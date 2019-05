FÅR ROS: Trent Alexander-Arnold årvåkenhet var med å avgjøre Champions League-semifinalen mot Barcelona. Her sammen med Xherdan Shaqiri (t.v.). Foto: PAUL ELLIS / AFP

20-åringens genistrek hylles av Bjørnebye og Leonhardsen

Trent Alexander-Arnold (20) genierklæres for cornertrekket som sendte Liverpool til Champions League-finale.

På stillingen 3–0 til Liverpool, med så vidt over ti minutter igjen av ordinær tid, presset Liverpools høyreback Trent Alexander-Arnold frem en corner. Kampen lå da an til å gå til ekstraomganger, og det kokte hos hjemmefansen etter at Liverpool hadde tatt igjen Barcelonas ledelse fra det første oppgjøret.

Midt oppi dramaet var det én mann som var kaldere i hodet enn de andre på Anfield.

Alexander-Arnold hadde lagt ballen raskt til rette for å ta corneren selv, men begynte så å tusle bort fra hjørneflagget, tilsynelatende for å overlate dødballen til Xherdan Shaqiri. Men da han oppfattet at alle Barcelona-spillerne hadde snudd seg vekk for å organisere seg før corneren, så Alexander-Arnold sitt snitt til å prøve seg på en frekkis.

20-åringen sprang tilbake til ballen og slo en hard, lav corner til lagkamerat Divock Origi. Spissen ekspederte pasningen i mål før storparten av Barcelona-spillerne hadde rukket å få med seg hva som foregikk.

Cornertrekket hylles i dag av Stig Inge Bjørnebye, som har 138 kamper som back for Liverpool på CV-en.

– Den corneren der er den største prestasjonen jeg har sett på mange år. Folk flest ville pisset i buksen bare av å være på banen i en sånn kamp, og så har han ro og årvåkenhet til å gjøre det der. Det er helt rørende, sier Bjørnebye til VG.

Bjørnebye, som selv var cornertaker for rødtrøyene i mange år, er særlig imponert av at Alexander-Arnold på 20 år i det hele tatt tør å prøve en sånn variant.

– Planen er jo at Shaqiri skal ta den, men han tør å bryte med den planen fordi han har sett noe ingen andre har sett. Folk vil ha problemer med å fatte hvor modig det er å gjøre det i en så presset situasjon.

ERFARING FRA ANFIELD: Stig Inge Bjørnebye under sin tid i Liverpool. Her mot Queens Park Rangers i 1994. Foto: Tore Kristiansen/VG

– Helt genialt

Øyvind Leonhardsen, som også har hatt Anfield som sin hjemmebane, er like imponert som Bjørnebye.

– Det er helt genialt, det der. Det er utrolig å gjøre når det koker som verst i en kamp som er så viktig som denne, sier Leonhardsen til VG.

Selv om corneren så spontan ut, er Leonhardsen overbevist om dette er noe de har øvd på. Alexander-Arnold sa imidlertid til BT Sport etter kampen at det bare var instinkt som fikk ham til å gjøre det.

Nå mener Leonhardsen at Liverpool er favoritt i finalen uansett om de møter Tottenham eller Ajax, som spiller returoppgjøren i den andre semifinalen onsdag kveld.

– Men jeg håper på Tottenham, da. Da får jeg en finale mellom to av mine gamle klubber, sier Leonhardsen om kampen som spilles i Madrid 1. juni.

