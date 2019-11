VAR LIVREDD: Trondheims Ørn-keeper Kristine Nøstmo (26), er på sin egen hjemmebane, hevder hun var livredd før hvert landslagsuttak fordi hun fryktet at hun skulle få beskjed om at hun ikke var god nok pga. utseende. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Kristine (26) sa nei til landslaget: – Jeg kjente på et fryktelig kroppspress

Trondheims Ørn-keeper Kristine Nøstmo (26) sa nei til landslagsspill etter det hun opplevde som kroppspress fra landslagsledelsen.

Jørgen Ryggvik Karlsen

– Jeg har grått veldig mye og hatet meg selv til tider, sier Kristine Nøstmo.

Hun sitter i VIP-lokalene på Koteng Arena når hun for første gang snakker om det hun opplevde som kroppspress fra landslagsledelsen.

I dag er hun en av landets beste keepere og kunne vært et alternativ for landslagssjef Martin Sjögren. Slik blir det imidlertid ikke.

Nøstmo takket nei til landslaget vinteren 2018 som følge av det hun selv opplevde som kroppspress, og ønsker ikke å representere Norge internasjonalt foreløpig.

– Jeg vil ikke tilbake fordi jeg ikke klarer å assosiere landslaget med noe annet enn den opplevelsen jeg hadde. Jeg er livredd for å føle at jeg ikke strekker til basert på hvordan jeg ser ut. Jeg vil virkelig ikke oppleve det jeg har vært gjennom en gang til, sier en åpenhjertig Nøstmo til VG.

Landslagssjef Sjögren synes det høres rart ut og blir lei seg når han blir presentert uttalelsene til Nøstmo. Resten av hans og Norges Fotballforbund (NFF) sitt svar kan du lese lenger ned i saken.

SNAKKER UT OM LANDSLAGS-NEI: Trondheims Ørn-keeper Kristine Nøstmo (26) åpner opp om årsaken til at hun har valgt å si nei til å spille på A-landslaget. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Gjentatte beskjeder om å gå ned i vekt

Vi skrur tilbake tiden ganske nøyaktig tre år til oktober 2016. Ett år tidligere hadde keeperen med flere aldersbestemte landskamper blitt kalt opp til A-landslagssamling for første gang. Nå ble hun hentet inn nok en gang, men samlingen ble starten på det hun omtaler som en ”helt jævlig” periode i livet.

Mot slutten av samlingen, som ble ledet av daværende landslagssjef Roger Finjord, hadde hun et møte med landslagsledelsen - hvor Finjord ikke var involvert. Hennes prestasjon under samlingen ble tema.

– Jeg hadde fått gode tilbakemeldinger underveis, men de mente det kunne vært lettere for meg dersom jeg ble noen kilo lettere, forteller hun.

Nøstmo sier hun umiddelbart brøt ut i gråt da hun fikk beskjeden. Hun svarte med å kutte ut styrketrening og slutte å spise mat da hun kom hjem fra samling. Samtidig begynte hun å løpe mye for å etterkomme landslagets ønske om å gå ned i vekt før neste uttak en drøy måned senere.

Treningen ga resultater, og Nøstmo følte at hun presterte på et høyt nivå på novembersamlingen. Men mot slutten av samlingen fikk hun den samme beskjeden, og hevder i tillegg at hun fikk konkrete forslag til hvordan kun kunne gå ned i vekt.

– De foreslo blant annet å trene på soveromsgulvet før frokost, men jeg trente allerede to ganger daglig uten noen hviledager i uken. I tillegg måtte jeg ta kontakt med en ernæringsfysiolog for å vise at jeg virkelig ønsket dette, sier Ørn-keeperen, som føler hun ble stilt et ultimatum:

– Hvis jeg ikke gjorde disse tiltakene, fikk jeg ikke bli med videre.

PÅ LANDSLAGSTRENING: Kristine Nøstmo (i midten) med Ingrid Hjelmseth (t.h.) og Cecilie Fiskerstrand (t.v.) under en trening i forbindelse med Algarve Cup i 2017. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Var redd før hvert landslagsuttak

Derfor oppsøkte hun en ernæringsfysiolog i Trondheim. Vedkommende ble ifølge Nøstmo rystet over beskjeden hun hadde fått fra landslagsledelsen, og konkluderte med at keeperen ikke spiste nok i forhold til hvor mye hun trente.

