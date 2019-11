Chelsea lå under 1-4 – reddet uavgjort etter bisarr situasjon: – En galskapens kveld

(Chelsea – Ajax 4-4) Chelsea ble rundspilt og så ut til å gå på tap hjemme mot Ajax. Så dro dommeren opp to røde kort til Ajax og ga straffe til London-laget, alt i samme situasjon.

Like før den svært spesielle situasjonen hadde Cesar Azpilicueta redusert til 2-4 på pasning fra Tammy Abraham, og dermed var et lite Chelsea-håp om poeng tent.

Det skulle man ikke trodd etter de første 45. Ved hvilen sto det hele 3-1 til bortelaget fra Amsterdam, og ti minutter ut i omgang nummer to la Donny van de Beek på til 4-1.

Etter å ha redusert tok imidlertid Chelsea-håpet om poeng for alvor fyr i det 68. minutt. Da ble Tammy Abraham taklet av Daley Blind, dommeren lot spillet gå, Callum Hudson-Odoi gikk for skudd - og på vei mot mål traff ballen hånda til Joel Veltman.

Da blåste også dommeren, med følgende resultat:

Gult kort nummer to til Blind, som dermed måtte forlate banen.

Gult kort nummer to til Veltman, som altså også ble utvist.

Og straffe til Chelsea.

Fra krittmerket var Jorginho sikker, og med to mann mer på banen gikk det ikke mer enn tre nye minutter før 19 år gamle Reece James utlignet med sitt første mål for London-klubben noensinne.

Stamford Bridge-publikum tok ordentlig fyr like etter. Etter en god del klabb og babb fikk kaptein Cesar Azpilicueta ballen over streken, men reprisene viste at ballen hadde vært innom hånda til Abraham - og ved hjelp av VAR ble målet annullert.

Tross at Ajax var to mann mindre i sluttminuttene, var det heller ikke langt unna at bortelaget tok alle poengene. Kepa måtte ut i full strekk for å forhindre scoring imot helt på tampen.

Men det endte altså 4-4, og det bare for fjerde gang i (trolig nyere) Champions League-historien, ifølge UEFA. Chelsea har vært involvert i halvparten av dem (se faktaboks).

FAKTABOKS: 4–4-kamper i CL 13.09.2000: Hamburger - Juventus 14.04.2009: Chelsea - Lvierpool 20.10.2015: Bayer Leverkusen - Roma 5.11.2019: Chelsea - Ajax

FØRSTE CHELSEA-SCORING: Reece James sklir på Stamford Bridge-matta etter å ha scoret sitt første mål for den blåkledde London-klubben. Foto: DAVID KLEIN / REUTERS

– En galskapens, galskapens kveld, tvitret Chelsea-kontoen, med rette, etter kampen.

Ajax topper tabellen foran Chelsea på bedre målforskjell. Valencia ligger som nummer tre, men også spanjolen har syv poeng etter fire kamper, akkurat som de to i tet. Lille er på sin side akterutseilt. Laget har ett poeng.

Chelsea var ikke det eneste laget som lå under og kom tilbake tirsdag kveld.

Inter gikk til pause med en sterk 2–0-ledelse borte mot Borussia Dortmund, men på berømte Signal Iduna Park kom det gulkledde laget enda sterkere tilbake.

Achraf Hakimi ganger to og Julian Brandt sørget for at alle poengene ble igjen i Tyskland, og dermed tok Dortmund et fast grep om en topp to-plassering i gruppen. Den toppes av Barcelona (8 poeng), før Dortmund (7 poeng), Inter (4 poeng) og Slavia Praha (1 poeng) følger.

