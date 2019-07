GLEDESRUS: Allie Long (t.h) og Megan Rapinoe under feiringen av VM-gullet i New York City onsdag. Foto: CARLO ALLEGRI / X90181

VM-helt frastjålet gifteringen under gullfeiringen

USAs feiring av VM-gullet i Frankrike vil ingen ende ta, om enn med litt malurt i seiersbegeret: Mens fotballheltene ble hyllet under en galla i Los Angeles, benyttet kjeltringer anledningen til å robbe Allie Long (31) for verdisaker på hotellrommet hennes.

Bryllups-ringen til cirka 130.00 kroner, cash og New York Citys symbolske by-nøkkel, overrakt Long og lagvenninnene av borgermester Billy de Blasio, er blant eiendelene som forsvant fra rommet på Ritz-Carlton i Los Angeles.

Svenske Aftonbladet publiserte en sak om tyveriet fredag før lunsj, etter at TMZ brakte nyheten. Politiet i Los Angeles, LAPD, skal være på saken.

Allie Long publiserte denne meldingen på Twitter torsdag kveld lokal tid - med spørsmål om New Yorks borgermester «lager» kopier av by-nøkkelen:

Allie Long, Megan Rapinoe og resten av USAs suksessrike fotballandslag var til stede under ESPY-gallaen - der de mottok enda en pris - da Allie Long ble offer for ugjerningen. I tillegg til ring og honorær by-nøkkel skal også rene penger ha gått tapt for Long, som har spilt på landslaget siden 2014.

Det skal ikke ha vært tegn etter et regelrett innbrudd. Ifølge TMZ kan døren til Longs rom ha stått åpen og gjort tyveriraidet lett for lovbryterne.

Lagkamerat Alex Morgan svarte på Longs Twitter-melding slik: JEG ER RASENDE PÅ DINE VEGNE.

Under paraden på Manhattan i New York skal Allie Long ha fått ekstra oppmerksomhet da hun tygde i seg en kopi av landslagets søksmål mot sitt eget forbund.

Hun er opprinnelig fra Northport New York på Long Island og spiller for klubblaget Seattle Reign i USA. Hun giftet seg med sin mangeårige kjæreste Jose Batista for snart tre år siden.

