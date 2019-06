Alvorlig skade for Stølås: – Forventer at sesongen ryker

HAUGESUND (VG) (Haugesund-Brann 1–1) Haugesunds nøkkelspiller Alexander Stølås (30) regner med at sesongen er over etter en alvorlig skade i 1–1-oppgjøret mot Brann.

Oppdatert nå nettopp







Etter et drøyt kvarter ble Stølås liggende på gresset i feltet, med tilsynelatende store smerter – til tross for at han ikke hadde vært i kontakt med noen mot- eller medspillere.

– Det er en cornersituasjon og det skjer idet jeg prøver å hoppe. Jeg føler at jeg får et spark, men det får jeg nok ikke. Det er en standard reaksjon når man ryker akillesen, sier Stølås til VG.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Dødballspesialisten står med tre scoringer og fem målgivende pasninger så langt i sesongen.

– Det har ikke gått helt opp for meg ennå. Det er surt når jeg hører at en god klubb så meg i dag, sier Stølås.

Haugesund-backen bekrefter at han har hørt at den nyopprykkede Bundesliga-klubben Union Berlin var tilstede, noe tidligere TV 2-profil Davy Wathne meldte på Twitter.

Stølås tror skaden vil sette ham ut av spill i fire til seks måneder.

– Jeg vet ikke om det betyr noe om jeg opererer eller ikke. Vi gjør det som er best, og så får jeg trene som en gal mann.

– Så sesongen er over for din del?

– Jeg tror det. Jeg tror ikke jeg skal tenke for mye på å komme tilbake i løpet av denne sesongen. Jeg må gjøre en jobb, sånn at jeg er klar neste år.

GIPS OG KRYKKER: Alexander Stølås forlot banen på båre tidlig i første omgang, og dukket opp på stadion med gipset venstrebein før kampen var over. I bakgrunnen skimtes Haugesund-keeper Helge Sandvik. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

les også Haugesund-stopper irritert etter Brann-straffe: – Jeg gidder ikke

Han dukket opp på stadion igjen med bandasje, og så lagkameratene spille 1–1 i kampen der Sondre Tronstad utlignet med et herlig langskudd.

Brann tok ledelsen etter en omdiskutert straffespark, som først ble reddet av Helge Sandvik, før Vito Vormgoor satte returen.

– Femti-femti, men jeg tar den, vurderer Branns Veton Berisha, som stupte i gresset etter straffeduellen med Fredrik Pallesen Knudsen.

– Ikke straffe. Berisha tar ballen først, og så treffer jeg den sånn at den endrer retning, før Berisha kommer i foten min i etterkant, sier Pallesen Knudsen.

Publisert: 15.06.19 kl. 20:40 Oppdatert: 15.06.19 kl. 21:24