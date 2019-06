IKKE FORNØYD: Maars Johnsen, her i duell med Håvard Nordtveit på landslagstrening denne uken, mener han får for lite tillit på klubblaget AZ Alkmaar. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Maars Johnsen mot ny overgang: – De viser ikke at de vil ha meg

Klubbnomaden Bjørn Maars Johnsen (27) søker trolig nye eventyr også denne sommeren. Han er frustrert over mangel på tillit i AZ Alkmaar.

Den norske landslagsspissen, som har gjort seg gjeldende med to mål og ett fremprovosert straffespark på sine tre siste kamper under Lars Lagerbäck, er nemlig ikke like høyt verdsatt på klubblaget – til tross for at de betalte over 20 millioner kroner for å hente ham fra ADO Den Haag i fjor sommer.

– For øyeblikket virker det som det beste er å dra. Jeg spiller ikke så mye. De vil kanskje ikke ha meg der, sier Maars Johnsen til VG.

– Så det mest sannsynlige er en overgang eller et utlån i sommer?

– Mest sannsynlig, ja. For de viser ikke at de vil ha meg, sier tankspissen.

– Hva mer kan de forvente?

Han mener situasjonen ville vært annerledes dersom han ikke hadde scoret mål for klubblaget, men mener han har gjort seg fortjent til mer spilletid gjennom sine seks seriemål på bare 846 minutter i Eredivisie denne sesongen.

– Hvis jeg ikke hadde vært effektiv, burde jeg kommet ned på jorden og innsett at jeg burde bli værende og jobbet for plassen min, men jeg scorer nesten ett mål hvert 100. minutt. For meg er det frustrerende at jeg ikke spiller. Hva mer kan de forvente av meg?

Den høyreiste norskamerikaneren har fått med seg at enkelte AZ-fans ikke føler at han har innfridd forventningene etter å ha blitt hentet for over 20 millioner kroner som ligaens nest mestscorende spiller.

– Mange folk i AZ kaller meg en flopp, men ingen som følger Eredivisie, sier at jeg er en flopp. Fansen får ha sine egne meninger, men en flopp scorer ikke mål hvert 100. minutt. Jeg får 30 minutter her, 14 minutter her, 20 minutter der, og jeg scorer likevel, sier Maars Johnsen.

– Jeg kan score fire eller fem mål denne uken

Hovedmotivasjonen hans i sommer er å komme seg til en klubb der han spiller fast, slik at han kan være best mulig rustet foran et eventuelt EM-sluttspill med Norge neste sommer.

– Jeg kan forstå det hvis jeg sitter på benken på landslaget, men hvis jeg sitter på benken på klubblaget mitt, så er det ingen vits i at jeg er der, sier han og fortsetter:

– Jeg kan ikke kaste bort enda et år uten å spille og utvikle meg, og så komme til EM og ikke være i toppform. Jeg vil heller komme dit og være i storform og score mål. Det viktigste for meg er å bli klar til det som vil være høydepunktet i karrieren min, altså EM, og den beste måten å komme dit på, er å spille mange kamper.

Nå håper han de kommende landskampene mot Romania og Færøyene kan gi ham en hjelpende hånd inn mot sommerens overgangsvindu.

– Jeg kan score fire eller fem mål på landslaget denne uken og skaffe meg en mulighet til å få en stor overgang. Eller jeg kan score fire-fem mål og overbevise AZ om å gi meg spilletid, sier mannen som har byttet klubb hvert eneste år siden 2010.

Publisert: 04.06.19 kl. 17:00