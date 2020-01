SCORET TO NYE: Erling Braut Haaland presenterte seg for hjemmefansen til Dortmund på vanvittig vis. Foto: INA FASSBENDER / AFP

Nytt Haaland-show i Dortmund - hyllet av over 81.000 tyskere

DORTMUND (VG) (Dortmund-Köln 5–1) Erling Braut Haaland (19) ble møtt av et brøl fra «den gule veggen» av Dortmund-supportere i lagets storseier over FC Köln. Så ble nordmannen historisk ved å score sitt fjerde og femte mål på bare to kamper.

Supportere og pressefolk her i Tyskland reagerte med overraskelse da Braut Haalands navn var utelatt fra startelleveren til kveldskampen mot Köln, men etter 65 minutter entret den norske spissen gressmatten til stående ovasjoner fra hjemmepublikumet.

I det sensasjonelle hat trick-showet mot Augsburg sist lørdag, scoret Haaland etter 183 sekunder på banen. Fredag kveld brukte jærbuen bare 12 nye minutter før han smalt inn sitt første mål i Dortmund-trøyen på sin nye hjemmearena. Det skjedde foran øyene på over 81.000 høylytte tilskuere og ved tribunen til beryktede «Die gelbe Wand». Og etter 23 minutter på banen, like før slutt, rundet hjemmelagets nye superspiss Kölns keeper og skrudde inn sitt andre for kvelden fra nærmest død vinkel.

– Han kommer til å bli en av verdens beste spillere. Det kan du sitere meg på. Jeg er overbevist om det, sier DW-reporter Michael Da Silva til VG.

Nærmest ubegripelig

Selv etter å ha sett Haaland banke inn tre scoringer i debuten sist lørdag, reagerte folk nesten med vantro her på storslagne Signal Iduna Park etter nordmannens nye målshow.

For det skal nesten ikke være mulig å hamre inn fem mål i tysk Bundesliga for en av Europas største klubber på under en times spill totalt - som en 19-åring fra lille Bryne. Med all respekt for både 19-åringer og Bryne.

Historien forteller også at ingen andre har scoret fem mål i løpet av sine to første Bundesliga-opptredener. Haaland har gjort det på bare 57 minutter.

Pappa så sønnen herje igjen

Til stede her på hovedtribunen er også pappa Alfie Haaland og familievenn Ivar Eggja. Sammen har de reist Salzburg, Europa og nå Tyskland rundt for å følge det norske fenomenet.

Sammen med over 81.000 andre publikumere fikk de igjen se Braut Haaland vise seg frem på utrolig vis.

Tidligere Bundesliga-spiller Rune Bratseth er en av mange som er imponert.

– Han har en mix mellom det å være frekk og ydmyk samtidig. Haaland har hele tiden et øye for laget og medspillerne - men når han lukter blod, så er han der, sier Viasat-eksperten.

Nettkjenninger av Raphaël Guerreiro og Marco Reus før pause pluss et mål av Jadon Sancho like etter hvilen bidro til at Dortmund ledet 3–1 da Haaland kom inn. Dortmunds storseier betyr at laget nå bare er er fire poeng bak serieleder Leipzig - med en match mer spilt.

