I FYR OG FLAMME: Det var liv og røre på tribunen hos Kjernen under kampen mellom Rosenborg og Bodø/Glimt, men etter pause valgte mange å forlate etter at en supporter ble tatt av politiet Foto: Ole Martin Wold/NTB Scanpix

Politiet tar selvkritikk på én ting etter bråket på Lerkendal

Trondheimspolitiet sier de gjorde det de måtte gjøre da de grep inn mot en Rosenborg-supporter under søndagens kamp, men tar selvkritikk på én ting.

– Vi gjorde den jobben vi skulle gjøre, så kan vi vurdere om vi kanskje burde ha avventet til kampen var slutt med å pågripe denne supporteren. Vi forsøkte å gjøre det så skånsomt som mulig ved å vente til pausen, sier politibetjent Håkon Jørgensen.

– I ettertid kunne vi kanskje ventet til kampen var over med å gå til pågripelse, men da er det mye lettere for at supporteren forsvinner i mengden, at vi ikke får tatt ham.

Mandag ettermiddag var politiet i møte med Rosenborg-ledelsen og supporterklubben Kjernen etter bråket på Lerkendal søndag kveld.

Jørgensen kaller det et «fruktbart møte».

– Alt var ikke greit

– Alle kan bli bedre og lære av det som skjedd, både Rosenborg, politiet og Kjernen. Det er derfor vi har slike møter, sier Håkon Jørgensen til VG.

Politibetjenten er klar på at de måtte gripe inn.

– Vi står ikke i Trondheim sentrum og ser at noen blir angrepet uten å foreta oss noe og vi gjør ingen forskjell på om det er på Lerkendal stadion. Her dreier det seg om en kroppskrenkelse, og det vil vi ikke ha. Pågripelsen hadde overhodet ingenting å gjøre med «blussing», sier Håkon Jørgensen.

les også RBK-supporteren fikk 15.000 kroner i bot: – Må gjøre noe når det skjer ulovligheter

Leder i Kjernen, Espen Viken, innrømmer etter dagens møte at supporterne og politiet ikke er enige om alt.

– Alt det som skjedde fra politiets side var ikke greit, samtidig må vi i Kjernen oppføre oss som folk. Begge deler er vi og politiet enige om. Noe er greit for supporterne, men ikke for politiet. Det må vi forholde oss til. Samarbeidet mellom oss og politiet er bra, men vi ble ikke enige om alt under møtet. Uansett forventer vi ikke å bli enige om alt heller, sier Viken til Adresseavisen.

Supporteren som søndag ble pågrepet på Lerkendal er ilagt en bot på 15.000 kroner grunnet voldelig oppførsel.

Pågripelsen førte til at mange supportere forlot stadion i pausen.

11.11.19 kl. 19:49







