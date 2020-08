SLOW DOWN: Jürgen Klopp er klar på at han ikke hadde ønsket å spille en cupfinale så tidlig i sesongoppkjøringen. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Jürgen Klopp om sesongstarten: – En av de mest intense vi har opplevd

Liverpool spiller sin første tellende kamp for sesongen bare én måned og tre dager siden den forrige sluttet. Det har Klopp klare meninger om.

– Ville jeg ønsket å spille en tellende kamp etter to uker med forberedelser? Nei. Men vi har visst om det lenge, og arbeidet virkelig hardt. Vi forbereder oss for hele sesongen - en av de mest intense vi har opplevd, sa Klopp på fredagens pressekonferanse.

Lørdag møtes Liverpool og Arsenal til Community Shield-finalen på Wembley, som holdes mellom seriemester og FA Cup-vinner.

Den tyske Liverpool-sjefen mener at spillerne hans hadde tunge bein i den siste treningskampen, mot Salzburg, og demper forventningene.

– Jeg blir overrasket om vi spiller vår beste kamp (mot Arsenal), men vi er klare til å kjempe, sier han.

Det er delte meninger om hvorvidt Community Shield-troféet faktisk skal telle som et trofé, men Klopp insisterer på at «vi virkelig vil vinne det».

– Jeg bryr meg ikke om hva andre folk tenker om det. Det er en finale, det er på Wembley, sier tyskeren, som møtte Sir Alex Ferguson etter å blitt kåret til årets manager:

Også Arsenal-sjef Mikel Arteta ble spurt om den korte oppkjøringstiden, men den spanske manageren mente det «ikke var vanskelig» å forberede seg, fordi «vi liker jobben vår».

– Jeg tror ikke vi har muligheten til å spille så bra som vi normalt gjør, men bra nok, og spillerne er i god fysisk og mental tilstand. Vi har ikke noe valg - vi må spille cupfinalen på lørdag, sa han torsdag.

Han legger til at spillerne knapt har hatt tid til å miste formen etter forrige sesong, sier at det «ikke er et ideelt tidspunkt å spille finalen på».

PS! Klopp ble spurt om han var interessert i Lionel Messi, som har meldt at han ønsker å forlate Barcelona. «Hvem vil ikke ha Messi på laget sitt? Men det er sjanseløst. Men for å være ærlig, er han en god spiller!».

VGs tips: Arsenal-seier eller uavgjort

Arsenal avsluttet forrige sesong med å vinne FA Cup-en i finalen mot Chelsea (2-1), og var også et av få lag som faktisk slo Liverpool i seriespill forrige sesong. De har så vidt kommet i gang med treningskamper, men det er utvilsomt svært tidlig i deres sesongforberedelser og kampformen er neppe like god som Liverpools. Tre forsvarere er skadet for Arsenal, men Saliba imponerte i sin første kamp og fyller det hullet.

Liverpool ble suveren seriemester, som ventet, da fotballen gjenoppstartet i sommer. Nå får Jürgen Klopp kanskje sin vanskeligste oppgave så langt: Å holde et seiersvant lag sultent. De har spilt et par treningskamper til nå og er i bedre kampform enn dagens motstander. Van Dijk er tvilsom til kampen, men starter nok.

Selv om Liverpool er rettmessig favoritt, er dette nesten som en treningskamp å regne - i alle fall hva lagenes kampform angår. Dobbeltsjanse med hjemmeseier eller uavgjort gir 2,15 i odds, og virker som et fornuftig spill i denne finalen.

Spillestopp er lørdag klokken 17.25 og kampen går på Viasat 4.

Publisert: 28.08.20 kl. 14:07