Sammen diskuterte de situasjonen og ble enige om ikke å gjøre noen endringer på kostholdet, annet enn at hun skulle spise nok slik at hun fikk nok energi til å trene.

Nøstmo fortsatte med den intense løpetreningen, og følte hun stadig tok nye steg.

– Tror du ikke dette var som en reaksjon på treningen du hadde lagt ned og som landslagsledelsen hadde anbefalt?

– Det var nok en akutt reaksjon på treningen som førte til dette, ja.

Likevel uteble sjansen mellom stengene på landslaget.

– Vi fikk beskjed om at alle skulle få starte en kamp i løpet av samling på Algarve, men jeg fikk aldri rullere på lik linje med de andre keeperne, sier Nøstmo, som fikk landslagsdebuten de siste 20 minuttene mot Portugal på samlingen som fant sted vinteren 2017.

Nøstmo var nedbrutt og begynte å tvile på seg selv etter samlingen. Så startet skadeproblematikken. Derfor hevder hun at meldte forfall som tredjekeeper før det endelige uttaket før EM-sluttspillet sommeren 2017.

– Høsten 2017 fikk jeg litt avstand til landslaget og kjente på hva jeg hadde opplevd. Selv om det hadde vært kjempestort å være en del av samlinger, gruet jeg meg alltid til neste uttak, sier keeperen, og fortsetter:

– Jeg var livredd før hvert landslagsuttak for at navnet mitt skulle stå der, og jeg skulle få beskjed om at jeg ikke var god nok slik som jeg ser ut. Det har virkelig ødelagt for meg.

OVERRASKET: Landslagssjef Martin Sjögren sier han blir lei seg og overrasket over opplevelsen til keeper Kristine Nøstmo. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Landslagsledelsen: – Ekstremt uheldig

Landslagssjef Sjögren synes det høres rart ut og blir lei seg når han blir presentert uttalelsene til Nøstmo.

– Vi ønsker ikke vektpress eller kroppspress. Vi gjør alt for å hjelpe spillerne. At Kristine har opplevd dette er ekstremt uheldig. Og det er kjedelig å få slike tilbakemeldinger, for det har absolutt ikke vært vår intensjon, sier landslagssjef Sjögren til VG.

Han får støtte fra Thor Einar Andersen, som er medisinsk leder ved Idrettens helsesenter og medisinsk ansvarlig NFF. Andersen har ikke en direkte tilknytning eller noen detaljert kunnskap til den aktuelle saken, men NFF har henvist til at det er disse som skal kommentere saken.

– Det har selvsagt ikke vært intensjonen til de som har vært involvert fra NFFs side. Det er samtidig viktig at vi får den type tilbakemeldinger slik at vi kan gjennomgå rutinene og hele tiden forbedre oss i dialogen med spillerne, spesielt når det dreier seg om et følsomt tema, sier Andersen til VG.

LEGE: Thor Einar Andersen, som er medisinsk leder ved Idrettens helsesenter og medisinsk ansvarlig NFF, sier de er glad for at de får tilbakemeldinger slik at de kan bedre dialogen med spillerne. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Nøstmo hevder det er flere som har opplevd lignende vektsamtaler på landslaget, og Andersen understreker at de tar temaet på alvor.

– For to år siden ansatte Idrettens helsesenter en klinisk ernæringsfysiolog som blant annet har ansvar for å følge opp ernærings- og kostholdsrutiner på landslagene, sier Andersen

Før det benyttet NFF seg av Olympiatoppens eksperter på ernæring for veiledning forteller han videre.

– Vi håndterte dette slik vi trodde var best for henne, og for å hjelpe henne til å bli en bedre spiller, sier Sjögren og forteller at Nøstmo var en del av en stipendsatsning i januar 2018 som landslaget støttet økonomisk i tett samarbeid med Olympiatoppen.

– Ut ifra individuelle behov får man dermed hjelp av ekstremt flinke fagfolk, og jeg har stor tro på fagressursene som vi har, sier Sjögren.

