MEKTIG ARENA: Her jubler James Rodriguez etter scoring mot Granada tidlig i oktober. Strømsgodset ønsket tilgang på 30 VIP-billetter i året til Santiago Bernabeu i forbindelse med Martin Ødegaards overgang til Real Madrid i 2015. Foto: Alter Photos / Sipa USA

Ødegaard-overgangen: Skjulte VIP-avtale for å slippe skattespørsmål

Under forhandlingene om Martin Ødegaards overgang til Real Madrid, ba Strømsgodset om 30 VIP-billetter i året på Santiago Bernabeu. Real Madrid sa «ja» - mot at avtalen forble muntlig. Storklubben ville unngå spørsmål om skatt.

Det var greit for daværende Strømsgodset-leder Erik Espeseth.

Det viser flere interne eposter og kontraktsutkast som VG sitter på fra tiden rundt Ødegaards overgang til spansk fotball i januar 2015.

Fotballyndlingen nyter for tiden enorm suksess i La Liga. Han er fortsatt Real Madrids eiendom, men imponerer som lånespiller i Real Sociedad.

Det har snart gått fem år siden Ødegaard forlot norsk fotball. Strømsgodset ble fire millioner euro (40 millioner kroner etter dagens kurs) rikere over natten den gangen. Men under forhandlingene var det ikke bare penger som ble tatt opp.

VIP-billetter til Real Madrids hjemmekamper var også et tema. VIP er en engelsk forkortelse for «very important person».

Fjernet punkt i kontrakten

Partene utarbeidet flere utkast til endelig kontrakt. Ett av dem ble opprettet klokken 07.43 den 20. januar 2015. Det gjensto to døgn til den endelige avtalen skulle presenteres for media i Madrid.

I utkastet, som VG har lest, sto det følgende under punkt 2.4:

«I tillegg skal Strømsgodset ha krav på 15 gratis VIP-billetter til Real Madrids hjemmekamper to (2) ganger i året. Dette skal bli gjensidig avtalt i henhold til tilgang, så lenge spilleren er under kontrakt med Real Madrid».

Samme dag, klokken 16.04, skrev Real Madrid-direktør José Angel Sanchez en epost til daværende Strømsgodset-leder Erik Espeseth:

«Kjære Erik. Vedlagt er utkastet til kontrakt. Jeg har ikke sett på det ennå. VIP-billettene er en del av forpliktelsen, men det er best å ikke nevne det av hensyn til skatte-implikasjoner. Ta en titt på det».

På nettsidene til Real Madrid lokkes det med tilgang til VIP-området: På de billigste kampene starter prisene på 2750 kroner per billett. Mot rivalen Atletico Madrid derimot, koster den billigste VIP-billetten 5500 kroner.

«Der historien skapes i en eksklusiv og spesiell atmosfære» reklamerer klubben, som lover gourmetmat, en vert/vertinne samt egen garderobe.

OK for Godset

Det gikk flere e-poster mellom de to klubbene 20. januar 2015.

Klokken 21 på kvelden skrev Espeseth at Strømsgodsets advokat hadde noen språklige utfordringer, samt at han mente enkelte punkter burde gjøres tydeligere.

EKS-GODSET: Erik Espeseth (t.v.) styrte Strømsgodset da Martin Ødegaard (t.h.) skrev under for Real Madrid. I dag er han sjef i Vålerenga. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Advokaten til den norske klubben lovet, ifølge Espeseth, å gi lyd fra seg før klokken 10.00 påfølgende dag, 21. januar 2015.

Klokken 11.13 dagen etter, 21. januar, skrev Strømsgodset-lederen - som i dag er toppsjef i Vålerenga - en ny e-post til Real Madrid. Der sto det blant annet:

«Angående VIP-billettene to ganger i året - det er OK for oss at vi ikke nedtegner det i kontrakten, så lenge vi har en gentlemansavtale på at dette vil finne sted :) I tillegg til VIP-oppholdet, så vil vår president, Jostein (Flo, journ. anm.) og meg selv komme på besøk så raskt som mulig, som nevnt under middagen».

Sportssjef i Strømsgodset, Jostein Flo, var tett på prosessen for fem år siden, men deltok ikke selv i e-postkorrespondansen VG sitter på.

Ifølge Flo kom ideen om å besøke Real Madrid opp under en middag i den spanske hovedstaden. Han skal ikke ha vært kjent med detaljene i e-postene som gikk frem og tilbake til Spania.

– Jeg har bare sett og godkjent den endelige avtalen, og har ikke hørt om dette før du nevner det for meg, sier Flo og henviser til tidligere daglig leder Erik Espeseth.

– Ikke galt

Espeseth er i dag toppsjef i Vålerenga Fotball. Han forteller at VIP-billettene var tenkt brukt i kundesammenheng. På spørsmål om hvor mange ganger man benyttet seg av tilbudet, svarer han:

– Jeg mener å huske at jeg ba om billetter til en kamp i forbindelse med et styre- og eierseminar, og viste da til en e-post-bekreftelse om at vi hadde denne muligheten. Om dette faktisk ble noe av, at de faktisk reiste, husker jeg ikke. Jeg skaffet kun billettene, og deltok ikke selv.

– Hva tenker du om at Real Madrid ville holde det hele utenom den skriftlige kontrakten av hensyn til skatte-implikasjoner?

– Vi så hele tiden på dette som en del av avtalen, uavhengig av om det sto i selve avtaleteksten eller i en e-post-bekreftelse vi fikk.

– Rådførte du deg med jurister før du gikk med på forslaget til Real Madrid?

– Ja, våre rådgivere i forbindelse med overgangen, hadde en jurist involvert, sier Espeseth til VG.

– Ser du noe galt med det hele i dag?

– Uten at jeg er noen skatteekspert eller jurist, så kan ikke jeg se at det er gjort noe galt, mener han.

Klokken 17.38 den 21. Januar sendte Espeseth en ny e-post til Real Madrid-direktør José Angel Sanchez.

«Kjære Jose! Jeg leser i media at du skal holde en presentasjon klokken 13 på Santiago Bernabeu. Og at du skal fly Martin ned i en privatjet i morgen tidlig. Vær så snill, ikke si dette til noen, men om det stemmer, så er det kanskje plass til Jostein - presidenten vår- og meg selv på samme fly…? Det vil være et historisk øyeblikk. Alt avhenger selvsagt av at alle kontraktene er i boks. Og igjen - invitasjonen må komme fra deg, det er ikke jeg som spør!! Hilsen Erik».

– Det ville vært et stort øyeblikk å deltatt på presentasjonen av Ødegaard på stadion – og jeg mener å huske at jeg ville dette skulle være en overraskelse. Men det ble aldri noe av, sier fotballederen i dag.

REAL-BOSS: Jose Angel Sanchez, her under et foredrag i USA i 2015. Foto: JIM YOUNG / X90065

Ville sitte i privatfly

Opplysningene VG gjengir i dag, stammer fra Football Leaks. Det er verdens største dokumentlekkasje, bestående av 70 millioner dokumenter som først ble overlevert det tyske magasinet Der Spiegel. Deretter ble de delt med medienettverket European Investigative Collaborations (EIC) - der VG er en partner.

I den endelige kontrakten mellom Real Madrid og Strømsgodset, som er signert av alle parter, ble den norske klubben lovet fire millioner euro så fort Martin Ødegaard ble formelt klar for Real Madrid.

I tillegg kan Strømsgodset få maksimalt fire millioner euro til dersom Ødegaard får sportslig suksess som A-lagsspiller i Real Madrid. Det sørger flere spesifikke klausuler i kontrakten for.

Men noe punkt om tilgang på VIP-billetter står det ingenting om i den signerte kontrakten mellom Strømsgodset og Real Madrid.

Den ble signert 22. januar 2015. Tre måneder, 30. april, mottok Real Madrid en ny e-post fra Erik Espeseth og Strømsgodset:

«Kjære Garcia og Jose! Vi har forsøkt å komme i kontakt med dere begge angående VIP-billettene vi ble enige om under forhandlingene om Ødegaard. Vi ble enige om at kontrakten skulle inkludere 15 VIP-billetter to ganger i året. Presidenten vår, sammen med eierne av klubben, vil veldig gjerne være gjestene deres under årets siste seriekamp mot Getafe. Vennligst gi meg en beskjed om hvem som fikser dette fra deres side, siden kampen bare er noen uker unna» sto det i e-posten.

Real Madrid svarte bare timer senere:

«Erik. Vi inviterer dere. Julia trenger detaljene på hvem som skal være med. Beste hilsen José».

Skatteekspert: – Kan stille spørsmål

VG har vært i kontakt med to skatte-eksperter i forbindelse med denne saken. De er ikke kategoriske, men mener det er mulig å problematisere om den spanske klubben har oppfylt sine skatteforpliktelser.

– Det kan stilles spørsmål ved om det skal skattlegges som om man hadde solgt billettene. Det er en regel som sier at dersom næringslivet gir bort varer og tjenester som de ellers ville solgt, så skal dette inntektsføres som om de hadde solgt det, sier professor Frederik Zimmer til VG.

Han er ekspert på skatterett og tilknyttet universitetet i Oslo.

Zimmer understreker at norske idrettslag som hovedregel har skattefritak. Det betyr at Strømsgodset etter alle solemerker ikke har gjort noe galt i denne saken.

Dersom billettene er tiltenkt klubbens kunder, blir det derimot mer komplisert:

– Da vil det kunne dukke opp skattespørsmål for dem som har mottatt gratisbillettene. Man har hatt flere eksempler på at kunder har fått billetter til idrettsarrangementer i utlandet, der det har vært bokettersyn lenge etterpå, og kommet frem at dette skulle vært skattlagt, sier Zimmer til VG.

Han uttaler seg etter å ha fått referert sakens innhold av VG, men uten å vite navn på klubb eller spiller.

– Så i noen tilfeller kan det oppstå skattespørsmål for en tredjepart, for en sponsor som eventuelt tar imot billetter gratis?

– Ja. Om det regnes som arbeidsinntekt, så er det plikt til å betale arbeidsgiveravgift også for klubben. Selv om klubben er skattefri, så er den altså pliktig til å betale arbeidsgiveravgift av arbeidslønn som den utbetaler.

Zimmer er også klar på at dersom en klubb gir sin egen sjef en påskjønnelse i form av en kostbar gratisbillett, så kan det utløse skatteplikt og arbeidsgiveravgift.

I Molde sitter Odd Anders Bøyum-Folkeseth. Han har doktorgrad i idrett og skatt, men synes det er vanskelig å være kategorisk i en sak som denne.

– Dette kan skyldes ulike forhold. Kanskje er ikke den utenlandske klubben klar over at norske klubber er skattefrie. Det kan også handle om moms, eller om såkalt «uttak» - altså at man skal inntektsføre noe man har gitt bort som om man hadde solgt det. Det er vanskelig å være sikker når det er utenlandske parter inne i bildet, mener han.

Real Madrid har ikke besvart VGs henvendelse i forbindelse med denne saken.

Publisert: 05.11.19 kl. 16:39







