Lagkompisens Haaland-vitnesbyrd: – Han er en granat

Emre Can (26) har spilt med superstjerner i Bayern München, Liverpool og Juventus. Han tror Erling Braut Haaland (19) kan bli å regne som en verdensklassespiller.

– Han er ekstremt moden for alderen. Han er en granat sportslig: Hurtig, robust og utstyrt med en god avslutning, forklarer den tyske landslagsspilleren til Sport Bild.

Can ankom i likhet med Haaland Dortmund i vinter. Og har i likhet med nordmannen fått mye ros for å ha gått sømløst inn i elleveren til Bundesliga-toeren. Midtbanestjernen som først blomstret etter å ha forlatt Tyskland til fordel for Liverpool, gir nordmannen meget gode skussmål.

– Han har det som skal til for å bli en verdensklassespiller. Derfor håper jeg at han holder seg frisk og blir værende i BVB en god stund, sier Can.

Han blir spurt om nordmannens selvtillit og «coolness», den som har ført til at flere fremtredende journalister mente han opptrådde frekt i et intervju etter 4–0-seieren mot Schalke lørdag.

– Erling er frekk på en positiv måte, også utenfor banen.

– Han har alltid noe lurt å melde og er definitivt en selvbevisst type, men det er ingen arroganse, fastslår Can.

Borussia Dortmund ligger for øyeblikket fire poeng bak Bayern München på tabellen med åtte runder igjen å spille.

Lagene møtes tirsdag til det som regnes som en helt avgjørende duell i Bundesliga. Can er klokkeklar på at hans opphold i München mellom 2009 og 2013 ikke vil påvirke eventuell innsats i den kampen (han måtte stå over med skade lørdag).

– Jeg er ikke kommet for å bli nummer to bak Bayern.

