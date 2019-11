KJÆRESTER: Lena Selnæs og Alexander Sørloth tok imot VG i leiligheten i London i fjor. Nå bor de i Tyrkia. Foto: Nina Eirin Rangøy, VG

Kjæresten roser Sørloth: - Blir ekstra stolt

ATTARD (VG) Alexander Sørloth (23) har kommet styrket ut av to kontrastfylte år i karrieren. Det imponerer Vesterålen-jenta Lena Selnæs (24).

Her på Malta kan Sørloth bli den første spilleren til å score i tre kamper på rad for herrelandslaget siden 2009. Den muligheten har 23-åringen skaffet seg etter å ha lagt bak seg to år med opp- og nedturer.

Glitrende spill for danske Midtjylland førte i januar 2018 til en overgang til Premier League-klubben Crystal Palace, men etter en god start på England-oppholdet ble spilletiden mindre og mindre.

Parallelt opplevde trønderen en utfordrende periode på landslaget. Sørloth har vært åpen om at det gikk utover selvtilliten – men nå forteller kjæresten at han aldri lot det rokke ved målet om å prestere på det ypperste nivået.

– «Alex» er veldig målrettet og har alltid hatt store ambisjoner om å gjøre det enda bedre, uavhengig av om det går bra eller ikke, forteller Selnæs til VG.

– Ekstra stolt

Etter å ha blitt leid ut til belgiske Gent forrige sesong, skrev Sørloth i sommer under på en låneavtale på to år med Trabzonspor. Det har vært svært vellykket.

– Jeg er veldig fornøyd. Det har vært godt å komme i gang med scoringer, og jeg føler at jeg er en viktig del av laget, fortalte den 194 centimeter høye angriperen til VG i forbindelse med forrige landslagssamling.

Foto: MARTIN DIVISEK / EPA

For i Tyrkia har Sørloth fått en pangstart med åtte scoringer og tre målgivende pasninger på de 16 første kampene. Samtidig har nordmannen vist for landslagssjef Lars Lagerbäck hvor god han kan være med én nettkjenning mot Romania og to nye mot Færøyene sist fredag.

– Det første han sa da jeg møtte ham etter landskampen sist, var: «Det skulle vært tre, pappa scoret jo to mot dem!»

– Det forklarer mentaliteten hans ganske greit, forteller kjæresten Selnæs og ler.

– Men nei, han jobber alltid hardt og er flink til å være positiv og bruke utfordringer som motivasjon i stedet for å grave seg ned. Så da blir man jo ekstra stolt når han lykkes og det går bra, sier 24-åringen.

BRENNHET: Sørloth feirer her scoring mot Færøyene på Ullevaal sist fredag. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Roser pappa Gøran

Selnæs har vært med på hele Sørloths reise – fra Bodø/Glimt i 2015 til spill i Danmark, England, Belgia og nå Tyrkia. Hun beskriver kjæresten som en positiv type som er flink til å se fremover.

– Det er selvfølgelig veldig artig at det går så bra. Jeg merker det på humøret hans når han kommer hjem fra både trening og kamp at han trives og har det fint. Det er ikke det at han er sint og sur ellers, men han er kanskje ekstra fornøyd nå, sier Selnæs og smiler.

SAMBOERE: Sørloth og kjæresten Lena Selnæs. Foto: Nina Eirin Rangøy, VG

Hun roser også Sørloths pappa, Gøran. Den tidligere spissen scoret selv 15 mål på 53 landskamper for Norge.

– Det skal sies at han er heldig som har en far med egne erfaringer fra fotballen og som alltid er i godt humør, som han kan ringe til etter kamper og så videre. Jeg tror de fleste som kjenner Gøran vet at han er positiv og glad i å snakke om at man hele tida må tenke utvikling. Så det er mulig det har satt seg i bakhodet til Alex opp igjennom årene, forteller Selnæs.

– Det har kanskje også blitt mer fotballsnakk på privaten nå, når jeg tenker meg om – men det hører vel med, sier hun og ler.

GRUNN TIL Å FEIRE: Sørloth har vært en stor bidragsyter for Norge de siste kampene. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Publisert: 18.11.19 kl. 20:18