Ernæringsfysiolog tok kontakt med landslagsledelsen

Nøstmo erkjenner at hun tror tilbakemeldingene ble sagt i god tro, men mener prosessen og fremgangsmåten ikke har vært korrekt.

– Ingen på landslaget hadde spurt hva jeg gjorde i hverdagen, hvor mye jeg trente eller hva jeg spiste. De antok bare at jeg spiste usunt og var for stor basert på hvordan jeg ser ut uten å høre hvordan hverdagen min ser ut. Jeg kjente på et fryktelig kroppspress da jeg fikk beskjed om å gå ned i vekt, sier Nøstmo.

Sjögren mener imidlertid landslaget hadde en grundig gjennomgang av situasjonen til Nøstmo.

– Vi gjorde en ekstrem kartlegging på hva hun gjorde i hverdagen, så Kristine har fått de beste mulighetene, sier Sjögren.

Flere av disse fysiologiske testene fant sted under stipendsamlingen, men Nøstmo hevder vektspørsmålet fortsatte i kjølvannet av samlingen.

– Landslagsledelsen syntes jeg hadde for høy fettmasse i forhold til muskelmasse, og det kan være. Men det er fortsatt ikke noe problem. Det er fordi kroppen min er slik, og jeg presterte bra, sier Nøstmo.

Hun forteller at ernæringsfysiologen i Trondheim tok direkte kontakt med landslagsledelsen etter denne beskjeden for å fortelle at det ikke var realiteten. VG har vært i kontakt med ernæringsfysiologen, men vedkommende viser til yrkesetikken og ønsker derfor ikke å kommentere saken.

Sliter med spiseforstyrrelser

Stipendsatsingen ble starten på slutten av Nøstmos landslagskarriere. Gjennom daværende Trondheims-Ørn-trener Thomas Dahle sa hun nei til landslaget senere på vinteren 2018.

– Kristine trengte støtte til å ta et valg og jeg var med som en støttespiller. Jeg sto bak henne 100 prosent uansett hva hun gjorde, og det gjør jeg fortsatt. Valget ble tatt for å lette hverdagen til Kristine.

Dahle trakk seg som hovedtrener i Ørn i fjor sommer og har vært hovedtrener for Toppserieklubben Avaldsnes denne sesongen.

– Før hun tok standpunktet var det en Kristine som ikke hadde det bra. Når man ikke har det bra utenfor banen, presterer man ikke bra på banen heller, svarer han på spørsmål om det hun opplevde på landslaget fikk noe betydning for hennes prestasjoner i Trondheims-Ørn.

– Jeg innså at jeg måtte si nei til landslaget. Jeg hadde det ikke noe godt med meg selv. Jeg har opptil flere ganger vurdert å legge opp og dette vurderes fortsatt da jeg sliter med belastningsskader i begge knærne. Jeg har også et ekstremt anstrengt forhold til mat, noe som noen sikkert vil kategorisere som spiseforstyrrelser, sier Nøstmo.

I AKSJON: Kristine Nøstmo under Algarve Cup-kampen mellom Norge og Portugal i 2017. Norge vant 2–0. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Tar et oppgjør med kroppspress

De siste årene har det være flere oppslag knyttet til spiseforstyrrelser i idretten og Andersen forteller at det har blitt mer fokus rundt temaet i NFF.

– Vi har i større grad erkjent betydningen av at toppidrett krever god ernæring og at noen utøvere enten ikke spiser nok eller har et kosthold med mangelfull sammensetning, sier Andersen som blant annet har vært lege for herrelandslaget i perioden 2002–2014.

Nøstmo understreker at hun ikke ønsker å angripe noen i denne saken og deler sine erfaringer fordi hun ønsker at det ikke skal skje med andre.

– Jo flere som deler historiene sine, desto større er sjansen for at det blir tatt tak i kroppspressdebatten, sier 26-åringen som understreker at ”det ikke finnes noen begrensninger uansett hvilken kropp man har”.

Hun ble inspirert til å dele sin historie etter å ha lest idrettsutøver og verdensmester Birgit Skarsteins Facebook-innlegg om ”sommerkroppen” i sommer, hvor hun tok et knallhardt oppgjør med kroppspress.

Nå følger hun Skarsteins eksempel og sier hun håper hun slår et slag for flere slik at folk «tør å snakke om det som kan være et tabutema».

