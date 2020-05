TO VERDENER: Marius Hagen og 2. divisjonsklubben Fredrikstad må vente en stund på sesongavklaring. Her i duell mot Sarpsborg-kaptein Joachim Thomassen under cupkampen for ett år siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

Klubbleder i 2. divisjon etterlyser planer – får ingenting av NFF

Norges Fotballforbund kan avvente myndighetenes coronarestriksjoner frem til 1. juni før de tar grep om 2. og 3. divisjon. Fredrikstads daglige leder Joacim Heier vil gjerne ha noe å planlegge etter nå.

Men det får han ikke med det første. Onsdag gikk det ut informasjon til klubbene på serienivå tre og fire i norsk fotball om at NFFs foreløpig eneste plan er å bruke tiden ut måneden og se i hvilken grad Norge åpnes før man bestemmer hvordan fotballsesongen for disse skal avvikles.

– Vi har ikke noe konkret å komme med her. For at flere ligaer skal sette i gang, kreves en oppmykning av restriksjonene i samfunnet, sier konkurransedirektør Nils Fisketjønn til VG.

Skulle helsemyndighetene komme med oppmykningene som kreves før 1. juni, kan det skje noe med fotballen på nivåene under OBOS-ligaen.

Daglig leder Joacim Heier hos opprykksfavoritten Fredrikstad i den såkalte PostNord-ligaen skulle helst visst litt mer allerede nå. Overfor Fredriksstad Blad etterlyser han hvilke scenarioer man kan planlegge for. Han forstår det er umulig å gi tentative datoer for oppstart av trening og kamper, men har utfordret NFF å dele litt tanker.

Ber om scenarioer

– Jeg skulle gjerne visst hva slags scenarioer som gjelder. Hva skjer hvis vi starter med kamper eksempelvis 15. juli eller 1. august – og så videre. Alle sammen skjønner at det ikke er NFF som avgjør når vi kan begynne og at vi ikke får datoer. Men å få vite scenarioene er et godt tiltak for å hjelpe klubbene. Det kan være fornuftig å bruke tid på nå og få dette avklart for alle, og da vet man om det er plan A, plan B eller plan C som gjelder når man får endelig beskjed, sier Heier til VG.

– Jeg opplever en bred enighet i 2. divisjon for sånne typer ønsker. Men vi ser også at NFF gjør en god jobb, presiserer Fredrikstad-lederen.

Fisketjønn mener det blir umulig å spekulere i hva som kan skje.

– Det er forståelig at folk er utålmodige. Men myndighetene er nødt til å åpne samfunnet mer enn det er i dag for at vi skal åpne for mer fotball, det gjelder både 2. divisjon, 3. divisjon og lengre nedover i divisjonene, sier NFF-lederen.

– Det har alle forståelse for. Det klubbene har etterlyst, er å kjenne til scenarioene uavhengig av oppstartstidspunkt. Det hadde vært veldig nyttig, men vi får smøre på nye lag med tålmodighet, melder Heier fra Fredrikstad.

Han påpeker at de 27 klubbene som spilte på nivå tre i 2019 (unntatt Odd 2) omsatte for totalt omkring 400 millioner og hadde rundt 400 spillere på proffkontrakter, i tillegg til et betydelig antall ansatte.

Onsdag ble det kjent at Toppserien for kvinner kompenseres med en drøy million i måneden for å kunne etterleve smittevernsreglene for spillere og dermed komme i gang med seriekampene.

– Jeg tenker det er positivt. Alt som kan komme i gang er bra, og det er vesentlig for samfunnet at vi gjør denne type tiltak for Toppserien. Det er viktig at NFF og myndighetene tar grep, sier Heier.

– Kan klubbene i 2. divisjon regne med en lignende tiltakspakke som Toppserien har fått, Fisketjønn?

– Det kan ikke avvises. Det er viktig å få gang toppfotballen. Derfor har styret vedtatt dette for Toppserien. Men for de andre kreves nok en oppmykning for at vi skal kunne administrere protokollene for trening og kamper, gjentar konkurransedirektøren i NFF.

