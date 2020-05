OSLO-PAPPA: Harmeet Singh triller rundt på sin to måneder gamle sønn Tiran i hovedstaden. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Kjempetabbe, sluttpakke og babylykke: Harmeet Singh åpner opp om jojo-år

Fotballkarrieren har tatt ham til Nederland, Polen, Danmark, Sverige og Finland. Nå vil arbeidsløse Harmeet Singh (29) slå seg til ro – aller helst i Norge.

Den tidligere Vålerenga-dynamoen, som var spådd en strålende karriere internasjonalt, har lenge vært ute av rampelyset. Men det betyr ikke at livet har stått stille.

I løpet av det siste året har Singh nemlig tatt skjebnesvangre valg som ødela et finsk eventyr, fått nederlandsk spesialisthjelp, trent seg opp igjen, blitt betalt ut av kontrakten, takket nei til lukrative tilbud i India, flyttet hjem til Oslo og – først og fremst – fått sitt første barn.

Sønnen Tiran ble født for to måneder siden.

– Det setter ting veldig i perspektiv. Det er en stor velsignelse. I denne situasjonen er han det beste som kunne skjedd meg, sier Singh til VG.

I dette intervjuet forteller han om grunnene til at han for øyeblikket er arbeidsløs fotballspiller i en utfordrende tid for klubbenes økonomi, og om et brennende ønske om å etablere seg i norsk fotball igjen.

– Jeg har fortsatt mye å gi. Jeg er superambisiøs. Erfaringene fra det siste året har lært meg at jeg måtte bygge meg bedre og sterkere enn noensinne. Nå er jeg veldig klar, sier den nybakte faren.

Harmeet Singh (29) Midtbanespiller fra Furuset i Oslo.

For tiden klubbløs etter at kontrakten med HJK Helsinki ble terminert i januar.

Var på magasinet Don Balóns liste over verdens 100 største talenter i 2010.

Har spilt for Feyenoord (2012–14), Molde (14–15), Midtjylland (16), Molde (16–17, Wisla Plock (17), Kalmar FF (17–18), Sarpsborg (18–19) og HJK Helsinki (19–20) siden han forlot barndomsklubben Vålerenga i 2012.

Spilte på samtlige aldersbestemte landslag for Norge, scoret i U21-EM i 2013, og fikk syv A-landskamper fra 2012 til 2014. Vis mer

– Det dummeste valget

I mars i fjor dukket det opp en spennende mulighet for Singh. Han hadde noen måneder igjen av kontrakten med Sarpsborg, der han hadde hatt en skuffende sesong.

– Det passet ikke helt med spillestilen min, mener midtbanespilleren, som kun spilte en drøy halvtime i Europa League-gruppespillet på høsten i 2018.

Så banket HJK Helsinki på døren. De hadde vunnet den finske ligaen åtte av de ti siste årene, og på kalenderen sto Champions League-kvalifisering. Tilbudet var forlokkende: En toårskontrakt med «veldig gode betingelser» ble lagt på bordet. Singh signerte.

– De investerte gode penger i meg. Jeg var klar til å spille alle kamper.

Og det gjorde han – en liten stund. Nordmannen startet åtte av de ni første seriekampene for HJK, men i den siste av dem gikk det skeis.

TRAFF BARE PÅ TØYET: Harmeet Singh ble i internasjonale medier døpt «den norske Iniesta» som ung, men karrieren har tatt en helt annen vei enn til Camp Nou. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

les også Singh sa egentlig nei til Sarpsborg – kom på «billigsalg»

Til tross for at han slet med det som skulle vise seg å være strekk, spilte Singh 90 minutter i 2–2-kampen mot SJK Seinäjoki den 11. mai i fjor.

– Jeg er et såpass stort konkurransemenneske at jeg ville vinne den kampen. Jeg pinte meg selv. Det er det dummeste valget jeg har tatt, sier Singh.

– Jeg kjente at det stakk, men fikk beskjed om at det bare var å kjøre på. Jeg har ikke hatt sånn strekk før, men jeg merket at det bare ble verre og verre. Likevel tenkte jeg at jeg kanskje bare var stiv. På en eller annen merkelig måte klarte jeg fortsatt å spille. Jeg valgte å pushe meg for mye. Det kostet meg dyrt.

Det skulle komme flere ukloke valg. Kun to uker etter strekken kom han inn fra benken og spilte 13 minutter. Fem dager senere spilte han drøye 20. Vondt ble til verre.

– Jeg burde visst bedre. Jeg skylder ikke på klubben, for jeg burde sagt fra selv, men jeg elsker å spille, så jeg pushet meg. Jeg ville ofre meg for en klubb som hadde investert mye i meg.

Resultatet ble flere måneder på sidelinjen og praktisk talt døden for karrieren hans i Finland. Siden 31. mai har Singh bare spilt én fotballkamp.

VAR HET: Slik dekket VG den avgjørende scoringen til en 22 år gammel Harmeet Singh i U21-EM mot vertsnasjonen Israel i 2013. På den tiden var han Feyenoord-spiller. Foto: Faksimile, VG

Betalt ut av kontrakten

For å bygge seg opp dro Singh til Nederland og fikk behandling av sin gamle fysioterapeut fra tiden i Feyenoord (2012–14). Han ringte også sin mangeårige kompis Moa Abdellaoue og fikk klar beskjed: «Du kan ikke tulle med strekk».

Singh droppet en måneds ferie for å stille best mulig forberedt til 2020-sesongen, men i januar ble kontrakten hans med HJK terminert til tross for at han hadde ett år igjen av avtalen.

– Jeg hadde en gravid kone her hjemme i Oslo. Jeg hadde ganske gode betingelser i kontrakten min i Helsinki, og de betalte meg ut av den, så det var en veldig fin løsning for alle. Jeg tenkte at det beste var å pakke sakene og komme seg hjem, også med tanke på den veldig usikre situasjonen med coronaviruset. Det var egentlig et valg som var viktigere enn fotball, forklarer han.

MED KOMPIS: Harmeet Singh i samtale med barndomsvennen Yonas Tekle utenfor hjemmet i Oslo. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Nå bor Singh i en leilighet på Grünerløkka. Når han ikke triller rundt på sin nyfødte sønn, trener han doble økter fire ganger i uken og får hjelp av den personlige treneren Marcel da Cruz, som har samarbeidet med profiler som Casper Ruud, Joshua King og Aksel Hennie.

– Jeg har fulgt et veldig strengt treningsprogram. Det er ikke sånn at jeg har trappet ned. Jeg er ekstremt disiplinert, jeg sover, spiser og trener riktig. Jeg har pushet meg selv på en veldig god måte, forteller 29-åringen.

– Hvordan klarer du deg økonomisk nå som du står uten kontrakt?

– Jeg ble jo kjøpt ut av det siste kontraktsåret mitt, så jeg fikk noe der, men jeg har også vært veldig flink med mye jeg har gjort med pengene mine fra ung alder. Jeg har noe å stå på uansett. Jeg har investert litt forskjellige steder og tatt kloke valg takket være foreldrene mine og gode rådgivere. Det har hjulpet meg veldig i denne situasjonen.

– Er det ikke tungt å være uten jobb i denne situasjonen?

– Jeg er veldig optimistisk. Andre ville kanskje tenkt negativt, men så lenge vi kan spise, puste og gjøre masse i denne situasjonen som mange ikke kan, mens det finnes folk som er på sykehus og kun prøver å overleve, så vil jeg si at jeg er velsignet. Jeg vet at det finnes muligheter for meg, så jeg skal ikke klage som fotballspiller.

«Veldig nær» norsk klubb

Det er ikke lønnsslippen som står øverst på prioriteringslisten når Singh nå jakter sin neste arbeidsgiver.

– Jeg spiller ikke på grunn av pengene. Da hadde jeg tatt andre valg. Drivkraften min er kjærligheten jeg har for fotballen.

Han forteller om tilbud fra Øst-Europa og ressurssterke asiatiske klubber.

– Jeg kunne dratt til India og spilt, men jeg ville ikke sjanse på det med tanke på familiesituasjonen min, sier den Oslo-fødte norsk-inderen.

Like før coronavirusets utbrudd i Norden var han nær ved å signere for en svensk toppklubb. Han har også vært i konkrete diskusjoner med en eliteserieklubb, men han ønsker ikke å røpe hvilken – av respekt for spillere som har vært permittert der.

– Det var veldig nær at jeg dro til en klubb her hjemme, men alt må jo klaffe, sier Singh.

Nå håper han på en løsning – aller helst i god tid før den norske seriestarten 16. juni.

– Det mest optimale ville vært å spille her hjemme. Jeg vil finne et sted der jeg kan slå meg til ro. Men det betyr ikke at jeg har slått meg til ro mentalt. Jeg er fortsatt superærgjerrig og vil virkelig hjelpe den klubben jeg drar til.

