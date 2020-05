HAUGESUND-RETUR: Ibrahima Wadji lander i Haugesund tirsdag kveld. Foto: FKH

Wadji tilbake i Haugesund - kan starte trening igjen etter karantene

Etter flere måneder i hjemlandet Senegal, landet Ibrahima Wadji (25) i Haugesund tirsdag kveld.

19. mai 2019 møttes FK Haugesund og Kristiansund i Eliteserien. I etterkant av den kampen testet FKH-spiss Ibrahima Wadji positivt på stoffet morfin, og ble senere dømt til 14 måneders utestengelse fra fotballen.

I dag, ett år senere, landet det som er ifølge sportslig leder i klubben, en lettet og trøtt Ibrahima Wadji i Haugesund.

– Han sier han er veldig glad for å være her igjen, og ser frem til å begynne med trening igjen, forteller sportslig leder i FK Haugesund Eirik Opedal til VG.

Opedal har akkurat hentet Wadji på flyplassen og levert ham hjemme da VG prater med han.

Den 25 år gamle angriperen dro til Senegal i september i fjor, og har dermed tilbragt omlag åtte måneder i hjemlandet før han tirsdag kveld returnerte til Haugesund.

Nå venter en ti dagers lang karantene på angriperen før han etter det kan knytte seg til troppen igjen på treningsfeltet. Kamper kan han imidlertid vente med til 19. juli.

– Det er veldig kjekt for oss at Wadji er tilbake, men det er nok enda kjekkere for hans del. Wadji har nok en god følelse i kroppen nå etter å ha stått utenfor fotballen i ett års tid nå. Det har vært tøft for han, forteller Opedal.

Wadji fikk kun ti kamper i Eliteserien før han ble utestengt fra fotballen. På de ti kampene rakk han å score fire mål, hvor tre av dem kom mot Mjøndalen:

