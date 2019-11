Nytt hat trick av Ronaldo – på vei mot historisk rekord

(Portugal – Litauen 6–0) Cristiano Ronaldo (34) sliter kanskje i Juventus, men han leker seg på landslaget.

Med tre nye scoringer i møtet med tabelljumbo Litauen er han oppe i 98 mål på sine 163 landskamper.

1–0 på straffe, 2–0 med et herlig langskudd etter en forsvarstabbe og 6–0 etter en frispilling av Bernardo Silva, hans niende hat trick i landslagsdrakten. Pizzi, Goncalo Paciencia og Bernardo Silva sto bak de tre øvrige scoringene.

Cristiano Ronaldo misbrukte også en enorm sjanse på stillingen 6–0, men forlot banen som en fornøyd mann snaut ti minutter før slutt. Han nærmer seg 100 landslagsmål i stor fart. Det er ganske lav odds på at han drar med seg to mål til og runder tresifret i bortekampen mot Luxembourg på søndag.

Portugiseren nærmer seg også mannen med flest landslagsmål, den eneste som er foran Ronaldo på den listen: Iranske Ali Daei.

50-åringen scoret 109 ganger for landet sitt mellom 1993 og 2006, og Cristiano Ronaldo sikter garantert på å sikre seg den rekorden. Ungarske Ferenc Puskás er nummer tre med 84 mål. Lionel Messi er på delt 18. plass med sine 68 mål på 136 kamper for Argentina.

STOR MISS: Cristiano Ronaldo burde hatt enda en scoring, og reagerte slik da han blåste et skudd fra fri posisjon over. Til venstre PSV-spiller Bruma. Foto: PEDRO NUNES / X03954

Portugal er fremdeles ikke klare for EM. Kanskje trengs også en seier over Luxembourg, som presset Serbia i sin kamp. Serberne vant bare 3–2 på hjemmebane, men med tre poeng er det fortsatt bare ett poeng opp til Portugal på annenplass. Serberne har imidlertid en vanskelig kamp igjen, hjemme mot den suverene gruppevinneren Ukraina.

Ronaldo scoret til sammen syv ganger i de to møtene med Litauen, og han har virkelig fråtset i kampene mot de mindre nasjonene de siste årene.

Etter EM-gullet i 2016 har han scoret 37 ganger for Portugal. Av disse er 22 satt inn på ti kamper, mot Andorra (to ganger), Latvia (to ganger), Færøyene (to ganger), Litauen (to ganger), Luxembourg og New Zealand.

I Juventus står Cristiano Ronaldo med seks mål på sine 14 første kamper denne sesongen, skuffende etter hans målestokk. Han ble byttet ut da Milan ble slått 1–0 i helgen, og forlot Juventus Stadium før kampen var over.

Dersom Portugal skulle rote seg bort mot Luxembourg, og bli passert av Serbia, vil Ronaldo & Co. likevel få en ny sjanse i Nations League-sluttspillet i mars.

Det vil også føre til at Norge får en annen, og antatt svakere, motstander enn Serbia i sin eventuelle semifinale i Nations League-sluttspillet.

PS! Cristiano Ronaldos ni hat trick på landslaget har kommet mot Litauen (to), Sveits, Færøyene, Andorra, Spania, Armenia, Sverige og Nord-Irland.

