STJERNEMØTER? Om Norge tar seg til EM, kan laget få både Portugal med Cristiano Ronaldo og Frankrike med Kylian Mbappé i samme gruppe - i tillegg til England. Her er Ronaldo og Mbappé fra en Champions League-kamp i 2018. Foto: CHRISTOPHE SIMON / AFP

Forvirring om norsk EM-scenario: Ikke sikkert Norge havner i gruppe med England

Tidligere har det blitt skrevet at Norge er garantert å møte England dersom landslaget tar seg til EM. Nå kommer det motstridende meldinger.

Nå nettopp

FAKTABOKS: Disse landene er klare for EM Belgia, Danmark, England, Finland, Frankrike, Italia, Kroatia, Nederland, Polen, Portugal, Russland, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ukraina, Wales og Østerrike.

Kanskje er det litt prematurt å diskutere mulige norske EM-grupper. De norske fotballherrene har ikke vært i mesterskap siden EM i 2000 - snart 20 år siden - og vi er ennå måneder unna å vite om Norge faktisk kvalifiserer seg til EM i 2020.

20 av 24 EM-plasser er tatt (se faktaboks over), men det er fortsatt fire plasser igjen. De deles ut gjennom fire playoff-ruter (se faktaboks under).

Slik er playoff-rutene Rute A: Island og tre av Bulgaria, Israel, Ungarn og Romania

Rute B: Bosnia-Hercegovina - Nord-Irland, Slovakia - Irland

Rute C: Serbia - Norge, Skottland og én av Bulgaria, Israel, Ungarn og Romania.

Rute D: Georgia - Hviterussland, Nord-Makedonia - Kosovo Den 22. november trekkes det hvilken nasjon av Bulgaria, Israel, Ungarn og Romania som skal spille i Norges rute C. De tre andre ender opp i rute A sammen med Island.

Der er Norge i playoff-rute C, som enn så lenge består av Norge, Serbia og Skottland. Det siste laget - enten Ungarn, Bulgaria, Israel eller Romania - blir klart ved trekning den 22. november.

Norges sjanse på å nå EM, er å slå Serbia på Ullevaal, for så å slå vinneren av Skottland-kampen i playoff-finalen.

Motstridende meldinger

Tidligere er det blitt skrevet, også av VG, at dersom Norge vinner playoff-rute C, så vil de norske herrene havne i gruppen til England, gruppe D.

Så enkelt er det visst ikke, i hvert fall ikke ifølge ESPNs Dale Johnson.

Om du ønsker å hoppe over det tekniske, kan du scrolle kjapt videre for å se Norges mulige gruppemotstandere. Titt gjerne på hvordan Wales sikret seg den siste EM-billetten som ble delt ut via den ordinære EM-kvaliken:

Grunnen til forvirringen er at det i playoff-rute C kan havne to vertsnasjoner. Vertsnasjon Skottland er allerede i rute C, mens vertsnasjonene Ungarn og Romania ennå ikke er tildelt playoff-rute. Det skjer fredag 22. november.

Playoff-rute B og playoff-rute D er allerede fylt opp, noe som betyr at det er nødt til å havne to vertsnasjoner i enten playoff-rute A eller playoff-rute C.

Om Ungarn eller Romania trekkes i Norge sin playoff-rute, vil det i Norges playoff-rute være to vertsnasjoner. På spørsmål fra TV 2s Helge Kalleklev svarer ESPN-Johnson at «ledernasjonen» dem imellom i så fall bestemmes ved trekningen fredag 22. november.

Det vil si at Norge kan ende opp i «Romanias gruppe» (gruppe C) eller «Ungarns gruppe» (gruppe F), selv om det matematisk fortsatt er størst sjanse for at playoff-rute C leder til Englands gruppe D.

Mulige EM-grupper for Norge

Forvirret? Det er i så fall lov, men nå begynner moroa. For sett at Norge kommer seg til EM - hvilke mulige grupper venter Lars Lagerbäck og hans menn der?

ESPNs Dale Johnson har igjen svaret.

Om Norge havner i gruppe C, vil den, i tillegg til Ukraina og Nederland, bestå av én av følgende: Portugal, Tyrkia, Østerrike, Sverige eller Tsjekkia.

Her er Portugal verst tenkelige motstander, ifølge FIFA-rankingen, mens Tsjekkia den letteste.

Om Norge havner i gruppe D, vil den, i tillegg til England, bestå av:

Én av følgende: Frankrike, Polen, Sveits og Kroatia.

Og én av disse: Portugal, Tyrkia, Østerrike, Sverige og Tsjekkia.

Basert på FIFA-rankingen vil det gi følgende:

«Dødens gruppe»: England, Frankrike, Portugal, Norge.

«Drømmegruppe»: England, Polen, Tsjekkia, Norge.

Det siste alternativet sier at Norge havner i gruppe F, der Tyskland allerede befinner seg. I tillegg vil den bestå av:

Én av disse: Frankrike, Polen, Sveits og Kroatia.

Og én av disse: Portugal, Tyrkia, Østerrike, Sverige og Tsjekkia.

Gruppe D og gruppe F gir samme scenario, bare at England er byttet ut med Tyskland.

Fredag blir det hele enda mer konkretisert, og så trekkes EM-gruppene den 30. november. Og så er det jo en forutsetning at Norge faktisk tar seg til EM. Det blir ikke klart før i slutten av mars.

Noen av gruppene er for øvrig ganske satt allerede. Italia spiller i gruppe A, Åge Hareide og Danmark kan allerede forberede seg på å møte Russland og Belgia i gruppe B, Ukraina og Nederland er plassert i gruppe C, England er som sagt i gruppe D, Spania er sikret plass i gruppe E og der vil også vinneren av playoff-rute B havne, mens Tyskland er spikret i gruppe F.

Publisert: 20.11.19 kl. 07:10

Mer om