Mannen bak Haaland-intervjuet: – En utfordring, men jeg liker det

Den tyske journalisten som intervjuet Erling Braut Haaland (19) i helgen, mener møtene med nordmannen krever ekstra gode forberedelser.

– Som journalist må du tenke veldig hardt for å ha gode nok spørsmål å stille ham. Jeg har gjort tre intervjuer med ham nå, og det har vært veldig, veldig vanskelig hver gang. Det betyr ikke at jeg føler meg fornærmet. Det er en utfordring, men jeg liker det, sier Sport1-reporter Oliver Müller til VG.

Det var han som sto bak Haaland-intervjuet som har skapt stor ståhei de siste dagene. Nordmannens korte svar i avslutningen av intervjuet har blitt beskrevet som «respektløst» og ført til en debatt mellom den engelske programlederen Jacqui Oatley og Viasport-profil Jan Åge Fjørtoft.

Müller har fått med seg oppstyret, men tar det hele med et smil.

– Jeg har lest noen av uttalelsene, og noen mener han er frekk og arrogant, men jeg mener ikke det. Jeg tror han liker å ha det litt gøy på sin måte. Det virker ikke som at intervjuer er hans favorittaktivitet, men han vet han må gjøre det, så da har han det litt gøy med det. Det kan virke som han liker å gjøre litt narr av sin «motstander» i disse situasjonene, men det blir som et spill for ham, og man må ikke glemme at han fortsatt er ung.

– Noen mener at spørsmålene som stilles i slike intervjuer, ofte er for dårlige. Hva sier du til det?

– Jeg visste da det var klart at han stilte til intervju, at det kom til å bli tøft. Jeg prøvde hardt å tenke på noen spørsmål. Det som går verden rundt, er bare den siste delen, men i starten svarte han lengre på spørsmål om kampen, formen hans og prestasjonen. Så spurte jeg om at de feiret foran de tomme tribunene. For å unngå at han svarte «ja» eller «nei», spurte jeg «hvorfor?», for da må du vanligvis forklare deg med to eller tre setninger. Men han tok meg på sengen da han svarte «hvorfor ikke?». Jeg prøvde alt etter det, men det er tøft med ham.

– Hvilket spørsmål kommer du til å stille ham neste gang for å få et lengre svar?

– Jeg håper helt klart at jeg kan finne på noe som gjør det litt vanskeligere for ham å svare så kort, gliser Müller, som knipset dette bildet av seg selv kort tid etter intervjuet med Haaland:

PÅBUDT: Bortsett fra spillerne og trenerne måtte alle, inkludert reporter Oliver Müller, gå med maske i forbindelse med helgens Bundesliga-kamp mellom Borussia Dortmund. Foto: Privat

VG har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med pappa Alf-Inge Haaland og Borussia Dortmunds kommunikasjonssjef Sascha Fligge etter oppstyret rundt Haalands intervju. Ingen av henvendelsene har blitt besvart.

Den profilerte Sky Sport-programlederen og -reporteren Sebastian Hellmann har også opplevd at det ikke alltid er like lett å intervjue Haaland. De to har møttes én gang, etter at nordmannen scoret to mål mot PSG i Champions League i februar.

I intervjuet, som er blant sekvensene som har blitt delt på sosiale medier de siste dagene, blir Haaland først spurt hva som er «hemmeligheten» bak hans ti scoringer i Champions League.

– Hardt arbeid, svarer Haaland.

– Hva mer? Smoothie?

– Ja, og å nyte … Wow, nå var vi nærme, utroper Haaland da kameraet nærmer seg ansiktet hans.

– Nyte livet, jobbe hardt og smile, avslutter han.

Deretter oppsummerer Hellmann intervjuet på tysk for TV-seerne, før Haaland bryter inn:

– Jeg sa ikke det, men OK.

– Unnskyld?

– Jeg sa ikke det, du sa det, men OK.

Overfor VG beskriver Hellmann den norske 19-åringen som «veldig, veldig vanskelig å intervjue».

– Han er et stort problem for oss reportere med disse korte svarene, men han er bare 19 år. Han synes sikkert det er kjedelig noen ganger, sier Sky-journalisten.

En reporter fra Østerrike fikk også erfare den særegne Haaland-stilen på nært hold etter hat tricket hans i Champions League-debuten i september:

Han påpeker at omstendighetene var spesielle da han intervjuet ham. Hellmann sier han var nummer åtte i køen av reportere som skulle snakke med jærbuen.

– Jo flere intervjuer som gikk, desto vanskeligere ble han, mener Hellmann.

Han forteller at Haalands karakteristiske intervjustil har fått mye oppmerksomhet i tyske medier etter lørdagens seier over Schalke 04.

– Jeg tror han kunne hatt godt av litt profesjonell hjelp, for min personlige mening er at dette ikke er bra for ham. Han er i ferd med å bli en superstjerne, og da gir det ikke mening å gjøre sånt, sier Hellmann.

– Kan det skyldes dårlige spørsmål også?

– Jeg så hele intervjuet i helgen og synes spørsmålene var helt OK. Det var ikke noe problem med dem. Reporteren spurte ham «hvorfor» de feiret som de gjorde, som var et åpent spørsmål, men han var vrang likevel.

Haaland har riktignok vist seg å kunne være både utdypende og humørfylt, som da han møtte VG etter hat trick i Champions League-debuten:

