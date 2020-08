Nyopprykkede Grorud sjokkerte Tromsø

(Grorud – Tromsø 2–0) Serieleder Tromsø hadde vært uslåelige til nå denne sesongen i OBOS-ligaen, og ikke tapt et eneste poeng. Så ankom de Groruddalen og ble rystet.

En vakker scoring av spiss Oscar Aga i tillegg til en sen straffe sørget for at de tre poengene ble igjen i Oslo, og påførte Tromsø sitt aller første poengtap for sesongen.

Nyopprykkede Grorud har imponert i sin aller første sesong i OBOS-ligaen, og fortsatte den gode trenden mot Tromsø. Men etter en jevnspilt førsteomgang tok Tromsø over, og skapte store sjanser.

Magnus Andersen banket et skudd rett i stolpen, før Daniel Berntsen misset på en stor mulighet før andre omgang var ti minutter gammel.

SJOKKSEIER: Grorud beseiret serieleder Tromsø. Foto: Terje Pedersen

Men så slo unggutten Oscar Aga (19) til med en drømmescoring. Først vippet han ballen opp til seg selv med ryggen mot mål, før han dempet ballen på brystet, og la opp til skudd med kneet, alt uten av ballen var i bakken. Deretter smalt han til på hel volley, og banket Grorud i ledelsen.

Tromsø var nære å slå tilbake kun fem minutter senere da Berntsen kom alene med keeper, men satte skuddet utenfor. Seks minutter på overtid fikk Grorud straffe, som Magnus Lankhof Dahlby satte i mål. Dermed holdt Oslo-laget unna, og leverte en gavepakke til Ranheim.

FORTVILER: Magnus Andersen fortviler etter å ha bommet på en stor målsjanse. Foto: Terje Pedersen

Ny «Kamma»-nedtur

Og Ranheim tok muligheten med begge hendene. De tok imot Øygarden, og feide over dem. Et hat trick fra Mads Reginiussen, en dobbel fra Erik Tønne og scoring fra Vegard Erlien førte til kalasseier, og 6–1 til slutt.

Dermed kutter de luken som Tromsø hadde bygget opp på toppen av tabellen ned til tre poeng.

I bunnkampen fikk HamKam seg en ny kraftig smell. Etter å ha gått gjennom de første åtte serierundene uten en eneste seier, og med flere overtidstap, så det ut til å endelig snu mot Åsane.

Marcus Pedersen fortsatte scoringsformen, og sendte «Kamma» i ledelsen, før Jonas Enkerud fylte på til 2–0.

Så satte Åsane inn en sluttspurt på tampen, og fikk reduseringen da Håkon Lorentzen banket til fra ti meter. Og da raknet det igjen for «Kamma». Seks minutter på overtid satte Kristoffer Valsvik et langskudd i mål. Dermed var nedturen komplett, og HamKam står fortsatt uten en eneste seier i årets OBOS-liga.

Slik så det ut da Åsane utlignet:

