Eliteserien er blitt «uavgjortserien»

VG tipper uavgjort i mandagens kamp mellom Brann og Bodø/Glimt. Det er ikke veldig originalt. De siste ni serierundene har 42,3 prosent av kampene i Eliteserien endt uten vinner.

Det er et ekstremt høyt tall. Normalt sett under rundt 25 prosent - én av fire kamper - i den norske toppdivisjonen med uavgjort.

Her er noen tall:

* De første 17 serierundene i år var uavgjort-prosenten 25,7.

* De neste ni rundene - minus Brann-Bodø/Glimt i kveld - har det vært 42,3 prosent U.

* Totalt denne sesongen har 31,4 prosent av kampene endt uavgjort.

* Hvis det tallet holder seg sesongen ut, blir uavgjort-prosenten den høyeste siden 1981 - for 38 år siden. Den gang var det 35,6.

Brann har spilt uavgjort de siste fire kampene, mens Bodø/Glimt har uavgjort fire av de fem siste seriematchene.

Sarpsborg er likevel uavgjort-laget fremfor noen. De har 13 foreløpig i 2019 - og kan dermed komme til å slå Bodø/Glimts rekord på 14 fra i fjor.

10 av 16 lag har tre eller flere uavgjort i løpet av de siste fem kampene. Tippemessig er det verdt å merke seg at Tromsø har null U på de seks siste.

– Mange lag er tydeligvis fornøyd med ett poeng om dagen, sier Eurosport-ekspert Bengt Eriksen.

– Det er mange som ikke vil risikere for å vinne. Kanskje har det med å nå den magiske 30 poengsgrensen som gjør at de er sikret fortsatt Eliteserie-spill.

– Hvorfor er det blitt slik?

– Det kan ha noe med angrepsevner å gjøre. At lagene ikke er gode nok til å innkassere seirer. Molde på sitt beste på vårparten viste blendende angrepsspill, Bodø/Glimt har vist det i mange, Vålerenga i to kamper - men ellers ...

– Men ellers kan det ha med at det er så jevnt. De serierundene som vi snakker om her, har lagene vært preget av å sikre ett poeng i stedet for å risikere mer for tre poeng - og eventuelt sitte igjen med null.

Det året som topper «uavgjort-tabellen», 1981, var forøvrig sesongen da Bengt Eriksens far, Leif Eriksen, førte Vålerenga til seriegull med 50 prosent uavgjort! De hadde ni seirer, 11 uavgjort og to tap på 22 ligakamper.

I fjor var uavgjort-prosenten den største siden 2010. Det endte på 26,2, men i år tyder altså alt på at det blir mye mer.

I den serierunden vi er inne i nå, har foreløpig fire av syv kamper endt uavgjort. Brann og Bodø/Glimt avgjør om uavgjort-prosenten blir 50 eller 62,5 prosent.

VGs tips : Uavgjort til 3,35 i odds.

Brann og Bodø/Glimt får æren av å avrunde Eliteserierunde nummer 26.

Og dette er et møte mellom to lag som har for vane å spille uavgjort for tiden. Brann har spilt uavgjort i fire strake kamper på rappen - og kun maktet målforskjellen 1-1 i den perioden. Bare én av åtte seneste seriekamper er vunnet. Borte mot Sarpsborg 08 sist ledet bergenserne til det gjenstod ett minutt (1-1). Her er midtbaneankeret Bismar Acosta suspendert.

Bodø/Glimt befinner seg på andreplass. Men etter 1-4-1-fasit på seks seneste seriekamper skiller det syv poeng opp til Molde før kveldens kamp. Bodøværingene kommer fra to målløse oppgjør - og det var det siste laget trengte sånn i innspurten. Må ideelt sett bare kutte ut sjansesløsingen og ha seier nå for å henge med i gullkampen.

Men vi foreslår uavgjort til 3,35 i odds, spillestopp er kl. 18.55 og MAX sender oppgjøret.

Publisert: 28.10.19 kl. 15:13

