillere som er involvert, og kan stoppe det, og alle er «balltittere». Det kan vi ikke være. Det er det på det andre målet også.

Men til tross for at flere spillere la skylden på spillergruppa etter kampen, og ikke trenerteamet, mener Lagerbäck at ansvaret ligger hos dem.

– Vi har det ytterste ansvaret. Vi mener vi har gjort alt som er mulig på denne tiden, men det har ikke nådd frem til spillerne. Vi må ta det ansvaret.

Avansement i tynn tråd

Nå henger avansementet fra EM-kvalifiseringen i en tynn tråd. På mandag venter Færøyene, før Malta er neste motstander.

– Sjansene for å gå videre har blitt kraftig svekket. Vi må ha hjelp av andre lag. Men vi må fokusere på våre egne kamper. Nå har vi de to svakere lagene, sier landslagssjefen før de oppgjørene.

Og skal de bli avansement ser Lagerbäck to oppgjør som Norge er nødt til å vinne.

– Vi må definitivt slå Sverige og Romania borte. Jeg kan ikke tenke meg at vi får hjelp av Malta og Færøyene.

