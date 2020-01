ROER NED: Dag-Eilev Fagermo uner Odds 3–2-seier over Vålerenga på Skagerak Arena i 2018. Foto: Bjørn S. Delebekk

Fagermo benekter Vålerenga-ja

Overfor Telemarksavisa utelukker Odd-trener Dag-Eilev Fagermo (52) at han har sagt ja til Vålerenga. Odd-ledelsen avviser dessuten kontakt mellom Odd og Oslo-klubben.

Lokalavisen TA har konfrontert Fagermo med Dagbladet-kommentator Morten Pedersens opplysninger om at Vålerenga skal ha fått ja fra Odd-treneren, men at Vålerenga ikke klarer å bestemme seg for om de skal gå for 52-åringen.

– Nei, det er i hvert fall feil, helt feil. Skriver han det? Det tror jeg ikke noe på, sier Fagermo til TA.

Dagbladet skriver at Fagermo har lyst å trene Vålerenga, og at han har bedt om noen dagers utsettelse på kontraktsforlengelsen Skien-klubben ønsker.

– Jeg kan ikke takke ja til en klubb jeg ikke er i dialog med, sier Fagermo, som ikke har besvart VGs henvendelser.

– Odd har ikke hørt noe fra Vålerenga, opplyser Odds sportslige leder Tore Andersen til VG.

Odds styreleder Trond Drottning Haukvik sier det samme: Han har ikke hørt om Vålerenga-interesse for Fagermo, men påpeker at det er daglig leder Einar Håndlykken og sportssjef Andersen som har dialogen med Fagermo angående hans fremtid og eventuell ny Odd-kontrakt.

Vålerengas daglige leder Erik Espeseth vil ikke kommentere noe rundt klubbens trenerjakt.

Publisert: 28.01.20 kl. 14:44 Oppdatert: 28.01.20 kl. 14:56

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

