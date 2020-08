MISFORNØYD: Lionel Messi skal ha gitt beskjed om at han ikke ønsker å fortsette i Barcelona. Foto: Reuters

AP: Barcelona bekrefter at Messi ønsker å forlate klubben

Lionel Messi (33) skal ha sendt en e-post til Barcelona der han uttrykker ønske om å forlate klubben. Det bekrefter klubben ifølge nyhetsbyrået AP etter at flere argentinske og spanske medier omtalte nyheten.

Den spanske journalisten Guillem Balague skriver på Twitter at Barcelona bekrefter at de har mottatt beskjeden.

Ifølge Balague hevder argentineren og hans representanter at Messi har en klausul i kontrakten om at Lionel Messi kan forlate klubben etter hver sesong, men ifølge Marca må den utløses før 1. juni.

Videre skriver de at Messi og hans representanter mener at på grunn av covid-19 vil argentineren likevel ha rett til å finne en annen klubb.

Balague skriver at Barcelona kommer til å stå på sine krav, mens Onda Cero Radio-journalisten Alfredo Martínez hevder at klubben kommer til å ha et ekstraordinært styremøte i nær fremtid.

Lionel Messi flyttet fra hjemlandet Argentina til Barcelona som 13-åring. Der gikk han gradene i akademiet før han debuterte for A-laget 17 år gammel i 2004. Siden har han bidratt sterkt til klubbens tittelfangst de siste 16 årene. Den inkluderer ti seriemesterskap, seks cuptriumfer og fire Champions League-titler. I tillegg har han vunnet Ballon d’Or – utmerkelsen som verdens beste fotballspiller – seks ganger.

Saken oppdateres.

Argentinerens foreløpig siste kamp for Barcelona endte i ydmykelse:

Rettelse: I den første versjonen av artikkelen sto det at Barcelona hadde mottatt beskjeden via faks. Dette ble endret til e-post klokken 20.06, den 25. august 2020.

Publisert: 25.08.20 kl. 19:47 Oppdatert: 25.08.20 kl. 20:08

