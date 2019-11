Klopp etter å ha tatt skalpen på Guardiolas City: – Helt utrolig

(Liverpool – Manchester City 3-1) Manchester City ropte på straffe da ballen traff hånden til Trent Alexander-Arnold. 22 sekunder senere var det Liverpool som kunne juble for mål.

Oppdatert nå nettopp







Det ble det første av tre Liverpool-mål, mens Manchester City «bare» scoret ett.

– Det er en massiv seier mot vår nærmeste rival i ligaen. Å spille en slik kamp og få et slik resultat, er massivt for oss, sier Andrew Robertson i et TV 2-sendt intervju.

Klopp: – Vill

3-1-seieren betyr at Liverpool drar ifra i toppen av Premier Leauge. Laget har 34 poeng på 12 kamper (11-1-0), åtte mer enn Leicester og Chelsea – og ni mer enn regjerende mester Manchester City.

– Vi er i en god posisjon, men vi vet at alt kan endre seg ganske raskt. De travle periodene kommer, vi trenger alle, men vi er veldig glad for de tre poengene vi fikk i dag, sier Virgil van Dijk.

Jürgen Klopp var en glad mann:

– Intensiteten i kampen var vill. Det var vill. City var gode, vi måtte forsvare oss med alt vi hadde, men vi scoret utrolige mål. For noen mål... Gutta var fokuserte hele tiden, og det de gjorde i dag, var helt utrolig. Det er slik vi kan slå Manchester City, sier Liverpool-manageren, som nå leder den interne duellen mot mesterhjernen Pep Guardiola 9–7 (to uavgjort).

På den andre siden sto en frustrert Guardiola. To ganger mente han at hans lag skulle hatt straffe, den første rett i forkant av Liverpools 1-0-mål.

– Spør Mike Riley (dommersjef) og hans folk vær så snill, er Guardiolas korte kommentar på hva han synes om det, ifølge BBC.

OPPGITT: Pep Guardiola. Foto: CARL RECINE / REUTERS

Samtidig var han fornøyd med spillet til eget lag.

– Gratulerer til Liverpool. De scoret tre, vi maktet ett, men jeg er så solt over laget mitt. Det er få lag som kan komme hit og spille slik vi gjorde, sier den spanske Manchester City-manageren.

22 skjebnesvangre sekunder

Allerede i det sjette minutt tok det fyr i det forrykende gigantoppgjøret på Anfield.

Da kampuret viste 05.04, løp Sergio Agüero mot dommer Michael Oliver og ropte på straffe etter at ballen var innom hånda til Liverpool-back Trent Alexander Arnold.

Verdt å merke seg er det at ballen endte opp der etter først å ha truffet hånda til Bernardo Silva. Dommer Oliver vinket spillet videre.

– Det er VAR, den traff armen min, men jeg tror den traff Bernardo Silvas først. Man må spille videre, sier Trent Alexander-Arnold.

DISKUSJON: Manchester City-spillerne var ikke fornøyd etter 1-0-målet til Liverpool. Foto: Peter Byrne / PA Wire

les også Solskjær jubler for «sesongbeste» etter United-herjing mot Brighton

22 sekunder senere var ballen på motsatt side. Ilkay Gundogan klarerte ballen ut i farlig område. 25–26 meter fra mål brukte Fabinho ett touch på å legge ballen til rette – før han banket den knallhardt i det høyre hjørnet til Ederson-erstatter Claudio Bravo.

VG Live: Les fullstendig referat fra kampen her!

Effektive Liverpool

Det gikk ikke mer enn seks nye minutter før Liverpool kunne juble for nok en scoring.

Alexander-Arnold sin crosser med venstre (!) ble beskrevet som «sesongens pasning» av Liverpool-legende Phil Thompson til TV 2. Pasningen fant motsatt back Robertson, som prikket innlegget i bakrom mot Mohamed Salah.

Egypteren løp seg fri fra Angeliño, satte hodet til og kunne feire sin sjette ligascoring for sesongen.

Et dødelig effektivt Liverpool ledet 2–0 før kvarteret spilt, men Manchester City hadde nok av sjanser til å score. Tre ganger før de første 45 var over, var Sergio Agüero frampå, men den argentinske spissen må fortsatt vente på sitt første mål på Anfield.

– Det er en av de desidert beste omgangene fotball jeg har sett i min tid. Det er to lag som er så dyktige offensivt, sa Thomas Myhre i VG Live-sendingen.

les også Bildene Solskjær ikke ville se: Nøkkelspiller ut på båre etter kampslutt

Frustrert Guardiola

Liverpool scoret på sine to første sjanser i den første omgangen og fortsatte på lignende vis i den andre. I andreomgangs sjette minutt rykket Jordan Henderson seg fri på høyrekanten og la perfekt inn mot bakre. Der stupte Sadio Mané frem, nikket ballen mot mål og Bravo maktet ikke å holde den ute.

Manchester City fortsatte å være på høyde med Liverpool spillemessig, og fikk til slutt en redusering da Bernardo Silva la ballen helt nede ved stolperoten etter et Angeliño-innlegg med litt over ti minutter igjen å spille.

Et par minutter senere ropte City på ny straffe da Sterling skjøt ballen i hånda på Alexander-Arnold fra én meters hold, men på ny lot Oliver det gå - til Guardiolas store frustrasjon.

City-manageren viste to fingre i luften og skrek «twice», mens andre på City-benken så ut til å le sarkastisk.

Flere mål ble det ikke.

Pep Guardiola & Co. må dra fra Liverpool med et ydmykende 1-3-tap i bagasjen, og Manchester City blir stående på 25 poeng. Det holder til en 4. plass på tabellen, ett poeng bak Chelsea (3. plass) og Leicester (2. plass).

Helt øverst troner Liverpool med 34 poeng, og om Merseyside-klubben beholder poengsnittet ut sesongen, kan de juble for seriegull i mai 2020. Det vil i så fall være første gang på 30 år.

Publisert: 10.11.19 kl. 19:23 Oppdatert: 10.11.19 kl. 20:13







Premier League S V U T M P 1 Liverpool 12 11 1 0 28 – 10 18 34 2 Leicester City 12 8 2 2 29 – 8 21 26 3 Chelsea 12 8 2 2 27 – 17 10 26 4 Manchester City 12 8 1 3 35 – 13 22 25 5 Sheffield United 12 4 5 3 13 – 9 4 17 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om