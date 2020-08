SLIPPER KARANTENE: Spillere som kommer fra Tyrkia, som Trabzonspor-spiller Alexander Sørloth, måtte i utgangspunktet dra hjem ekstra tidlig for å rekke en karantene før landslagssamlingen. Nå slipper trønderen de 10 dagene i isolasjon. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Gladnyhet til landslagsspillerne – karanteneunntak til alle uttatte spillere

Landslagsspillerne utenfor Schengen og EØS måtte i utgangspunktet gjennom en ti dagers karantene for å spille kampen mot Østerrike. Nå kommer kulturminister Abid Raja (V) med en gladmelding til Alexander Sørloth & co.

Mandag la landslagssjef Lars Lagerbäck frem sin tropp til kampene mot Østerrike (på Ullevaal) og Nord-Irland (i Belfast). Der var spillere som Alexander Sørloth (Trabzonspor), Omar Elabdellaoui, Martin Linnes (begge Galatasaray) og Mathias Normann (Rostov) med. Alle de fire kommer fra land utenfor EØS/Schengen, og kunne dermed i utgangspunktet ikke bli fritatt for karantene for landslagsoppdrag.

– Per i dag ligger det ikke an til noe unntak for landslagsspillerne, sa kulturminister Abid Raja til VG for under en uke siden.

Nå har regjeringen snudd. Det bekrefter Raja til VG mandag. Alle uttatte landslagsspillere vil få karantenefritak for kampen mot Østerrike.

– Det gis nødvendige unntak slik at kampen mellom Norge og Østerrike kan gå som planlagt. Dette er ikke et generelt unntak for toppidrett eller internasjonale fotballkamper, kun for denne ene kampen. Det har vært en nøye vurdering av de spillerne det har vært snakk om, sier han.

Dermed trenger ikke de fire spillerne få fri fra sine klubblag tidligere for å møte Østerrike 4. september.

– Dette er nødvendig for at begge lag skal kunne stille fullt mannskap, uavhengig av hvor spillerne til daglig oppholder seg innenfor eller utenfor EØS/Schengen, sier han.

Regjeringen legger dog til grunn at det skal settes inn omfattende smitteverntiltak til kampen.

Sørloth har blitt en stor profil i tyrkisk fotball denne sesongen:

Karanteneunntaket i Norge hjelper dog ikke for en av landslagets viktigste midtbanespillere.

På pressekonferansen mandag bekreftet nemlig Lagerbäck at midtbanespilleren Ole Selnæs (Shenzhen FC) var utelatt på grunn av problemene med coronaviruset og karantene. Det endres ikke av Rajas gladnyhet.

– Han får ikke komme inn i Kina igjen uten å gå i karantene. Så det er ikke aktuelt uansett hvilken beslutning regjeringen har tatt, sier Lagerbäck til VG.

Spillerne må uansett følge strenge regler.

– Uefa-protokollen er utrolig streng og omfattende. Spillerne testes før avreise og underveis i samlingen. De er også isolert fra alle andre. Derfor mener vi det er forsvarlig å hente spillere hjem, fortalte Svein Graff til VG før det var sikkert at det gikk i orden. .

GLADNYHET: Abid Raja gir grønt lys for karanteneunntak for alle spillerne i landslagstroppen. Foto: Frode Hansen

Publisert: 24.08.20 kl. 12:40 Oppdatert: 24.08.20 kl. 12:53

