HJEMME: Her, i Sydhavnen i København, bor Åge Hareide. – Maks hundre dager i året, men det er veldig godt å ha et fast sted å bo, sier den danske landslagssjefen. Foto: Knut Espen Svegaarden

Hareide vil heller ha Solbakken enn Hareide for Norge

KØBENHAVN (VG) Åge Hareide (65) tenker seg ikke om en gang på spørsmål om hvem han ville valgt som norsk landslagssjef etter Lars Lagerbäck: Åge Hareide eller Ståle Solbakken.

– Ståle Solbakken, svarer Hareide.

Og det er ikke antydning til humor i svaret ...

VGs landslagskommentator har tatt turen til København. Åge Hareide, nettopp avskiltet som dansk landslagssjef fra sommeren 2020, har sagt ja til et møte. Han har ikke villet si så mye om situasjonen sin, etter det ble kjent at han ikke fortsetter som dansk landslagssjef etter EM 2020.

Vi setter oss på en restaurant i vakre Sydhavnen, i København, der Hareide bor når han er i den danske hovedstaden. Rett ved går båten inn til sentrum, det er fredfullt, stikk motsatt av hva det var dagen før, da det eksploderte med meldingen om at Hareide er ferdig med Danmark etter EM 2020.

Fortsatt vil ikke Hareide snakke så mye om tiden etter 2020. Men vi kan ikke slippe tråden så lett. Noe må han si, selv om han er motvillig.

– Du må regne med at det svaret ditt om Solbakken blir en viktig del av saken, sier jeg.

Nå smiler Hareide. Er det så bevisst at han vil ha vekk fokus fra seg selv, slik at han får konsentrert seg om jobben med å få Danmark til EM, og at han legger over «presset» på Solbakken?

– Nei. Jeg syns Ståle har gjort en så fantastisk jobb – over tid. Han vil være en utmerket landslagssjef. Jeg er helt sikker på at han vil få til noe med det norske landslaget også.

Her skal det for øvrig nevnes at Solbakken har utelukket seg selv til Norge-jobben når Lars Lagerbäck etter planen går av, senest neste sommer. Men at han kan være aktuell lengre frem i tid.

– Jeg har jo beskrevet deg som en joker i diskusjonen om ny norsk landslagssjef. Hva tenker du om det?

– Det kommer an på hvor jokeren er plassert i kortstokken, det ... svarer Hareide.

Det lure smilet kommer kjapt. Han er en rutinert mann, han vet at folk lurer på hvor veien går videre, etter neste sommer. Blir det Norge igjen? Et annet landslag? Klubblag? Kina? USA?

Men det han sier er faktisk overbevisende: Han vil ha full ro rundt jobben som dansk landslagssjef i et år til. Og: Åge Hareide vet ikke hvilken Åge Hareide han er neste sommer: Den Hareide som har lyktes og som bare vil videre – eller den Hareide som har mislyktes, og bare vil gjemme seg.

Begge deler er sannsynlige scenarioer. Han vet det så altfor godt, av erfaring.

Mange har trodd at Hareide ikke fikk fortsette som dansk landslagssjef. Sannheten er nok mer sammensatt enn som så, og i København torsdag gjentok Hareide det han sa til VG: Det er timingen som irriterer ham.

Rett og slett fordi han er, om ikke redd, så i hvert fall noe bekymret for at en melding om hans avgang neste sommer skal gjøre noe med spillertroppen hans, at de skal slippe seg ned siden «sjefen går jo likevel av». Det er derfor han reagerte, med litt sinne, over at dette kommer nå.

Åge Hareide ville gjerne ha vært med på å bestemme timingen. Etter all sannsynlighet hadde han ikke gått på en tredje kvalifisering med Danmark, uansett. Han har da lært noe etter å ha prøvd det samme med Norge i sin tid ...

Han står med 28 landskamper uten tap. 28. Det er mye. Og lenge. Anerkjennelsen, følelsen av at nasjonen likevel ikke er helt fornøyd, den er der. Og som han sier det:

TEGNER: Åge Hareide forklarer VGs landslagskommentator hvordan det danske landslaget spiller fotball. Foto: Knut Espen Svegaarden

– Noe jeg har merket meg, som er forskjellen på norsk og svensk kontra dansk fotball: Danskene mener og tror de kan slå alle. Det er på et vis en selvfølge at de skal være gode. I Sverige er det mer sånn «tja ...». I Norge? Det er ganske annerledes enn i Danmark, er det eneste Hareide vil si om sammenligningen.

Han vet at han har gode resultater, han vet han gjør en god jobb med landslaget. Han priser danskene, som er glad i landet sitt, og som viser det ved et voldsomt engasjement rundt landslaget, nå sist mot Georgia. Og han elsker spillerne sine. Han tegner og forklarer VG hvorfor laget fungerer så godt, og han vet at han har en stor del av ære for dette.

Likevel: Han har forståelse for at det danske fotballforbundet, med nye ledere, ønsker yngre mennesker som kan lede Danmark inn i fremtiden. Hareide ser, som 65-åring, at han ikke er fremtiden.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden møtte Åge Hareide i København torsdag kveld. Foto: Hallgeir Vågenes

Men han er nåtid, og det ante meg det som kommer nå, hva reaksjonen hans på meldingen om at han ikke får fortsette, hvordan den er: Enda mer innstilt på å slutte med stil, enda mer innstilt på å få Danmark til EM, enda mer innstilt på å vise hva han kan, kanskje til og med vise at det danske forbundet burde tilbudt ham ny kontrakt?

– Mer enn noen gang skal jeg fokusere på gode resultater, sier Åge Hareide.

Han har oppnådd mer enn de fleste norske fotballtrenerne kan drømme om: VM, Champions League og seriemesterskap i tre land. Men EM, der to kamper i gruppespillet skal spilles i Parken i København, åttedelsfinalen også, det er dette som trigger Hareide nå. Det er dette han vil ha med seg, dette han mer enn noe annet ønsker å oppnå nå, i en alder av 65 år.

Da han tok jobben i Malmö i 2014, var det fordi det ble for stille uten fotballjobb. Det var begrenset hvor mange fisketurer han kunne ta før det ble kjedelig også. Og sånn er det fortsatt: Åge Hareide er blitt roligere med årene, men han er fortsatt en rastløs sjel med mye energi.

– Det har vært seks fantastiske år, sier han om «comebacket» som ga ham Malmö FF og det danske landslaget. Og han vil ha mer. Sulten på suksess er ikke blitt mindre.

Derfor blir det nok fortsatt trenerjobb etter EM 2020. Kanskje danskene angrer? Kanskje prøver Norge få ham igjen, mannen som ledet nasjonen i 58 landskamper (seiersprosent 41) fra 2004–08, og som var svært nær å få Norge til både VM 2006 og EM 2008.

Eller kanskje Åge Hareide gjør noe helt annet.

Selv om han er 66 neste år, så er nok suksess eller ikke i EM mer avgjørende enn alderen.

For Åge Hareide ser fortsatt ut, og oppfører seg, fortsatt som en fyr som er langt unna pensjonsalderen.

