Real Madrid-ekspert om Ødegaard: – Kan håpe på en plass i troppen

TÓRSHAVN (VG) Kanonsesongen til Martin Ødegaard (20) har gjort ham til et navn å regne med igjen i Real Madrid, skal man tro pressefolk fra den spanske hovedstaden.

En sesong med ni mål og 12 målgivende pasninger for Vitesse ble fredag toppet med karrierens første landslagsmål mot Romania. Mandag kveld, i spektakulære omgivelser på Færøyene, kan Real Madrid-eiendommen avslutte med stil før sommerferie og et nytt viktig klubbvalg.

Selv antyder Ødegaard, som er svært opptatt av å få nok spilletid, at «det er vanskelig å spille» i Real Madrid, og at «det blir noe annet enn det» for hans del i sesongen som kommer. Han holder døren åpen både for utlån og salg med tilbakekjøpsklausul.

Men ifølge Carlos Forjanes, som følger Real Madrid tett for avisen As, er ikke veien til Real Madrids førstelagstropp, som består av 25 spillere, så veldig lang for nordmannen – dersom han skulle være interessert i en mer perifer rolle uten veldig mye spilletid.

– Situasjonen hans er avhengig av hvilke spillere klubben signerer i sommer. Hvis de klarer å hente både Eden Hazard (allerede klar), Christian Eriksen og Paul Pogba, ser jeg ingen plass for Ødegaard, sier Forjanes til VG og fortsetter:

– Uansett har Ødegaards sesong vært så god at han i motsetning til tidligere begynner å ligne på en spiller som kan håpe på en plass i Real Madrid-troppen.

At Ødegaard viser at han kan være avgjørende i en EM-kvalifiseringskamp for Norge, har liten innvirkning på statusen hans inn mot overgangsvinduet, mener journalisten.

– Jeg tror fortsatt det vil være vanskelig for ham å få en plass i troppen allerede i sommer. Hvis man regner sammen hvilke spillere Real Madrid trolig vil hente i sommer, så er det bare én plass igjen i 25-mannstroppen, og den vil stå mellom Isco og Ødegaard, sier Forjanes.

Han er samtidig opptatt av ikke å legge altfor mye i de svært positive ordene Florentino Pérez kom med om Ødegaard nylig.

– Florentino har alltid snakket varmt om Ødegaard, ettersom det var en ganske kontroversiell signering, sier Forjanes.

Miguel Ángel Lara, som dekker Real Madrid for den populære sportsavisen Marca, mener bestemt at det ikke er plass til Ødegaard i troppen for øyeblikket.

– Han er fortsatt en løsning for fremtiden, sier Lara til VG.

– Real Madrids plan er å låne ham ut et år til, gjerne til en klubb som spiller i Champions League, for å se hvordan han klarer seg på et høyere nivå, fortsetter han om Ødegaard, som har vært i medienes søkelys av helt andre grunner enn det sportslige denne uken:

Vitesse-trener Leonid Slutskij har ved flere anledninger spådd en lys Ødegaard-fremtid. I mars sa han at «kanskje vil han spille i Real Madrid neste sesong, hvem vet?» Til den spekulasjonen svarte landslagssjef Lars Lagerbäck:

– Han kan sikkert passe i troppen deres, men man vet jo ikke hvor mye spilletid han får.

