UNNSKYLD: Heung-min Son etter hans første scoring i Beograd onsdag. Foto: ANDREW BOYERS / Reuters

Son med følelsesladd feiring i Tottenham-seier

(Røde Stjerne - Tottenham 0–4) Heung-min Son (27) scoret to og unnskyldte seg til Evertons André Gomes i Tottenhams 4–0-seier i Beograd.

Etter den første scoringen holdt han to hender opp mot kameraet, og samlet de igjen, i noe som kunne tolkes som en unnskyldning til Gomes.

Det var søndag Tottenham-stjernen brøt sammen da Evertons André Gomes pådro seg et stygt beinbrudd etter en takling fra sørkoreaneren. Son fikk rødt kort og gikk gråtende av banen. Senere har det røde kortet blitt opphevet.

Onsdag var han tilbake på banen i Beograd i Champions League, og scoret to ganger i det som ble en opptur for Tottenham.

Bisarr scoring

1–0 kom etter en bisarr dobbelsjanse. Først satte Harry Kane ballen i stolpen, han fikk selv plukket returen, la den over til Heun-min Son, som satte den i tverrligger fra en halv meter, før den til slutt falt til Giovani Lo Celso, som satte sitt første mål for Tottenham.

Spurs ledet etter den første omgangen, men Røde Stjerne hadde en tilnærmet kopi av Tottenhams dobbeltsjanse, men etter to treff i metallet fikk ikke vertene en tredje mulighet.

Også Paulo Gazzaniga gjorde en enorm redning da Milan Pavkov var gjennom på stillingen 0–0.

Son-dobbel

Etter hvilen giret Tottenham. Et mektig raid fra Tanguy Ndombele åpnet Røde Stjernes forsvar, Dele Alli fikk ballen fra franskmannen, og trillet gjennom Son, som banket den opp i hjørnet alene med keeper.

Minuttet senere var det Danny Rose som inntok servitør-rollen. Backen trillet over til Son, som satte den i åpent mål.

På tampen la Christian Eriksen på til 4–0 med en avslutning via en Røde Stjerne-spiller.

Med seieren tar Tottenham et langt steg mot åttedelsfinalen i Champions League. Bayern München leder gruppen med 12 poeng, mens Tottenham er nummer to med syv poeng, de har fire poengs luke ned til Røde Stjerne med to kamper igjen.

Publisert: 06.11.19 kl. 22:54







