TOK UT TROPPEN: Lars Lagerbäck på Ullevaal stadion tirsdag formiddag. Foto: Ørn E. Borgen

Løsningen er Hareide – så Solbakken

Lars Lagerbäck (71) må snart bestemme seg om han vil følge den talentfulle norske landslagsgjengen i to år til. Hvis ikke så har jeg en god løsning: Åge Hareide (66) i to år – og så Ståle Solbakken (51) fra sommeren 2022.

Norges Fotballforbund har signalisert at det er opp til Lars Lagerbäck om han vil fornye kontrakten med to år. NFF vil ha med svensken videre, og det er lite å kritisere ved det: Lars Lagerbäck har gjort en god jobb med det norske A-landslaget for herrer siden han overtok etter Per-Mathias Høgmo i 2017.

NFF føler at han er den rette til å ta denne unge gjengen videre, uansett om det blir EM 2020 på Martin Ødegaard og de andre – eller ikke.

Men fortsatt kommer det ikke et konkret svar fra Lagerbäck. Jeg skjønner det ikke helt. Må han vite om det blir EM 2020 først? Skal vi vente til etter play-off-kampene i mars før Lars Lagerbäck kommer med et svar?

Det er ikke det norsk fotball trenger nå. Du må kunne ta den avgjørelsen før 2020, det kan ikke stå på en eller to kamper i mars.

Løsningen ligger uansett der, hvis Lagerbäck tviler: Åge Hareide, danskenes landslagssjef, er fri på markedet etter EM 2020. Og han er ikke uvillig til å prøve seg på en meget spennende norsk generasjon spillere fra høsten 2020. Hareide vet at det er Norge som i øyeblikket har det mest spennende laget av de skandinaviske. Den rutinerte Hareide vet at denne gjengen, med den rette lederen/treneren, kan komme langt.

Og Hareide har alltid følt at han har noe litt uoppgjort med et norsk landslag: Han var så nær ved å kvalifisere Norge til både VM 2006 og EM 2008, samtidig som han avsluttet med et landslagsår helt uten seier, i 2008.

Likevel er ikke Hareide noen langtidsløsning for NFF og Norge. Men det er her to år med Hareide kan være akkurat nok til at det – endelig – går an å få overtalt den beste kandidaten til å ta Norge. Ståle Solbakken, FC Københavns sportssjef og trener, har alltid en lang kontrakt med danskene når den norske jobben er ledig, virker det som.

Men den siste kontrakten Solbakken har skrevet, den går ut sommeren 2023. Likevel nekter jeg å tro at danskene kan nekte nordmannen å lede sin egen nasjon fra 2022 – hvis det er det han ønsker. I mellomtiden har Solbakken fått to og et halvt år til på seg til å bygge nok et mesterlag i Danmark.

Og Lars Lagerbäck eller Åge Hareide har fått lede en talentfull norsk gjeng i to år fra 2020.

For meg er dette en perfekt løsning. NFF klarer uansett ikke å få fri Solbakken til sommeren. Det er for tidlig. To år er lang tid i fotball, men en ideell tid for en av de over-rutinerte lederne/trenerne Lagerbäck eller Hareide – så Solbakken føler seg klar, både mentalt og kontraktsmessig.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes

