Aubameyang-dobbel sendte Arsenal til cupfinalen

(Arsenal-Manchester City 2–0) Pierre-Emerick Aubameyangs var dødelig effektiv og sendte Arsenal til FA-cupfinalen. Der møter de Chelsea eller Manchester United.

Oppdatert nå nettopp

Arsenal hadde tapt de syv siste møtene med Manchester City før kveldens semifinale. En målforskjell på 2–20 talte heller ikke i fordel de rødkledde, men det var de som tok ledelsen ved Pierre-Emerick Aubameyang i første omgang.

Samme mann doblet til 2–0 etter pause, og til tross for flere enorme sjanser, klarte ikke City å slå tilbake.

Dermed blir det Arsenal som møter enten Chelsea eller Manchester United i FA-cupfinalen. Kampen mellom Frank Lampard og Ole Gunnar Solskjærs menn spilles søndag kveld.

Dette er 21. gang Arsenal når FA-cupfinalen. Det er også klubben som har vunnet turneringen flest ganger (13).

JUBEL: Arsenal-spillerne feirer Aubameyangs første scoring. Foto: JUSTIN TALLIS / POOL

Drømmeangrep

City var det førende laget i starten av kampen og hadde ballen en overveldende del av tiden. Det hjalp imidlertid lite når det var Arsenal som klarte å sette ballen i mål.

Aubameyang brant riktig nok den første sjansen han fikk, men da ballen endte i hans føtter igjen to minutter senere, var spissen langt sikrere.

Gaboneren rundet av et nydelig Arsenal-angrep via den lengste stolpen 19 minutter ut i kampen. Oppbygningen av angrepet var slik Arsenal-supportere drømmer om å se, og med den 18. pasningen fant Nicolas Pépé angrepspartneren på bakerste stolpe. Derfra styrte Aubameyang inn ledermålet.

– Det var en briljant avslutning. Og alt startet ved at Arsenal spilte seg ut bakfra, kommenterte den tidligere spissen Chris Sutton for BBC.

Ifølge Opta var det Aubameyangs 65. mål for Arsenal siden han signerte for klubben i februar 2018. Bare Mohamed Salah (68) har flere i samme tidsrom. Etter scoringen var det Arsenal som var best på Wembley, men det ble med det ene målet før pause.

les også Guardiola ut mot ekspertene: – Da ler jeg høyt

Brutalt straffet

Det skulle ta 52. minutter før City traff mål for første gang. Benjamin Mendy sto for avslutningen, som i praksis var ufarlig for Emiliano Martínez. Like etter ble han imidlertid satt skikkelig på prøve.

Riyad Mahrez dro seg inn fra kanten og forbi Ainsley Maitland-Niles. Skuddet var hardt og godt plassert i hjørnet, men Martinez fikk avverget nok en gang.

Halvveis i omgangen sjekket VAR om Shkodran Mustafi hadde felt Raheem Sterling på ulovlig vis innenfor 16-meteren, men midtstopperen kunne puste lettet ut.

Det kunne Arsenal mange flere ganger. For det var et helt annet City-lag på banen etter pause, men til tross for et enormt press og en flust med sjanser, klarte Arsenal å stå imot. I stedet var det Mikel Artetas menn som doblet 20 minutter før slutt.

Og nok en gang var det Aubameyang. Kieran Tierney spilte spissen gjennom langs venstrekanten, og alene med keeper var Arsenals toppscorer iskald. Mellom beina på Ederson og 2–0 til de rødkledde.

City holdt oppe trykket ut kampen, men det er Arsenal som skal tilbake til Wembley.

Publisert: 18.07.20 kl. 22:42 Oppdatert: 18.07.20 kl. 23:00

Les også

Fra andre aviser