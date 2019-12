Her har tegner Roar Hagen illustrert noen av Moldes største sønner, fra både fotballbanen og andre samfunnsareaner. Foto: TEGNING: Roar Hagen.

Trenerprofet i eget land: Helt på øverste hylle

Den standhaftige småbyen har noen skikkelig store helter. Nå er det på tide å rydde plass til én til.

Nå nettopp

Du blir knapt mer profet i eget land enn det Molde-trener Erling Moe er akkurat nå. 49-åringen er født i Molde, han har spilt og trent Træff - og har vært en lojal bauta i Molde FK-systemet over tid.

Moe overtok roret da Ole Gunnar Solskjær forsvant til England, og på første forsøk sikret han klubbens første seriegull på fem år.

Dessuten har Moegjort det med en kombinasjon av åpenbare trenerferdigheter på øverste nivå, og en omdømmefremmende fremferd i det offentlige rom for MFK.

Uavhengig av hvor man står i tidligere debatter om historisk sjarmgrad i klubben, har treneren definitivt gjort sitt for å vippe pendelen i positiv retning.

Både Moe og spillergruppen fortjener store mengder ros for det de blå har prestert serien i 2019, og det tilfører liv til en ikke alltid like spenstig liga at treneren tør å reise noen debatter og være fremoverlent i ordskiftet.

Selv om Bodø/Glimt til tider har vært vært meget gode, hersker ingen tvil om hva som årets klart beste norske fotballag.

Erling Moe hr ledet MFK til gull på første forsøk. Foto: Bjørn S. Delebekk

I byen hadde gullet selvsagt skapt jubel uansett, men det er neppe tilfeldig at lokalavisen Romsdals Budstikke gjør et tydelig poeng av den lokale forankringen på trenerplass.

Det har med identitetsmarkører å gjøre, og akkurat det er det Erling Moe er blitt, med et udelt positivt fortegn.

Som gulltrener i en fotballgal by, må det jo etter hvert bli en plass blant de fremste navnene man forbinder med Molde, en gjeng tegner Roar Hagen nå har gjort et illustrativt poeng ut av.

For om vi tar med at geografien gjør at Molde ikke nødvendigvis er der man automatisk setter passerspissen, er det imponerende at den lille byen har vært et fotballkraftsenter over tid.

Men det er ikke bare fotballnavn i byens historiske persongalleri:

Ingen ringere enn Bjørnstjerne Bjørnson har en link til vestlandsbyen. Gudene vet om mannen kunne trikse, men som 12-åring flyttet han til byen der han gikk på middelskolen (1844-1849) og publiserte sin første artikkel («Frihetens tale til moldenserne») i nevnte avis.

I nyere tid er selvsagt tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik et navn som er tett forbundet med Molde som by, en mann som tidligere ble omtalt som landets mektigste MFK-supporter.

Den posisjonen må han i tilfelle dele med Kjell Inge Røkke, som reiste stadionanlegget sammen med Bjørn Rune Gjelsten, og som har vært den økonomiske hovedåren klubben trenger for å holde seg der oppe.

Blant alt mulig Jo Nesbø har fått til her i livet, har han også en viss fotballbakgrunn fra nettopp Molde.

Men om vi spisser heltelisten på ball og de største avtrykkene i klubben, kommer vi ikke utenom navn som Fuglset, varianter innen segmentet Berg og Hestad, Rudi, Hoset(h), Rekdal, Stavrum, Sundgot og Brakstad.

Bare for å nevne noen.

Også navn som Åge Hareide fra Hareid og Ole Gunnar Solskjær fra Kristiansund vil aldri glemmes for det de tilførte MFK.

Det er med andre ord et celebert selskap som har jazzet opp fotballstoltheten i vestlandsbyen i ulike æraer.

Men nå er det 2019-gjengen, med 65 poeng etter 29 kamper, som gjelder:

På banen har det handlet om navn som Leke James, Ruben Gabrielsen og Ohi Omoijuanfo - og sist, men absolutt ikke minst, en viss midtbanemaestro.

Magnus Wolff Eikrem topper VG-børsen, og på sitt beste er i en egen divisjon.

Men kanskje skal den aller største æren gå til han som har satt et kobbel av sterke spillere sammen til en enhet, og som har satt MFK i posisjon til å gjøre veien tilbake til topps tung for Rosenborg.

I rosenes by er det én mann som fortjener en ekstra bukett. Gratulerer med gullbragden, Erling Moe. Du er et av byens store navn nå.

Publisert: 01.12.19 kl. 15:09

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 29 20 5 4 68 – 29 39 65 2 Bodø/Glimt 29 15 9 5 62 – 40 22 54 3 Odd 29 15 7 7 44 – 36 8 52 4 Rosenborg 29 13 10 6 50 – 39 11 49 5 Viking 29 12 8 9 50 – 41 9 44 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

