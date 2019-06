NICE I NICE: Ingrid Syrstad Engen, Lisa-Marie Utland, Maria Thrisdottir, Vilde Bøe Risa, Frida Maanum og Maren Mjelde jubler etter Engens avgjørende straffe. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Kommentar

Folk lo bak ryggen deres

NICE (VG) (Norge – Australia 1–1, 4–1 på straffer) De dro til Frankrike for å vise oss hvem de er. Etter fire kamper har vi svaret:

Mindre enn 10 minutter siden







De er kvartfinalister i VM og en gjeng utenom det vanlige.

For en kveld de hadde i Nice, for en herlig idrettsglede det endte med, for en 8-delsfinale det var, for et ellevilt kaos av et rotete drama.

les også Norge til kvartfinale etter straffedrama: – Fy fader så gode vi er

Forskjellen på et vellykket og mislykket VM var knivskarp. Med tap i den første utslagskampen hadde det blitt en tung hjemtur og dårlig ettersmak, etter straffesparktriumfen er det i ferd med å bli et sommereventyr.

Neste stopp er trolig England, og det er bare å erkjenne: Det har vært, og er fremdeles, litt vanskelig å seg for seg en norsk seier mot Phil Nevilles fremadstormende lag.

Men de 22 som hopper rundt i én klynge på Allianz Riviera har ikke problemer med å se det for seg. De føler seg best i verden, de har sett for seg en VM-medalje i flere måneder og det er nesten så man mistenker at de vil at færrest mulig skal tro på dem.

De føler at de har slåss mot omgivelsene i to år.

SÅ NÆR: Australia-keeper Lydia Williams følger ballen som traff innsiden av stolpen før den trillet ut på motsatt side. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Syv av dem som startet mot Australia åpnet også den siste kampen mot Danmark i det begredelige europamesterskapet for to år siden. Da endte de strødd på gresset i Deventer etter det tredje tapet av tre mulige, nå danser de rundt i ekstase.

Dette norske laget reiste latterliggjort hjem fra EM i Nederland. Etterpå mistet de sin største stjerne, og de skulle møte europamesterne i kvalifiseringen. Det var ikke mange som trodde på dem. Det oste ikke VM der og da.

Derfor er det få som fortjener denne gleden mer. De fikk gjennomgå i sosiale medier, og folk lo litt bak ryggen deres. Hvordan i all verden skulle de reise seg uten poeng, uten mål og uten Ada Hegerberg? Nå kan de le tilbake.

Landslagssjef Martin Sjögren så ut som en taper etter tidenes mesterskapsmageplask. Måten han har løftet laget på har vært landslagscoaching i verdensklasse, både på, men kanskje aller mest utenfor banen.

les også Keeperhelten tok grep før straffesparkkonkurransen

Han er kanskje ikke så sprudlende, men veldig samlende. Det snakkes mye om «sterkere sammen» i denne gruppen, og slikt høres ofte ut som en floskel. I dette tilfellet er det ikke bare tomme ord, de er sterke sammen, et budskap ofte fremført av Caroline Graham Hansen, men hun er også ganske sterk alene.

Hennes VM våknet for alvor da hun trengtes som aller mest.

«Hænsen», svarte Sam Kerr etter Australias 4–1-seier over Jamaica. Hun ble spurt om hvilke norske spillere hun kjente til, og hun vil ikke glemme navnet med det første. Graham Hansen utviklet seg til å bli et mareritt for Australia, særlig etter den heldige australske utligningen i sluttminuttene.

STRAFFESJEF: Caroline Graham Hansen jubler etter at hun åpnet straffekonkurransen med en sikker scoring. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Graham Hansen traff innsiden av stolpen og hadde flere signaturraid som holdt på å sende Norge foran, før hun gjorde det i straffesparkkonkurransen. Den åpnet med en tungvekterduell mellom henne og Sam Kerr. De to store på hvert sitt lag skulle sette standarden.

«Hænsen» plasserte kontrollert Norge foran, målmaskinen Kerr, kalt «Superwoman» av lagvenninnene, var noe helt annen enn det da hun sendte karrierens viktigste spark over og utenfor. Australia var over ende fra start og reiste seg aldri.

Sjögren tok grep etter den svake Sør-Korea-kampen. Han strammet til defensivt ved å dytte inn Karina Sævik på høyresiden og Graham Hansen lenger frem.

les også Folkebørsen: Slik spilte Norge mot Australia

De fire på midtbanen ble liggende mye tryggere, selv om det skal sies at Norge ble kjørt bakover i den første halvtimen og store deler av den andre omgangen. Dette kunne gått galt tidlig, Sam Kerr var skummel, men etter hvert var Mjelde og Thorisdottir enda skumlere – og dessuten hadde Norge de store dommeravgjørelsene med seg.

les også Har med psykolog til VM: – Hun er verdens fineste søppelbøtte

I NICE: Trond Johannessen.

Norge har også noen nye, og særdeles viktige brikker, med seg, sammenlignet med EM-nedturen. De fire som ikke var med i den siste kampen for to år siden, spilte alle avgjørende roller på Allianz Riviera:

Ingrid Syrstad Engen og Vilde Bøe Risa er typene Norge manglet i Nederland, de som gjør at ballen ikke forsvinner med en gang vi får tak i den, de som gjør at Norge kan vinne midten på banen. Syrstad Engen var strålende før pause, gjorde noen stygge feil senere i kampen, men er og blir en juvel. Bøe Risa er et ganske ballsikkert rivjern, også en fantastisk tilvekst.

Karina Sævik er er 23 år og har spilt syv landskamper, fire av dem fra start, to av dem de vanskeligste i VM, mot Frankrike og Australia. Men hun bryr seg ikke om noe, bare gyver på. Hun stoppet fryktede innlegg, og hun slo en av de fineste og viktigste målgivende pasningene norsk landslagsfotball har sett.

Isabell Herlovsen dro til Kina og var uaktuell i EM. Hun var inne igjen omtrent samtidig med at Ada Hegerberg forsvant ut, og 22 måneder etter comebacket var hun tryggheten selv alene med keeper i 8-delsfinalen i VM.

Målsettingen om VM-medalje føltes nesten urealistisk da den ble lansert i begynnelsen av mars.

Nå er Norge én seier unna minst en bronsekamp.

Publisert: 23.06.19 kl. 04:10