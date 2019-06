I SKUDDET: Ianis Hagi Foto: DARRIN ZAMMIT LUPI / X01097

VM-heltens sønn skal vise seg fram i U21-EM

Ianis Hagi (20) er en av de mest spennende navnene i det pågående U21-EM. Og ja, han er sønnen til Romanias store fotballhelt med fornavnet Gheorghe.







De av oss som fulgte fotball-VM i 1994, glemmer aldri lille, store Gheorghe – teknikken, overblikket, pasningene, avslutningene.

Ianis kom til verden etter at pappa – som har tilnavnet «Kongen» hjemme i Romania – hadde trappet litt ned fra klubber som Real Madrid og Barcelona, og spilte i Galatasaray. Derfor er han født i Istanbul.

Han slet ut sine første fotballsko i Steaua Bucuresti. Som tiåring begynte han på farens fotballakademi, og han fikk sin A-lagsdebut allerede i desember 2014 som 16-åring. Det var for farens klubb Viitorul Constanta, der han kom inn som reserve helt på slutten. I mai 2015 kom hans første seniormål, fortsatt 16 år gammel.

Sommeren 2016 ble Ianis Hagi solgt til Fiorentina, der han ikke klarte å komme på A-laget, og etter halvannet år i Italia bar det hjem til Romania – og igjen farens klubb Viitorul (der pappa Gheorghe er eier og stort sett bestemmer alt). Faren presset gjennom overgang fra Fiorentina til Viitorul fordi han mente klubbledelsen i «Viola» oppførte seg som Romanias tidligere diktator Nicolae Ceaușescu.

– Vi kan ikke sammenligne Ianis med meg, sier Gheorghe ifølge UEFAs hjemmeside.

– Navnet Hagi er ingen byrde – det er en stor ære, sier sønnen.

Da Ianis Hagi kom på banen i EM-kvalifiseringskampen mot Norge, sto det 2–0 til Lars Lagerbäcks menn. Da kampen ble avblåst en halvtime senere, hadde gjestene klart å utligne til 2–2.

Nå skal Romania opp til sin første EM-kamp. Motstander er Kroatia, som også har et talent utenom det vanlige i Everton-eide Nikola Vlašić – som har gjort stor suksess på utlån til CSKA Moskva.

U21-EM består av i alt 12 lag – fordelt på tre grupper. Danmark er det eneste nordiske laget som har kvalifisert seg.

Da denne årgangen spilte U19 for to år siden, tok England gull etter finaleseier over Portugal. Angus Gunn (Southampton), Tammy Abraham (Chelsea) og Demarai Gray (Leicester) er fortsatt med fra den gang.

England møter i sin første kamp Frankrike, som ikke har med hverken Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé eller Tanguy Ndombele, mens karer som Marcus Rashford, Jadon Sancho og Trent Alexander-Arnold mangler hos England – alle fordi de allerede er etablerte A-landslagsspillere. Alle som er født etter 1. januar 1996 kan delta i U21-EM – noe som altså betyr at enkelte allerede har fylt 23 år.

* England-Frankrike: To lag med fryktelig mange spennende spillere barker sammen i den første kampen for de to lagene i U21-EM. Britene vant åtte av sine ti kamper i kvaliken og gikk videre med 23–4 i målforskjell.

*Franskmennenes 24–6 er ikke særlig dårligere, og flertallet av de to lags kamper endte med over 2,5 mål. Men bare så vidt (seks av ti franske og fem av ti engelske, totalt 11 av 20), men da var motstanden også svakere.

* Vi tror på en litt ta og føle på hverandre-kamp uten mange mål.

Du må spille før kl. 20.55. Du kan se kamper fra U21-VM på UEFA.tv. NRK sender semifinaler og finale.

Publisert: 18.06.19 kl. 14:31

