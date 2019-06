SATSER: Kjetil Z. Risberg (til venstre) i Manpower, sammen med daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner (i midten) og Manpowers daglige leder Sølvi Spilde Monsen. Foto: Knut Espen Svegaarden

«Ulykken» som gir kvinnefotballen et løft

ULLEVAAL STADION (VG) En nesten-ulykke for 17 år siden, et tilfeldig møte for et halvt år siden - og så bedres plutselig mulighetene for kvinner som ønsker å satse på fotball i Norge.

Nå nettopp







Det er 17 år siden nåværende daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, møtte Kjetil Z. Risberg på Aker Brygge i Oslo. Helt tilfeldig kom de to over to mennesker som holdt på å drukne. Sammen med flere andre fikk de reddet de to personene opp av isen.

Siden har de holdt kontakt - heldigvis for norske fotballkvinner, skulle det vise seg.

I desember 2018 var samme Risberg invitert på den årlige NISO-middagen. Han hadde egentlig ikke tenkt å gå, siden han ikke visste om andre kjente som skulle dit. Men han dro likevel, og tilfeldigvis havnet han på samme bord som sin felles redningskvinne fra 16 år tidligere, Hege Jørgensen, nå leder i Toppfotball Kvinner. De ble sittende og prate om kvinners vilkår, urettferdigheten de opplever, for ikke å kunne satse mer på fotball, samtidig som de kan jobbe eller studere, både mens de spiller - og senere.

Og der og da ble ideen skapt. Risberg kom på kontoret dagen etter - og sa:

– Nå har jeg en god idé ...

Seks måneder senere, på Ullevaal stadion onsdag formiddag, fikk VG ta del i nyskapningen - den som skal sørge for at kvinner spiller fotball i flere år enn de gjør nå, gjennomsnittsalderen skal opp: Norske fotballjenter skal få det bedre.

Det er Manpowers intensjon. Akkurat da VM pågår for fullt, med Norge i kvartfinalen mot England torsdag kveld, kommer altså denne gladnyheten til norske fotballkvinner.

– Norske fotballjenter gir seg for tidlig. Vi vil bidra til det de holder på lenger, slik at toppfotballen utvikles, sier Sølvi Spilde Monsen, leder for Manpower Norge.

22,7 er snittalderen i Toppserien.

PÅ LAG: Manpowers Maalfrid Brath (til høyre) og Sølvi Spilde Monsen (til venstre) flankerer Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner.

– Altfor lavt. Og en av hovedgrunnen til at Toppserien ikke er bedre enn den er, mener Hege Jørgensen. Hun smilte om kapp med sola tirsdag, da hun kunne presentere denne nyskapningen.

Toppserien spilles i sju norske byer i dag, og Manpower har kontorer i alle byene, de har 1800 aktive kunder. Her skal det nå legges ting til rette for at dagens spillere - rundt 400 stykker i Toppserien - skal få karriererådgiving og jobbe under Manpowers paraply.

– Vi snakker med kundene våre, innen salg, bank, finans, helse og trening, for å ta noen yrker, og de er veldig klare for å være med på dette løftet. For oss er 400 kvinnelige fotballspillere en gullgruve, de som er så strukturerte og dyktige i det de driver med. I tillegg er det mange arbeidsgivere som ønsker seg fleksible arbeidstakere, mener Sølvi Splide Monsen.

– Dette er mennesker som er etterspurt - og som vil styrke arbeidslivet. Vi skal matche mennesker med jobb, det er super-spennende tanker og en vinn-vinn-situasjon for begge parter, legger regionsjef i Manpower Norden, Maalfrid Brath til.

Dette gjøres for å bedre likestillingen mellom menn og kvinner i fotballen,

Spillerne vil få sin egen «karriere-agent».

– Dette gjelder også spillere som har vært proffer i utlandet - og kommer hjem igjen. De må ha noe å gå til, sier Hege Jørgensen.

Hovedproblemet, sånn Jørgensen ser det, er at altfor mange jenter gir seg med fotball etter videregående skole, fordi det nesten er umulig å kombinere med jobb eller videre studier.

– Det er ikke mange i kvinnefotballen i dag som kan leve av å spille fotball. Vi må likevel legge forholdene til rette så godt vi kan for at så mange som mulig fortsetter. Karrieren deres bør være på topp i slutten av 20-årene, mener Hege Jørgensen.

– Målet vårt er å få kvinner i fotball i Norge til å holde på 3–5 år lengre enn de gjør i dag. Det må være et realistisk mål, mener Sølvi Splide Monsen - som regner med at alle som ser fotball-VM i disse dager gjerne også ser at Norge deltar i flere mesterskap i årene som kommer.

– Det skal vi bidra til at skjer, sier Sølvi Splide Monsen i Manpower.

Publisert: 27.06.19 kl. 08:30