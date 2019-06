MÅ STOPPES: Australske Sam Kerr scoret fire mål mot Jamaica. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

NFF-sjef advarer før Norges 8-delsfinale: – Hun må kontrolleres

Tidligere landslagssjef Even Pellerud (65) har sett VM-motstander Australia på nært hold i Frankrike. I Nice på lørdag er det primært én kvinne det norske laget må stoppe, mener han og Cathrine Dekkerhus (26).

Hun heter Sam Kerr. 25-åringen sendte Australia videre i VM med fire mål mot Jamaica. Lørdag vil Kerr forsøke å skape trøbbel også for Maren Mjelde (29), Maria Thorisdottir (26) og de norske midtstoppernes lagvenninner.

– Kerr er spesielt giftig i boksen. Hun må kontrolleres. Australia er et bra lag som vi må ta alvorlig, sier Pellerud til VG.

Han er på plass i Frankrike i form av rollen som fagsjef for kvinnefotball i Norges Fotballforbund (NFF).

Dette må Norge gjøre

Australia kom på annenplass i sin VM-gruppe – bak Italia, men foran Brasil. Pellerud mener lite skiller de tre lagene.

Noe av det som kjennetegner australienerne, er 4–3–3-systemet, et pasningssterkt mannskap og nevnte Kerr.

Hvis spiss-stjernen får minimalt med baller å jobbe med i og rundt Norges 16-meter, er trolig den viktigste faktoren for norsk suksess på plass, ifølge Pellerud.

– Bearbeidelsen Australia gjør gjennom laget sitt som fører til foring av Kerr, må stoppes. Hun er en «boksspiller». Ellers er hun ikke så mye involvert i spillet. Hun er veldig eksplosiv på små flater og sterk i luften. Ellers er det et lag Norge er fullt på høyde med, sier Pellerud.

SÅ AUSTRALIA: Even Pellerud var på plass da Australia vant mot Jamaica. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Dekkerhus’ analyse

Cathrine Dekkerhus har 24 A-landskamper for Norge. En over tre år lang skadeperiode har bidratt til at hun har jobbet som TV 2-ekspert i stedet for å være i Frankrike.

Dekkerhus forventer en tett match mellom Norge og Australia på Stade de Nice.

– Det blir en veldig tøff kamp. De er gode. De har blant andre Kerr, som er stjernen deres. Ellers har de også et solid lag. De minner kanskje litt om USA. De er fysiske og jevnt over gode. Mange av de australske spiller også i USA til vanlig. Likevel tror jeg det er et lag Norge absolutt kan slå hvis de er på sitt beste, forteller Dekkerhus til VG.

– Hvordan ønsker du at Norge angriper kampen?

– Vi må være samlet defensivt, aggressive og klare å holde på ballen når vi vinner den. Norge viste mot Frankrike at de evner å gjøre det. Å klare å gjenskape det, blir svært viktig. Da tror jeg Norge har virkelig gode sjanser, forteller 26-åringen, som lørdag gjester VGTVs studio som ekspert.

Avspark er 21.00.

Publisert: 19.06.19 kl. 13:38